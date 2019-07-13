Футбол
«Краснодар» подписал контракт с форвардом сборной ШвецииСоветский спорт 08:04
Как сообщает пресс-служба команды, форвард в статусе свободного агента подписал трудовое соглашение сроком на 1 год. Отмечается, что в ближайшее время нападающий приступит к тренировкам в составе своей новой команды.
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Автоматически обработано 7320 источников, обновлено в 15:29, Вашингтон
Общество
Исследование показало нежелание россиян экономить на мороженом
Исследование показало, что 12% россиян покупают мороженое раз в неделю или чаще.
Обновлено в 02:13
Футбол
Объявлены составы «Ростова» и «Оренбурга» на матч первого тура РПЛ
"Ростов" и "Оренбург" опубликовали стартовые составы на матч первого тура чемпионата России.
Обновлено в 13:41
Происшествия
Состояние избитой в Ингушетии девочки улучшилось
Уполномоченный по правам ребёнка при главе Ингушетии Зарема Чахкиева сообщила, что состояние девочки, избитой в республике, улучшилось.
Обновлено в 07:57
Происшествия
В Пензенской области проверяют данные об избиении девочки подростками
Следователи в Пензенской области проверяют сообщения об избиении девочки в ходе конфликта между подростками, информирует областное СУСК.
Обновлено в 11:35
Футбол
«Спартак» не порадовал тренера Кононова
Московский "Спартак" в матче первого тура чемпионата России по футболу со счетом 1:0 победил новичка премьер-лиги "Сочи".
Обновлено в 15:18
Общество
В Египте открыли для туристов уникальную «ломаную» пирамиду
По одной из версий, строителям пирамид пришлось ускорить строительство из-за скоропостижной кончины фараона, они не успевали выстроить полноценную пирамиду и изменили градус наклона, что и привело к необычной для Древнего Египта "надломленной" форме сооружения.
Обновлено в 10:50
Происшествия
Российский самолет задержали на Кипре из-за угрозы взрыва
Российские туристы из Петербурга не смогли улететь из международного аэропорта Ларнака в аэропорт Пулково из-за угрозы взрыва на борту самолета.
Обновлено в 10:46
Происшествия
Источник сообщил о пожаре в цехе по производству сои под Краснодаром
По данным источника агентства, возгорание произошло в цехе по производству сои, который расположен в посёлке Белозёрном.
Обновлено в 12:28
Политика
Митрохину, Соколову и Булыкину отказали в регистрации на выборах
Мосгоризбирком отказал в регистрации кандидатам на выборах в Мосгордуму Андрею Соколову и Дмитрию Булыкину.
Обновлено в 14:02
Гаджеты
Стала известна себестоимость смартфона OnePlus 7 Pro
Можно сказать, что с продажи OnePlus 7 Pro компания зарабатывает более 100% от себестоимости.
Обновлено в 13:37
Авто
В Сети показали уникальную турбо-«Ниву» за 2 млн рублей
На youtube-канале «ПриветТачка» опубликован видеоролик, в котором блогеры представили уникальную «Ниву», стоимостью в 2 миллиона рублей.
Обновлено в 03:19
Происшествия
Бастрыкину пожаловались на разорительные курсы по финграмотности
Женщина пожаловалась на организацию, которая выманивала у людей деньги под видом обучения финансовой грамотности.
Обновлено в 13:10
Политика
Митинг в защиту Павла Грудинина прошел в Москве
В субботу в Москве прошел санкционированный митинг в защиту экс-кандидата в президенты России от КПРФ и директора Совхоза имени Ленина Павла Грудинина.
Обновлено в 07:25
Политика
Слуцкий анонсировал поставки С-400 в ряд стран Ближнего Востока
Российские зенитные ракетные системы С-400 вслед за Турцией могут быть поставлены и в другие страны ближневосточного региона, заявил в интервью телеканалу RT председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.
Обновлено в 14:27
Политика
В США более 600 тысяч человек готовятся штурмовать «Зону 51»
Пользователи фейсбука готовятся штурмовать так называемую "Зону 51" - базу ВВС США на юге штата Невада, где по представлениям многих обывателей, содержатся инопланетяне и исследуются технологии других цивилизаций.
Обновлено в 12:54
Авто
Составлен ТОП-5 автомобилей, которые выйдут в продажу в РФ в этом году
Аналитики портала «Автовзгляд» назвали пятерку наиболее интересных для российских автомобилистов моделей автомобилей, которые должны добраться до нашей страны до конца этого года.
Обновлено вчера в 12:50
Общество
Россельхознадзор назвал причину массовой гибели пчел
Официальный представитель Россельхознадзора Юлия Мелано рассказала, с чем связана массовая гибель пчел.
Обновлено вчера в 11:34
Общество
Ураган «Барри» обрушился на штат Луизиана
Ураган «Барри» обрушился на берег американского штата Луизиана.
Обновлено в 14:29
Происшествия
Яхта затонула на Волге из-за столкновения с теплоходом «Алексей Толстой»
Теплоход "Алексей Толстой" и яхта "Потудань" столкнулись в акватории реки Волги в Мышкинском районе.
Обновлено в 13:56
Происшествия
Число погибших при атаке на отель в Сомали возросло до 26
По меньшей мере 26 человек погибли в результате теракта в отеле сомалийского города Кисмайо, расположенного в автономном штате Джубаленд.
Обновлено в 05:11
Политика
Кондитер отправил Путину пирог после поставки Турции российских С-400
Кондитер Хасан Аджар в ответ на поставки Россией ЗРК С-400 испек традиционный турецкий пирог бёрек специально для президента России Владимира Путина.
Обновлено в 14:07
Здоровье
В Европе резко выросла заболеваемость сифилисом
Согласно исследованию, с 2010 года рост заболеваемости составил 70%, причем 85% зараженных европейцев – мужчины.
Обновлено в 10:00
Политика
В Крыму отметили, что Зеленский взял пример с Путина
Обновлено в 10:32
Гаджеты
Видеокарта AMD Radeon RX Vega 64 подешевела
Снижение цены Radeon RX Vega 64 зафиксировано в Великобритании: она упала до отметки 300 фунтов.
Обновлено в 06:54
Футбол
Игнатьев: гол «Спартака» не был бы засчитан при наличии VAR
Экс-главный тренер сборной России по футболу Борис Игнатьев заявил РИА Новости, что, по его мнению, гол московского "Спартака" в ворота "Сочи" в первом туре Российской премьер-лиги был забит с нарушением правил, которое могла бы распознать система видеопомощи арбитрам (VAR).
Обновлено в 14:41
Политика
Гройсман признал невозможность разрыва железнодорожного сообщения с Россией
Украинский премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что Украина не может разорвать железнодорожное сообщение с Россией.
Обновлено в 13:00
Происшествия
Два человека погибли в Петербурге в ДТП с участием троллейбуса
В результате погиб водитель автомобиля ВАЗ-2107 и его пассажирка, возраст которой уточняется. По факту ДТП проводится проверка.
Обновлено в 14:00
Армия и оружие
Боевики взорвали бомбу на пути российской военной полиции в Сирии
В сирийской провинции Даръа боевики подорвали бомбу на пути следования патруля российской военной полиции.
Обновлено в 15:20