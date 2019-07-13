Футбол
«Краснодар» подписал нападающего сборной Швеции БергаНева Спорт 07:45
Нападающий подписал контракт с «быками» на правах свободного агента. Контракт с Бергом подписан сроком на один сезон. «Краснодар» не объявлял зарплату футболист, но по некоторым данным она составит чуть менее двух миллиона евро в год.
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Автоматически обработано 7320 источников, обновлено в 21:39, Ашберн
Политика
Немецкий врач рассказал о возможном заболевании Меркель
Впервые о проблемах со здоровьем у Меркель заговорили после 18 июня этого года, когда во время встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским немецкий канцлер испытала приступ дрожи.
Обновлено в 21:09
Музыка
Пресс-секретарь Леонтьева опроверг сообщения об уходе певца со сцены
Ранее ряд СМИ сообщили, что накануне певец Валерий Леонтьев дал свой последний концерт на музыкальном фестивале "Славянский базар" в Витебске.
Обновлено в 16:18
Автоспорт
Валттери Боттас выиграл квалификацию Гран-при Великобритании 2019
В Великобритании проходит 10-й гоночный уик-энд в текущем сезоне "Формулы 1". Гонка 2019 года едва не стала последней для автодрома в Сильверстоуне.
Обновлено в 10:01
Хоккей
Гудачек похвастался новым шлемом
Вратарь московского "Спартака" показал новый игровой шлем в инстаграме.
Обновлено в 18:44
Политика
В Крыму отметили, что Зеленский взял пример с Путина
Обновлено в 10:32
Политика
Зеленский искупался в Чёрном море вместе с украинцами
В сообщении говорится, что Зеленский и его команда перед началом «напряжённого рабочего дня» в Одессе «лично проинспектировали» температуру воды в Чёрном море.
Обновлено в 18:51
Политика
Кондитер отправил Путину пирог после поставки Турции российских С-400
Кондитер Хасан Аджар в ответ на поставки Россией ЗРК С-400 испек традиционный турецкий пирог бёрек специально для президента России Владимира Путина.
Обновлено в 14:07
Общество
Где вы были раньше: на Алтае «отразили» нападки Москвы по рубкам леса на 200 млн
Минприроды проведет проверку по незаконным рубкам алтайских лесов Ведомство опровергает незаконные рубки на 200 млн рублей в алтайских лесах 1917 9 Доцент кафедры лесного хозяйства АГАУ, кандидат биологических наук Алексей Малиновских также считает, что именно эти рубки именно здесь были обоснованными.
Обновлено в 19:01
Спорт
Российские волейболисты вышли в финал Лиги наций
По итогам предварительных встреч, которые прошли с 31 мая по 30 июня, сборные России, Франции, Ирана, Польши и Бразилии, ставшие сильнейшими, а также волейболисты из США на правах организатора турнира вышли в "Финал шести".
Обновлено в 20:15
Кино
Фильм Балагова «Дылда» удостоен премии на кинофестивале в Армении
Картина российского режиссера Кантемира Балагова "Дылда" стала обладателем "Серебряного абрикоса" на завершившемся в субботу в Армении международном кинофестивале "Золотой абрикос".
Обновлено в 18:20
Гаджеты
Xiaomi Mi A3 получит 6-дюймовый экран и селфи-камеру на 32Мп
В верхней части дисплея, в небольшом вырезе, расположат селфи-камеру на 32 мегапикселя.
Обновлено в 05:19
Гаджеты
С модников возьмут почти тысячу долларов за специальные сумки для смартфонов
Дом моды Balenciaga начал продавать специальные сумки для смартфонов.
Обновлено в 11:38
Политика
Митинг в защиту Павла Грудинина прошел в Москве
Обновлено в 07:25
Политика
Слуцкий прокомментировал поставки С-400 в Турцию
Системы С-400 в ближайшее время будут поставляться не только в Турцию, но и в другие страны региона, заявил председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.
Обновлено в 13:18
Происшествия
В Нью-Йорке более 40 тыс. человек остались без электричества
В Нью-Йорке свыше 43 тыс. жителей остались без электричества, передает Fox News.
Обновлено в 20:56
Футбол
РФС недоволен, что функции главных тренеров в РПЛ и ФНЛ выполняют специалисты без нужной квалификации
РФС выразил озабоченность участившимися случаями фактического назначения главными тренерами клубов лиц, имеющих более низкую тренерскую квалификацию.
Обновлено в 17:23
Происшествия
В Австралии сняли на видео морского дьявола, попросившего человека о помощи
Одним из сноркелистов оказался подводный фотограф Джейк Уилтон, который часто плавает в районе рифа Нингалу и уже не раз видел именно этого ската.
Обновлено в 20:35
Общество
Исследование показало нежелание россиян экономить на мороженом
Исследование показало, что 12% россиян покупают мороженое раз в неделю или чаще.
Обновлено в 02:13
Политика
Бойко назвал последствия «дикой» политики Киева в отношениях с Россией
Лидер партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Юрий Бойко рассказал, что Украина вела "дикую" политику в экономических отношениях с Россией, и это привело к падению национальной валюты и потере сотен тысяч рабочих мест из-за отсутствия торговли на российском рынке.
Обновлено в 17:56
Армия и оружие
В Госдуме объяснили разочарование экс-главы СБУ учениями ВДВ в Крыму
Депутат Государственной думы от Республики Крым Руслан Бальбек считает, что реплика экс-главы СБУ Игоря Смешко в эфире телеканала "1+1" о прошедших на полуострове учениях воздушно-десантных войск России свидетельствует о большом разочаровании генерала.
Обновлено в 16:41
Шоу-бизнес
Максим Виторган опубликовал интимное фото Нино Нинидзе
Российский актер Максим Виторган опубликовал интимное фото грузинской актрисы Нино Нинидзе после развода с российской телеведущей Ксенией Собчак.
Обновлено в 13:35
Общество
Правительство утвердило календарь выходных на 2020 год
Правительство утвердило перенос выходных дней в 2020 году. Календарь на следующий год опубликован на странице кабмина в соцсети "ВКонтакте".
Обновлено в 07:49
Экономика
«Индекс бигмака» назвал рубль самой недооцененной валютой в мире
Самой недооцененной валютой рубль по «индексу бигмака» называли и полгода назад.
Обновлено в 14:35
Армия и оружие
Бомба взорвалась на пути российских военных в Сирии
Бомба взорвалась на пути следования российской военной полиции в Сирии. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 15:31
Шоу-бизнес
Ковальчук рассказала о своем отношении к экстремальному отдыху
После съемок Юлия Ковальчук задумалась о своем отношению к экстриму. Размышлениями певица поделилась в блоге.
Обновлено в 10:58
Путешествия
Эксперт рассказала, на что чаще всего жалуются российские туристы
Исполнительный директор Альянс туристических агентств Наталия Осипова рассказала, что чаще всего туристы из России жалуются на перенос или задержку рейса, а также на неожиданную замену отеля.
Обновлено в 20:25
Космос
Отремонтировавших «Протон-М» специалистов представят к госнаградам
Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин представит к госнаградам специалистов, устранивших замечания к ракете "Протон-М" перед ее стартом.
Обновлено в 16:23
Происшествия
Поисковики нашли тело последней жертвы аварии на переправе в Туве
Спасатели обнаружили тело женщины, погибшей в аварии на переправе через реку в Туве. Об этом сообщается на сайте управления СК по региону.
Обновлено в 11:49
Происшествия
Шахтерский город на Урале увековечит память президента США
С 1925 по 1930 гг. будущий президент США жил в Дегтярске со своими родителями, которые были сотрудниками компании «Лена Голдфилдс».
Обновлено в 03:39