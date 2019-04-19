Футбол

«Краснодар» показал, как готовится к поединку с «Зенитом»Петербургский дневник 05:30

Краснодар — Зенит
завтра
в 14:00
Чемпионат России
Стадион «Краснодар»
Уже в субботу, 20 апреля, петербургский «Зенит» проведет матч 24-го тура Российской премьер-лиги против «Краснодара», который продолжает погоню за сине-бело-голубыми в турнирной таблице. «Быки» перед матчем решили показать, как проходят тренировки команды перед принципиально важным поединком.
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В центральном матче тура РПЛ «Краснодар» примет «Зенит»

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