Футбол
«Краснодар» подтвердил трансфер хавбека «Фейеноорда» Де ВильеныSport.ru 13:00
Пресс-служба ФК "Краснодар" сообщила о переходе в краснодарский клуб полузащитника "Фейеноорда" Тонни де Вильены. Ранее голландские СМИ писали о том, что клубы согласовали трансфер. Как сообщает пресс-служба "Краснодара", новичок команды присоединится к быкам на сборе в Австрии.
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