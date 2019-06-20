Футбол

«Краснодар» подтвердил трансфер хавбека «Фейеноорда» Де ВильеныSport.ru 13:00

Пресс-служба ФК "Краснодар" сообщила о переходе в краснодарский клуб полузащитника "Фейеноорда" Тонни де Вильены. Ранее голландские СМИ писали о том, что клубы согласовали трансфер. Как сообщает пресс-служба "Краснодара", новичок команды присоединится к быкам на сборе в Австрии.
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