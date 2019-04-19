Футбол
«Краснодар» показал, как готовится к поединку с «Зенитом»Петербургский дневник 05:30
Уже в субботу, 20 апреля, петербургский «Зенит» проведет матч 24-го тура Российской премьер-лиги против «Краснодара», который продолжает погоню за сине-бело-голубыми в турнирной таблице. «Быки» перед матчем решили показать, как проходят тренировки команды перед принципиально важным поединком.
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«Краснодар» — «Зенит». Прогноз (к. 2.17) и ставки на матч российской Премьер-лиги 20 апреля 2019 года
LiveSport.ru17 апреля в 22:08
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