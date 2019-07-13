Футбол

«Краснодар» подписал контракт с нападающим сборной ШвецииРБК 07:57

«Краснодар» на своем сайте объявил о подписании контракта с форвардом сборной Швеции Маркусом Бергом. Соглашение рассчитано на один сезон. В российский клуб 32-летний футболист перешел на правах свободного агента.
Читать в источнике

Подробнее о событии

В «Краснодар» приехал очередной крутой новичок. Зачем Мусаеву еще один нападающий

Sport24.ru11:35

«Краснодар» подписал контракт с футболистом сборной Швеции Бергом

ТАСС07:32

«Краснодар» подписал контракт с форвардом сборной Швеции

Советский спорт08:04

«Краснодар» подписал контракт с форвардом сборной Швеции Бергом

Чемпионат07:33

Маркус Берг рад, что подписал контракт с «Краснодаром»

Спорт-Экспресс11:03

«Краснодар» объявил о переходе форварда сборной Швеции

Матч ТВ07:29

Маркус Берг перешел в «Краснодар». Контракт – на год

Sports.ru07:20
Показать все источники
Автоматически обработано 7320 источников, обновлено в 12:20, Вашингтон
Политика

В США более 600 тысяч человек планируют штурмовать «Зону 51»

Более 600 тысяч человек в Facebook выразили желание участвовать в штурме американской военной базы "Зона 51" в Неваде, цель участников мероприятия – увидеть якобы спрятанных внутри инопланетян.
Обновлено в 09:56
Шоу-бизнес

Кейт Миддлтон и Меган Маркл посетили финал Уимблдонского турнира

13 июля в рамках Уимблдонского турнира состоялся один из важнейших матчей — на корте встретились Серена Уильямс и Симона Халеп.
Обновлено в 10:50
Технологии

В работе «Билайна» произошёл сбой

Российские пользователи сообщают о сбоях в работе сотового оператора «Билайн». Об этом свидетельствуют данные сервиса Downdetector.
Обновлено в 09:34
Армия и оружие

Житель ДНР ранен при обстреле Докучаевска с украинской стороны

Житель Докучаевска в Донецкой народной республике (ДНР) ранен в результате обстрела со стороны украинских силовиков.
Обновлено в 12:13
Политика

Дезинформацию об окружении Путина готовят США и Британия

Спецслужбы США и Великобритании готовят дезинформацию об окружении президента России Владимира Путина, сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 09:01
Происшествия

В Киеве обстреляли из гранатомета здание телеканала «112. Украина»

Неизвестные в ночь на субботу, 13 июля, обстреляли из гранатомета телеканал "112.Украина".
Обновлено в 04:17
Шоу-бизнес

Виктория Лопырева назвала Ольгу Бузову бездарностью

Красотка-посол ФИФА разоткровенничалась и высказала свое мнение о медийных личностях: Ольге Бузовой, Ксении Собчак и опальных футболистах – Мамаеве и Кокорине.
Обновлено в 07:48
Политика

Кикабидзе ответил на слухи о тайных выступлениях в России

Ранее 12 июля актер Борис Клюев заявил, что Кикабидзе тайно проводит корпоративы в России.
Обновлено в 11:05
Общество

В Египте уникальную «ломаную» пирамиду открыли для туристов

Одна из древнейших в Египте "ломаная" пирамида фараона Снофру впервые открыта в субботу для посещения после реставрации и работ по благоустройству, передает корреспондент РИА Новости.
Обновлено в 10:50
Политика

Зеленский поручил обустроить границу с Крымом до декабря

Как рассказал глава Херсонской ОГА Юрий Гусев, задача украинских властей - сделать так, что крымчане чувствовали, что "Европа начинается с Херсонщины", а для этого нужно обустроить пункты пропуска.
Обновлено в 11:02
Шоу-бизнес

Леди Гага переехала к Брэдли Куперу

Американская певица Леди Гага переехала в дом актера Брэдли Купера, с которым снималась в фильме «Звезда родилась».
Обновлено вчера в 18:46
Религия

РПЦ хочет, чтобы россияне стали «по-настоящему воцерковленными»

Иерарх в эфире телеканала «Россия 24» подчеркнул, что большую часть россиян нельзя считать воцерковленными, а концепция «Москва — третий Рим» давно недействительна.
Обновлено в 09:51
Происшествия

Состояние жестоко избитой девочки из Ингушетии улучшилось

Состояние жестоко избитой девочки из Ингушетии улучшилось, сообщила уполномоченный по правам ребенка при главе республики Зарема Чахкиева.
Обновлено в 10:15
Общество

Археологи нашли в Великом Новгороде уникальную печать XII века

Уникальная древняя печать обнаружена археологами в ходе раскопок в Великом Новгороде.
Обновлено в 10:43
Происшествия

В Якутии рассказали о состоянии раненого полицейского

Состояние полицейского Николая Афанасьева, получившего ранение в городе Среднеколымске Якутии, стабильное, сообщил РИА Новости глава Среднеколымского района Евгений Слепцов.
Обновлено в 01:26
Авто

Пикап Ford F-150 можно купить в ретро-стиле

Модернизацией авто занимались инженеры из дилерского центра Ford Работники дилерского салона американского бренда Ford в штате Огайо представили полноразмерный грузовик Ford F-150, выглядящий в точности так, как и многие автомобили в США 1970-х и 1980-х годов.
Обновлено вчера в 23:48
Общество

Умер поэт-шестидесятник Виктор Соснора

Поэт Виктор Соснора умер на 84-м году жизни в Санкт-Петербурге. Об этом сообщил в своем Facebook его ученик Вадим Лурье.
Обновлено в 10:59
Общество

Горожане заметили военные самолеты в небе над Петербургом

Сегодня днем жителей Петербурга испугали пролетевшие в небе военные самолеты и вертолеты. Фотографии и видео появились в социальных сетях.
Обновлено в 06:34
Авто

Новый лидар Luminar позволит серьёзно удешевить системы автопилотирования

Компания Luminar намерена вывести на коммерческий рынок лидар нового поколения, предназначенный для использования в автомобильных системах автопилотирования.
Обновлено в 10:32
Экономика

Кабмин одобрил изменения в правилах валютных операций для нерезидентов

Правительство России одобрило законопроект, устанавливающий дополнительные разрешенные случаи совершения резидентами валютных операций, сообщается на его сайте.
Обновлено в 08:42
Происшествия

В Туве нашли тело десятой жертвы аварии на реке Шуй

В Туве нашли тело десятой жертвы аварии на реке Шуй, сообщается на сайте регионального главка Следственного комитета.
Обновлено в 09:47
Армия и оружие

Игорь Стрелков: Я сбил «Боинг» из «специальной баллистической рогатки»

«Любой дурак знает, что ополчение „Боинг“ не сбивало», — подчеркнул Стрелков.
Обновлено в 03:17
Теннис

Симона Халеп победила Серену Уильямс в финале Уимблдона

Румынская теннисистка Симона Халеп победила американку Серену Уильямс в финале Уимблдона в женском одиночном разряде.
Обновлено в 10:07
Политика

В Крыму отметили, что Зеленский взял пример с Путина

Обновлено в 10:32
Кино

Иностранные СМИ высмеяли сериал «Последние цари»

Обновлено в 10:43
Экономика

Государство поможет семьям с низким доходом

Правительство одобрило законопроект, согласно которому повышаются выплаты на детей семьям с невысоким доходом.
Обновлено в 06:18
Футбол

«Локомотив» может продать Гильерме в «Спартак» за 800 тысяч евро

Ранее «Спартак», который хочет его приобрести, предложил 500 тысяч евро.
Обновлено в 10:45
Экономика

Россияне стали тратить на еду почти половину своего дохода

Траты россиян на продукты питания во втором квартале 2019 года составили 38,9 процента — это на 0,7 процента больше, чем годом ранее.
Обновлено в 09:34
Политика

Помощники лидеров стран «нормандской четверки» встретились в Париже

Помощники и советники глав государств «нормандской четверки» встретились в Париже, передает РИА Новости.
Обновлено в 06:00
Происшествия

Подозреваемый в убийстве стюардессы рассказал о мотивах преступления

Подозреваемый в убийстве 23-летней стюардессы рассказал о причинах преступления.
Обновлено вчера в 16:27
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Маркус Берг
Шведский футболист
Шведский футболист, нападающий клуба ОАЭ «Аль-Айн» и сборной Швеции.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное