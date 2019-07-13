Футбол
«Краснодар» подписал контракт с нападающим сборной ШвецииРБК 07:57
«Краснодар» на своем сайте объявил о подписании контракта с форвардом сборной Швеции Маркусом Бергом. Соглашение рассчитано на один сезон. В российский клуб 32-летний футболист перешел на правах свободного агента.
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Автоматически обработано 7320 источников, обновлено в 12:20, Вашингтон
Политика
В США более 600 тысяч человек планируют штурмовать «Зону 51»
Более 600 тысяч человек в Facebook выразили желание участвовать в штурме американской военной базы "Зона 51" в Неваде, цель участников мероприятия – увидеть якобы спрятанных внутри инопланетян.
Обновлено в 09:56
Шоу-бизнес
Кейт Миддлтон и Меган Маркл посетили финал Уимблдонского турнира
13 июля в рамках Уимблдонского турнира состоялся один из важнейших матчей — на корте встретились Серена Уильямс и Симона Халеп.
Обновлено в 10:50
Технологии
В работе «Билайна» произошёл сбой
Российские пользователи сообщают о сбоях в работе сотового оператора «Билайн». Об этом свидетельствуют данные сервиса Downdetector.
Обновлено в 09:34
Армия и оружие
Житель ДНР ранен при обстреле Докучаевска с украинской стороны
Житель Докучаевска в Донецкой народной республике (ДНР) ранен в результате обстрела со стороны украинских силовиков.
Обновлено в 12:13
Политика
Дезинформацию об окружении Путина готовят США и Британия
Спецслужбы США и Великобритании готовят дезинформацию об окружении президента России Владимира Путина, сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 09:01
Происшествия
В Киеве обстреляли из гранатомета здание телеканала «112. Украина»
Неизвестные в ночь на субботу, 13 июля, обстреляли из гранатомета телеканал "112.Украина".
Обновлено в 04:17
Шоу-бизнес
Виктория Лопырева назвала Ольгу Бузову бездарностью
Красотка-посол ФИФА разоткровенничалась и высказала свое мнение о медийных личностях: Ольге Бузовой, Ксении Собчак и опальных футболистах – Мамаеве и Кокорине.
Обновлено в 07:48
Политика
Кикабидзе ответил на слухи о тайных выступлениях в России
Ранее 12 июля актер Борис Клюев заявил, что Кикабидзе тайно проводит корпоративы в России.
Обновлено в 11:05
Общество
В Египте уникальную «ломаную» пирамиду открыли для туристов
Одна из древнейших в Египте "ломаная" пирамида фараона Снофру впервые открыта в субботу для посещения после реставрации и работ по благоустройству, передает корреспондент РИА Новости.
Обновлено в 10:50
Политика
Зеленский поручил обустроить границу с Крымом до декабря
Как рассказал глава Херсонской ОГА Юрий Гусев, задача украинских властей - сделать так, что крымчане чувствовали, что "Европа начинается с Херсонщины", а для этого нужно обустроить пункты пропуска.
Обновлено в 11:02
Шоу-бизнес
Леди Гага переехала к Брэдли Куперу
Американская певица Леди Гага переехала в дом актера Брэдли Купера, с которым снималась в фильме «Звезда родилась».
Обновлено вчера в 18:46
Религия
РПЦ хочет, чтобы россияне стали «по-настоящему воцерковленными»
Иерарх в эфире телеканала «Россия 24» подчеркнул, что большую часть россиян нельзя считать воцерковленными, а концепция «Москва — третий Рим» давно недействительна.
Обновлено в 09:51
Происшествия
Состояние жестоко избитой девочки из Ингушетии улучшилось
Состояние жестоко избитой девочки из Ингушетии улучшилось, сообщила уполномоченный по правам ребенка при главе республики Зарема Чахкиева.
Обновлено в 10:15
Общество
Археологи нашли в Великом Новгороде уникальную печать XII века
Уникальная древняя печать обнаружена археологами в ходе раскопок в Великом Новгороде.
Обновлено в 10:43
Происшествия
В Якутии рассказали о состоянии раненого полицейского
Состояние полицейского Николая Афанасьева, получившего ранение в городе Среднеколымске Якутии, стабильное, сообщил РИА Новости глава Среднеколымского района Евгений Слепцов.
Обновлено в 01:26
Авто
Пикап Ford F-150 можно купить в ретро-стиле
Модернизацией авто занимались инженеры из дилерского центра Ford Работники дилерского салона американского бренда Ford в штате Огайо представили полноразмерный грузовик Ford F-150, выглядящий в точности так, как и многие автомобили в США 1970-х и 1980-х годов.
Обновлено вчера в 23:48
Общество
Умер поэт-шестидесятник Виктор Соснора
Поэт Виктор Соснора умер на 84-м году жизни в Санкт-Петербурге. Об этом сообщил в своем Facebook его ученик Вадим Лурье.
Обновлено в 10:59
Общество
Горожане заметили военные самолеты в небе над Петербургом
Сегодня днем жителей Петербурга испугали пролетевшие в небе военные самолеты и вертолеты. Фотографии и видео появились в социальных сетях.
Обновлено в 06:34
Авто
Новый лидар Luminar позволит серьёзно удешевить системы автопилотирования
Компания Luminar намерена вывести на коммерческий рынок лидар нового поколения, предназначенный для использования в автомобильных системах автопилотирования.
Обновлено в 10:32
Экономика
Кабмин одобрил изменения в правилах валютных операций для нерезидентов
Правительство России одобрило законопроект, устанавливающий дополнительные разрешенные случаи совершения резидентами валютных операций, сообщается на его сайте.
Обновлено в 08:42
Происшествия
В Туве нашли тело десятой жертвы аварии на реке Шуй
В Туве нашли тело десятой жертвы аварии на реке Шуй, сообщается на сайте регионального главка Следственного комитета.
Обновлено в 09:47
Армия и оружие
Игорь Стрелков: Я сбил «Боинг» из «специальной баллистической рогатки»
«Любой дурак знает, что ополчение „Боинг“ не сбивало», — подчеркнул Стрелков.
Обновлено в 03:17
Теннис
Симона Халеп победила Серену Уильямс в финале Уимблдона
Румынская теннисистка Симона Халеп победила американку Серену Уильямс в финале Уимблдона в женском одиночном разряде.
Обновлено в 10:07
Политика
В Крыму отметили, что Зеленский взял пример с Путина
Обновлено в 10:32
Кино
Иностранные СМИ высмеяли сериал «Последние цари»
Обновлено в 10:43
Экономика
Государство поможет семьям с низким доходом
Правительство одобрило законопроект, согласно которому повышаются выплаты на детей семьям с невысоким доходом.
Обновлено в 06:18
Футбол
«Локомотив» может продать Гильерме в «Спартак» за 800 тысяч евро
Ранее «Спартак», который хочет его приобрести, предложил 500 тысяч евро.
Обновлено в 10:45
Экономика
Россияне стали тратить на еду почти половину своего дохода
Траты россиян на продукты питания во втором квартале 2019 года составили 38,9 процента — это на 0,7 процента больше, чем годом ранее.
Обновлено в 09:34
Политика
Помощники лидеров стран «нормандской четверки» встретились в Париже
Помощники и советники глав государств «нормандской четверки» встретились в Париже, передает РИА Новости.
Обновлено в 06:00
Происшествия
Подозреваемый в убийстве стюардессы рассказал о мотивах преступления
Подозреваемый в убийстве 23-летней стюардессы рассказал о причинах преступления.
Обновлено вчера в 16:27