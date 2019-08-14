Пресс-служба «Краснодара» показала фото раздевалки после победы над «Порту» в ответном матче третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов. Игра проходила на стадионе "Драгау" и завершилась со счётом 3:2. "Краснодар" вышел в следующую стадию турнира, где встретится с "Олимпиакосом".

«Краснодар» показал фото раздевалки после победы над «Порту»

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