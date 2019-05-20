Футбол

«Краснодар» подтвердил, что Каборе и Перейра покинут клубСпорт-Экспресс 09:02

"Краснодар" объявил, что полузащитники Шарль Каборе и Маурисио Перейра покинут клуб по окончании сезона.
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«Краснодар» объявил об уходе Перейры и Каборе

Матч ТВ09:28

ФК «Краснодар» проведет 22 мая открытую тренировку

Кубанские новости04:04

Футболисты «Краснодара» проведут открытую тренировку

КП - Кубань05:13

ФК «Краснодар» приглашает болельщиков на открытую тренировку

Краснодарские известия04:58

Перед матчем с «Рубином» ФК «Краснодар» проведет открытую тренировку

Коммерсантъ Краснодар04:53

«Краснодар» подтвердил, что Каборе и Перейра покинут клуб

Спорт-Экспресс09:02

Футболисты «Краснодара» встретятся в парке с болельщиками

Кубань 2404:21
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Происшествия

Особняк полковника-миллиардера из ФСБ сделан в стиле Белого дома

Обновлено в 08:12
Происшествия

Против чиновников минсельхоза Кубани завели дело о взяточничестве

Уголовное дело возбуждено против заместителя министра сельского хозяйства Кубани и начальника управления ведомства, которые подозреваются в получении взятки за предоставление субсидии и посредничестве в этом, сообщает СУСК РФ по Краснодарскому краю.
Обновлено в 10:46
Происшествия

Телецентр «Останкино» проверили из-за сообщения о минировании

Неизвестный сообщил о минировании телецентра «Останкино» в Москве, после чего кинологи проверили здание, сообщил РБК руководитель пресс-службы телецентра Денис Назаров.
Обновлено в 09:39
Энергетика

В Европе отказались платить России за «грязную» нефть

Компании заявили своим поставщикам, что готовы платить за «чистую» нефть и возобновят платежи, когда будет достигнута договоренность о размере компенсации за ущерб.
Обновлено в 08:53
Политика

Зеленский рассказал, что на самом деле потеряла Украина с уходом Крыма

Первой задачей на посту главы государства новый президент Украины Владимир Зеленский назвал прекращение войны на востоке страны, второй – возвращение утерянных территорий, в частности Крыма и Донбасса.
Обновлено в 04:10
Здоровье

Жительница Кракова родила шестерню

Обновлено в 09:23
Политика

Премьер-министр Украины подает в отставку

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что принял решение подать в отставку с 22 мая.
Обновлено в 11:02
Политика

Зеленский задекларировал доходы и имущество

Обновлено в 10:15
Кино

Чем закончился сериал «Игра престолов»

Сегодня в эфир канала HBO вышел заключительный эпизод одного из самых популярных сериалов современности — «Игры престолов».
Обновлено в 04:13
Шоу-бизнес

Ольга Бузова показала фанатам синяки на коленях после выступления

Ольга Бузова опубликовала в соцсети Instagram новую фотографию, где показала многочисленным фанатам синяки на коленях после выступления.
Обновлено в 06:30
Политика

Лавров прокомментировал слова Зеленского о языковом расколе на Украине

Глава МИД России Сергей Лавров прокомментировал слова президента Украины Владимира Зеленского о преодолении языкового раскола.
Обновлено в 09:40
Энергетика

Михельсон назвал сроки запуска первых мощностей «Арктик-СПГ — 2»

Первые мощности второго завода «Новатэк» по производству сжиженного природного газа «Арктик-СПГ — 2» будут запущены уже в 2022–2023 годах, заявил глава «Новатэка» Леонид Михельсон на полях международного арктического форума «Арктика — территория диалога».
Обновлено в 11:01
Происшествия

В Оренбурге убили главу филиала компании «Газпромтранс»

«Урал56.Ру» со ссылкой на источники указывает, что речь идет о директоре оренбургского филиала ООО «Газпромтранс» Андрее Бахареве.
Обновлено в 06:53
Музыка

Лазарев занял третье место на «Евровидении-2019»

Обновлено 18 мая в 19:03
Армия и оружие

Глава СБУ и командующий ССО не отдали честь Зеленскому на инаугурации

Глава Службы безопасности Украины Василий Грицак и командующий Сил специальных операций ВС Украины Игорь Лунев не отдали честь новому президенту Украины Владимиру Зеленскому во время торжественной части церемонии инаугурации главы государства.
Обновлено в 10:46
Происшествия

Крупный пожар возник в автоцентре Hyundai в Кемерове

Автоцентр Hyundai загорелся в Центральном районе Кемерова. Как сообщают очевидцы, горят крыша и верхний этаж здания.
Обновлено в 10:19
Происшествия

В Таджикистане в результате бунта в колонии погибли более 30 человек

Обновлено в 01:00
Политика

Зеленский вступил в должность президента Украины

Верховная рада Украины назначила датой проведения церемонии вступления шоумена Зеленского в должность президента Украины 20 мая.
Обновлено в 03:22
Общество

Нацбанк Беларуси презентовал новые банкноты номиналом в Br5 и Br10

Банкноты Br5 и Br10 являются наиболее популярными, они занимают около 40% от всех купюр, находящихся в обращении.
Обновлено в 04:59
Музыка

Юрий Лоза раскритиковал выступление Сергея Лазарева на «Евровидении»

Выступление Сергея Лазарева в финале «Евровидения» известный российский музыкант Юрий Лоза назвал «истеричным».
Обновлено вчера в 15:31
Происшествия

Три человека погибли при взрыве на заправке в Подмосковье

Обновлено в 10:15
Происшествия

Прокуратура обжаловала приговор Кокорина и Мамаева

Гособвинение подало жалобу на приговор нападающему петербургского "Зенита" Александру Кокорину и полузащитнику "Краснодара" Павлу Мамаеву.
Обновлено в 06:41
Музыка

Виктор Дробыш подаст в суд на организаторов «Евровидения»

Композитор и продюсер Виктор Дробыш (кстати, автор конкурсной песни белорусской певицы Зены) сообщил, что подаст в суд на организаторов "Евровидения" - Европейский вещательный союз.
Обновлено в 10:10
Шоу-бизнес

Бари Алибасов опроверг слухи о разладе с Федосеевой-Шукшиной

Соседи Бари Алибасова рассказали, что супруга не появляется дома у продюсера. Поэтому они сделали вывод, что те расстались.
Обновлено в 08:31
Гаджеты

Google приостановила сотрудничество с Huawei

Сотрудничество американской корпорации Google с китайской компанией Huawei приостановлено после внесения последней в перечень угроз для национальной безопасности США.
Обновлено вчера в 19:40
Игры

Sony открыла киностудию PlayStation Productions

Куратор PlayStation Productions Шон Лейден сообщил, что в компании не установлены жесткие дедлайны.
Обновлено в 09:59
Политика

Посольство направило ноту в британский МИД после публикаций о Солсбери

«В связи с последней публикацией «Гардиан» посольство направляет очередную ноту в МИД Великобритании с просьбой подтвердить или опровергнуть содержащуюся в ней информацию», — отмечается на сайте диппредставительства в понедельник, 20 мая.
Обновлено в 10:35
Политика

Ляшко перебил Зеленского во время инаугурации

Лидер Радикальной партии Украины Олег Ляшко перебил во время инаугурации нового украинского президента Владимира Зеленского.
Обновлено в 06:23
Гаджеты

Флагман Redmi K20 за 390 долларов будет представлен 20 мая

Среди источников присутствуют и авторитетные, а все их данные сходятся на одном — флагман Redmi K20 за 390 долларов будет представлен 20 мая.
Обновлено вчера в 15:31
Экономика

ЦБ в апреле закупил в резервы 15,5 тонны золота

В целом, с начала года в международные резервы страны было закуплено 2,3 миллиона унций (71,5 тонны) золота.
Обновлено в 10:36
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