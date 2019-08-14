Футбол

«Краснодар» показал фото раздевалки после победы над «Порту»Нева Спорт 02:05

Порту — Краснодар
2 – 3
Матч завершён
Лига чемпионов, Квалификация, вчера
Стадион «Драган»
3′
Тонни Триндаде де Вильена
13′
Магомед Сулейманов
34′
Магомед Сулейманов
Ренцо Саравия
Зе Луиш
37′
39′
Руслан Камболов
45′
Тонни Триндаде де Вильена
Сержиу Оливейра
Матеус Урибе
49′
Мусса Марега
53′
Зе Луиш
57′
Матеус Урибе
61′
65′
Магомед Сулейманов
Йоун Гудни Фьоулюсон
73′
Маркус Берг
Иван Игнатьев
Луис Диас
76′
80′
Реми Кабелла
Дмитрий Стоцкий
82′
Дмитрий Стоцкий
Хесус Корона
Венсан Абубакар
86′
Зе Луиш
90′+5′
90′+5′
Урош Спаич
Пресс-служба «Краснодара» показала фото раздевалки после победы над «Порту» в ответном матче третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов. Игра проходила на стадионе "Драгау" и завершилась со счётом 3:2. "Краснодар" вышел в следующую стадию турнира, где встретится с "Олимпиакосом".
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