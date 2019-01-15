Футбол

«Краснодар» подписал контракт с полузащитником Олссоном
Вести.Ru
02:55

Футбольный клуб "Краснодар" подписал контракт с бывшим полузащитником шведского АИКа Кристоффером Олссоном. Срок соглашения между командой и 23-летним игроком рассчитан до 2023 года. Ранее сообщалось, что "быкам" придется заплатить за Олссона пять миллионов евро.
Вести.Ru02:55

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Олссон официально стал игроком «Краснодара»

Sport24.ru02:14

Кристоффер Олссон подписал долгосрочный контракт с ФК «Краснодар»

РБК Краснодар02:40

Ольссон подписал контракт с «Краснодаром»

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Олссон подписал контракт с «Краснодаром» до 2023 года

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Олссон подписал контракт с «Краснодаром» до 2023 года

Спорт-Экспресс02:05

ФК «Краснодар» подписал контракт с Кристоффером Олссоном

Кубань 2402:11

Ольссон подписал с «Краснодаром» контракт до 2023 года

Sports.ru02:13
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Шведский футболист
Шведский футболист, полузащитник клуба АИК и сборной Швеции.
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