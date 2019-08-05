«Порту» в прошлом сезоне ЛЧ проиграл «Ливерпулю» оба четвертьфинальных матча. «Краснодар» дошел до 1/8 финала Лиги Европы, уступив «Валенсии», а в Лиге чемпионов команда дебютирует. Вечером 6 августа португальский клуб провел предматчевую тренировку на стадионе «Краснодар».

«Краснодар» показал, как готовится к матчу с «Порту» в Лиге чемпионов

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