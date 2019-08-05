Футбол

«Краснодар» показал, как готовится к матчу с «Порту» в Лиге чемпионовКубанские новости 01:12

Краснодар — Порту
0 – 1
Матч завершён
Лига чемпионов, Квалификация, сегодня
Стадион «Краснодар»
Руслан Камболов
28′
39′
Данилу Перейра
49′
Romário Baró
56′
Romário Baró
Луис Диас
Маркус Берг
Ари
62′
63′
Хесус Корона
Юнес Намли
Магомед Сулейманов
66′
Руслан Камболов
Йоун Гудни Фьоулюсон
72′
74′
Тикиньо Соарес
Зе Луиш
85′
Хесус Корона
Отавио
89′
Сержиу Оливейра
«Порту» в прошлом сезоне ЛЧ проиграл «Ливерпулю» оба четвертьфинальных матча. «Краснодар» дошел до 1/8 финала Лиги Европы, уступив «Валенсии», а в Лиге чемпионов команда дебютирует. Вечером 6 августа португальский клуб провел предматчевую тренировку на стадионе «Краснодар».
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