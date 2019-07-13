Футбол

«Краснодар» подписал контракт с нападающим сборной ШвецииРБК 07:57

«Краснодар» на своем сайте объявил о подписании контракта с форвардом сборной Швеции Маркусом Бергом. Соглашение рассчитано на один сезон. В российский клуб 32-летний футболист перешел на правах свободного агента.
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«Краснодар» объявил о переходе нападающего сборной Швеции Берга

Sport24.ru07:22

«Краснодар» подписал контракт с форвардом сборной Швеции

Советский спорт08:04

«Краснодар» объявил о переходе нападающего сборной Швеции Берга

Спорт-Экспресс07:18

«Краснодар» подписал контракт с футболистом сборной Швеции Бергом

ТАСС07:32

«Краснодар» объявил о переходе форварда сборной Швеции

Матч ТВ07:29

Маркус Берг перешел в «Краснодар». Контракт – на год

Sports.ru07:20

«Краснодар» подписал контракт с форвардом сборной Швеции Бергом

Чемпионат07:33
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Автоматически обработано 7320 источников, обновлено в 09:19, Вашингтон
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Президент Украины Владимир Зеленский потребовал от исполняющего обязанности главы Государственной фискальной службы Украины Александра Власова написать заявление об увольнении, передает украинское агентство УНИАН.
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Ракета «Протон-М» с телескопом «Спектр-РГ» стартовала с Байконура

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При падении УАЗа в реку в Туве погибли семеро детей

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Школьники из России завоевали 4 золотые и одну серебряную медаль на 50-й Международной физической олимпиаде, которая завершилась 14 июля в Тель-Авиве (Израиль).
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С новой произвольной программой Евгения Медведева выступит в сезоне 2019/20.
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Синхронистка Светлана Колесниченко выиграла чемпионат мира

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