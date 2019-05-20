Футбол
Каборе и Перейра покинут «Краснодар»Евро-футбол.ру 09:16
Футболисты "Краснодара" Шарль Каборе и Маурисио Перейра покинут клуб по окончанию сезона, когда истекут сроки их контрактов. Об этом сообщает официальный сайт "быков".
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Футбол
Мусаев: Мамаев знал, что его ждут большие проблемы в случае скандала
Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев отметил, что полузащитник команды Павел Мамаев был осведомлён о том, что его ждут большие проблемы в случае скандала.
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Медики назвали опасные заболевания, протекающие бессимптомно
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Политика
Европа потребовала от Зеленского срочных переговоров с Россией
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Израиль и ХАМАС заключили перемирие на полгода
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Обновлено в 15:20
Политика
Порошенко сообщил о переезде из администрации президента в офис БПП
Бывший украинский президент Пётр Порошенко в своём Twitter сообщил, что переехал из здания администрации главы государства в Киеве в офис Блока Петра Порошенко «Солидарность».
Обновлено в 14:57
Авто
УАЗ напомнил об уникальном «Головастике»
Ульяновский автозавод вспомнил в своих социальных сетях об уникальном грузовичке «Головастик», вставшем на конвейер в 1965 году.
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Кино
В финальной серии «Игры Престолов» обнаружили киноляпы
Пользователи социальных сетей обнаружили киноляпы в последней серии заключительного сезона сериала «Игра престолов».
Обновлено в 10:41
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Дочь Марии Шукшиной показала скромную съемную квартиру в Подмосковье
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Зрители из 11 стран поставили Лазареву высший балл на «Евровидении»
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В Кемерово горит двухэтажный торговый центр на пересечении Притомского и Октябрьского проспектов в Кемерово.
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Политика
Глава Минздрава Украины покинула страну после инаугурации Зеленского
Журналисты обнаружили и.о. главы Минздрава Украины Ульяну Супрун в аэропорту Борисполь в Киеве.
Обновлено в 13:41
Политика
Зеленский попросил журналистов обращаться к нему по имени
Обновлено в 07:49
Политика
Министр обороны Украины «разбомбил» Кремль в фотошопе
Обновлено в 13:12
Экономика
Средняя зарплата в Москве превысила 85 тыс. рублей
Средняя зарплата до вычета налогов в Москве составила 86,83 тыс. рублей в I квартале текущего года, что на 9,5% выше показателя прошлого года, сообщил глава департамента экономической политики и развития столицы Денис Тихонов.
Обновлено в 10:51
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Внучка Михаила Боярского выросла и стала красавицей
О внуках, которых Михаилу Боярскому подарила его дочь Елизавета, знают все.
Обновлено в 10:00
Футбол
«Рубин» и «Анжи» не выявили победителя
Обновлено в 13:51
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Журналисты «Коммерсанта» покинут издание из-за статьи о Матвиенко
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Обновлено в 05:17
Гаджеты
Huawei отреагировал на действия Google
Китайский производитель смартфонов и телекоммуникационного оборудования Huawei продолжит обслуживать проданные ранее по всему миру устройства, несмотря на отказ от сотрудничества со стороны Google.
Обновлено в 06:53
Происшествия
В МВД объяснили предложение конфисковывать машины у пьяных водителей
Предложение изымать автомобили за пьяное вождение ведомство разработало в соответствии с концепцией стремления к нулевой смертности в результате ДТП, которая закреплена в Стратегии безопасности дорожного движения в Российской Федерации на 2018–2024 годы, добавили в МВД.
Обновлено в 12:25
Политика
Украинский юрист подал заявление в Госбюро расследований по преступлениям Порошенко
В воскресенье, 20 мая, Портнов заявил, что планирует подать в суд заявления о преступлениях президента Украины Петра Порошенко и его окружения, в частности, бывшего замглавы администрации президента Алексея Филатова, главы комитета Верховной рады по вопросам нацбезопасности Сергея Пашинского, лидера фракции БПП Артура Герасимова и ряда других чиновников.
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Политика
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Члены Совета безопасности ООН большинством голосов заблокировали предложение России обсудить принятый на Украине закон об исключительности украинского языка, трансляция велась на YouTube-канале ООН.
Обновлено в 15:39
Экономика
Счетная палата предрекла падение реальных доходов россиян
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Обновлено в 14:22
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Кадыров сравнил речь Зеленского с обещаниями Ленина
Обновлено в 12:39
Происшествия
Прокуратура отменила дело против оставившей дочь в поликлинике женщины
Прокуратура отменила постановление о возбуждении уголовного дела в отношении 21-летней женщины, которая оставила двухлетнего ребенка в поликлинике.
Обновлено в 10:08
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В Башкирии сотрудница Роспотребнадзора покончила с собой
Обновлено в 06:04
Политика
Депутату Рады стало плохо после инаугурации Зеленского
Члену Блока Петра Порошенко Николаю Паламарчуку стало плохо после речи президента Владимира Зеленского.
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Общество
Нацбанк Беларуси презентовал новые банкноты номиналом в Br5 и Br10
Банкноты Br5 и Br10 являются наиболее популярными, они занимают около 40% от всех купюр, находящихся в обращении.
Обновлено в 04:59
Общество
В Третьяковской галерее рассказали о ходе реставрации картины Репина
Представители Третьяковской галереи рассказали о ходе реставрации картины художника Ильи Репина «Иван Грозный и сын его Иван 16 ноября 1581 года», которую в мае 2018 года повредил вандал.
Обновлено в 13:29