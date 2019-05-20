Футбол

«Краснодар» подтвердил, что Каборе и Перейра покинут клубСпорт-Экспресс 09:02

У болельщиков будет возможность задать вопросы наставнику черно-зеленых, капитану команды и двум футболистам, которые после заключительного матча сезона покидают наш клуб по истечении сроков своих контрактов, сообщает пресс-служба "Краснодара".
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