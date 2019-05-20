«Краснодар» подтвердил, что Каборе и Перейра покинут клубСпорт-Экспресс 09:02

"Краснодар" объявил, что полузащитники Шарль Каборе и Маурисио Перейра покинут клуб по окончании сезона.

«Краснодар» подтвердил, что Каборе и Перейра покинут клуб

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