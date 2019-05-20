Футбол
«Краснодар» подтвердил, что Каборе и Перейра покинут клубСпорт-Экспресс 09:02
"Краснодар" объявил, что полузащитники Шарль Каборе и Маурисио Перейра покинут клуб по окончании сезона.
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Автоматически обработано 7246 источников, обновлено в 11:14, Ашберн
Происшествия
Против чиновников минсельхоза Кубани завели дело о взяточничестве
Уголовное дело возбуждено против заместителя министра сельского хозяйства Кубани и начальника управления ведомства, которые подозреваются в получении взятки за предоставление субсидии и посредничестве в этом, сообщает СУСК РФ по Краснодарскому краю.
Обновлено в 10:46
Происшествия
Телецентр «Останкино» проверили из-за сообщения о минировании
Неизвестный сообщил о минировании телецентра «Останкино» в Москве, после чего кинологи проверили здание, сообщил РБК руководитель пресс-службы телецентра Денис Назаров.
Обновлено в 09:39
Энергетика
В Европе отказались платить России за «грязную» нефть
Компании заявили своим поставщикам, что готовы платить за «чистую» нефть и возобновят платежи, когда будет достигнута договоренность о размере компенсации за ущерб.
Обновлено в 08:53
Политика
Зеленский рассказал, что на самом деле потеряла Украина с уходом Крыма
Первой задачей на посту главы государства новый президент Украины Владимир Зеленский назвал прекращение войны на востоке страны, второй – возвращение утерянных территорий, в частности Крыма и Донбасса.
Обновлено в 04:10
Здоровье
Жительница Кракова родила шестерню
Обновлено в 09:23
Политика
Премьер-министр Украины подает в отставку
Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что принял решение подать в отставку с 22 мая.
Обновлено в 11:02
Политика
Зеленский задекларировал доходы и имущество
Обновлено в 10:15
Кино
Чем закончился сериал «Игра престолов»
Сегодня в эфир канала HBO вышел заключительный эпизод одного из самых популярных сериалов современности — «Игры престолов».
Обновлено в 04:13
Шоу-бизнес
Ольга Бузова показала фанатам синяки на коленях после выступления
Ольга Бузова опубликовала в соцсети Instagram новую фотографию, где показала многочисленным фанатам синяки на коленях после выступления.
Обновлено в 06:30
Политика
Лавров прокомментировал слова Зеленского о языковом расколе на Украине
Глава МИД России Сергей Лавров прокомментировал слова президента Украины Владимира Зеленского о преодолении языкового раскола.
Обновлено в 09:40
Энергетика
Михельсон назвал сроки запуска первых мощностей «Арктик-СПГ — 2»
Первые мощности второго завода «Новатэк» по производству сжиженного природного газа «Арктик-СПГ — 2» будут запущены уже в 2022–2023 годах, заявил глава «Новатэка» Леонид Михельсон на полях международного арктического форума «Арктика — территория диалога».
Обновлено в 11:01
Происшествия
В Оренбурге убили главу филиала компании «Газпромтранс»
«Урал56.Ру» со ссылкой на источники указывает, что речь идет о директоре оренбургского филиала ООО «Газпромтранс» Андрее Бахареве.
Обновлено в 06:53
Музыка
Лазарев занял третье место на «Евровидении-2019»
Обновлено 18 мая в 19:03
Армия и оружие
Глава СБУ и командующий ССО не отдали честь Зеленскому на инаугурации
Глава Службы безопасности Украины Василий Грицак и командующий Сил специальных операций ВС Украины Игорь Лунев не отдали честь новому президенту Украины Владимиру Зеленскому во время торжественной части церемонии инаугурации главы государства.
Обновлено в 10:46
Происшествия
Крупный пожар возник в автоцентре Hyundai в Кемерове
Автоцентр Hyundai загорелся в Центральном районе Кемерова. Как сообщают очевидцы, горят крыша и верхний этаж здания.
Обновлено в 10:19
Политика
Зеленский вступил в должность президента Украины
Верховная рада Украины назначила датой проведения церемонии вступления шоумена Зеленского в должность президента Украины 20 мая.
Обновлено в 03:22
Общество
Нацбанк Беларуси презентовал новые банкноты номиналом в Br5 и Br10
Банкноты Br5 и Br10 являются наиболее популярными, они занимают около 40% от всех купюр, находящихся в обращении.
Обновлено в 04:59
Музыка
Юрий Лоза раскритиковал выступление Сергея Лазарева на «Евровидении»
Выступление Сергея Лазарева в финале «Евровидения» известный российский музыкант Юрий Лоза назвал «истеричным».
Обновлено вчера в 15:31
Происшествия
Прокуратура обжаловала приговор Кокорина и Мамаева
Гособвинение подало жалобу на приговор нападающему петербургского "Зенита" Александру Кокорину и полузащитнику "Краснодара" Павлу Мамаеву.
Обновлено в 06:41
Музыка
Виктор Дробыш подаст в суд на организаторов «Евровидения»
Композитор и продюсер Виктор Дробыш (кстати, автор конкурсной песни белорусской певицы Зены) сообщил, что подаст в суд на организаторов "Евровидения" - Европейский вещательный союз.
Обновлено в 10:10
Шоу-бизнес
Бари Алибасов опроверг слухи о разладе с Федосеевой-Шукшиной
Соседи Бари Алибасова рассказали, что супруга не появляется дома у продюсера. Поэтому они сделали вывод, что те расстались.
Обновлено в 08:31
Гаджеты
Google приостановила сотрудничество с Huawei
Сотрудничество американской корпорации Google с китайской компанией Huawei приостановлено после внесения последней в перечень угроз для национальной безопасности США.
Обновлено вчера в 19:40
Игры
Sony открыла киностудию PlayStation Productions
Куратор PlayStation Productions Шон Лейден сообщил, что в компании не установлены жесткие дедлайны.
Обновлено в 09:59
Политика
Посольство направило ноту в британский МИД после публикаций о Солсбери
«В связи с последней публикацией «Гардиан» посольство направляет очередную ноту в МИД Великобритании с просьбой подтвердить или опровергнуть содержащуюся в ней информацию», — отмечается на сайте диппредставительства в понедельник, 20 мая.
Обновлено в 10:35
Политика
Ляшко перебил Зеленского во время инаугурации
Лидер Радикальной партии Украины Олег Ляшко перебил во время инаугурации нового украинского президента Владимира Зеленского.
Обновлено в 06:23
Гаджеты
Флагман Redmi K20 за 390 долларов будет представлен 20 мая
Среди источников присутствуют и авторитетные, а все их данные сходятся на одном — флагман Redmi K20 за 390 долларов будет представлен 20 мая.
Обновлено вчера в 15:31
Экономика
ЦБ в апреле закупил в резервы 15,5 тонны золота
В целом, с начала года в международные резервы страны было закуплено 2,3 миллиона унций (71,5 тонны) золота.
Обновлено в 10:36