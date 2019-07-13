Футбол

«Краснодар» подписал контракт с форвардом сборной ШвецииСоветский спорт 08:04

Как сообщает пресс-служба команды, форвард в статусе свободного агента подписал трудовое соглашение сроком на 1 год. Отмечается, что в ближайшее время нападающий приступит к тренировкам в составе своей новой команды.
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В «Краснодар» приехал очередной крутой новичок. Зачем Мусаеву еще один нападающий

Sport24.ru11:35

Маркус Берг рад, что подписал контракт с «Краснодаром»

Спорт-Экспресс11:03

«Краснодар» объявил о переходе форварда сборной Швеции

Матч ТВ07:29

«Краснодар» подписал контракт с форвардом сборной Швеции Бергом

Чемпионат07:33

«Краснодар» подписал контракт с футболистом сборной Швеции Бергом

ТАСС07:32

«Краснодар» подписал контракт с форвардом сборной Швеции

Советский спорт08:04

Маркус Берг перешел в «Краснодар». Контракт – на год

Sports.ru07:20
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Автоматически обработано 7320 источников, обновлено в 15:29, Вашингтон
Общество

Исследование показало нежелание россиян экономить на мороженом

Исследование показало, что 12% россиян покупают мороженое раз в неделю или чаще.
Обновлено в 02:13
Футбол

Объявлены составы «Ростова» и «Оренбурга» на матч первого тура РПЛ

"Ростов" и "Оренбург" опубликовали стартовые составы на матч первого тура чемпионата России.
Обновлено в 13:41
Происшествия

У звезды сериала «Сладкая жизнь» похищен бриллиант за 12 млн

Обновлено в 13:54
Происшествия

Состояние избитой в Ингушетии девочки улучшилось

Уполномоченный по правам ребёнка при главе Ингушетии Зарема Чахкиева сообщила, что состояние девочки, избитой в республике, улучшилось.
Обновлено в 07:57
Происшествия

В Пензенской области проверяют данные об избиении девочки подростками

Следователи в Пензенской области проверяют сообщения об избиении девочки в ходе конфликта между подростками, информирует областное СУСК.
Обновлено в 11:35
Футбол

«Спартак» не порадовал тренера Кононова

Московский "Спартак" в матче первого тура чемпионата России по футболу со счетом 1:0 победил новичка премьер-лиги "Сочи".
Обновлено в 15:18
Общество

В Египте открыли для туристов уникальную «ломаную» пирамиду

По одной из версий, строителям пирамид пришлось ускорить строительство из-за скоропостижной кончины фараона, они не успевали выстроить полноценную пирамиду и изменили градус наклона, что и привело к необычной для Древнего Египта "надломленной" форме сооружения.
Обновлено в 10:50
Происшествия

Российский самолет задержали на Кипре из-за угрозы взрыва

Российские туристы из Петербурга не смогли улететь из международного аэропорта Ларнака в аэропорт Пулково из-за угрозы взрыва на борту самолета.
Обновлено в 10:46
Происшествия

Источник сообщил о пожаре в цехе по производству сои под Краснодаром

По данным источника агентства, возгорание произошло в цехе по производству сои, который расположен в посёлке Белозёрном.
Обновлено в 12:28
Политика

Митрохину, Соколову и Булыкину отказали в регистрации на выборах

Мосгоризбирком отказал в регистрации кандидатам на выборах в Мосгордуму Андрею Соколову и Дмитрию Булыкину.
Обновлено в 14:02
Гаджеты

Стала известна себестоимость смартфона OnePlus 7 Pro

Можно сказать, что с продажи OnePlus 7 Pro компания зарабатывает более 100% от себестоимости.
Обновлено в 13:37
Авто

В Сети показали уникальную турбо-«Ниву» за 2 млн рублей

На youtube-канале «ПриветТачка» опубликован видеоролик, в котором блогеры представили уникальную «Ниву», стоимостью в 2 миллиона рублей.
Обновлено в 03:19
Армия и оружие

Жители Донецка сообщили о начале боя в направлении Песок

Обновлено в 04:31
Происшествия

Бастрыкину пожаловались на разорительные курсы по финграмотности

Женщина пожаловалась на организацию, которая выманивала у людей деньги под видом обучения финансовой грамотности.
Обновлено в 13:10
Политика

Митинг в защиту Павла Грудинина прошел в Москве

В субботу в Москве прошел санкционированный митинг в защиту экс-кандидата в президенты России от КПРФ и директора Совхоза имени Ленина Павла Грудинина.
Обновлено в 07:25
Политика

Слуцкий анонсировал поставки С-400 в ряд стран Ближнего Востока

Российские зенитные ракетные системы С-400 вслед за Турцией могут быть поставлены и в другие страны ближневосточного региона, заявил в интервью телеканалу RT председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.
Обновлено в 14:27
Политика

В США более 600 тысяч человек готовятся штурмовать «Зону 51»

Пользователи фейсбука готовятся штурмовать так называемую "Зону 51" - базу ВВС США на юге штата Невада, где по представлениям многих обывателей, содержатся инопланетяне и исследуются технологии других цивилизаций.
Обновлено в 12:54
Авто

Составлен ТОП-5 автомобилей, которые выйдут в продажу в РФ в этом году

Аналитики портала «Автовзгляд» назвали пятерку наиболее интересных для российских автомобилистов моделей автомобилей, которые должны добраться до нашей страны до конца этого года.
Обновлено вчера в 12:50
Общество

Россельхознадзор назвал причину массовой гибели пчел

Официальный представитель Россельхознадзора Юлия Мелано рассказала, с чем связана массовая гибель пчел.
Обновлено вчера в 11:34
Общество

Ураган «Барри» обрушился на штат Луизиана

Ураган «Барри» обрушился на берег американского штата Луизиана.
Обновлено в 14:29
Происшествия

Яхта затонула на Волге из-за столкновения с теплоходом «Алексей Толстой»

Теплоход "Алексей Толстой" и яхта "Потудань" столкнулись в акватории реки Волги в Мышкинском районе.
Обновлено в 13:56
Происшествия

Число погибших при атаке на отель в Сомали возросло до 26

По меньшей мере 26 человек погибли в результате теракта в отеле сомалийского города Кисмайо, расположенного в автономном штате Джубаленд.
Обновлено в 05:11
Политика

Кондитер отправил Путину пирог после поставки Турции российских С-400

Кондитер Хасан Аджар в ответ на поставки Россией ЗРК С-400 испек традиционный турецкий пирог бёрек специально для президента России Владимира Путина.
Обновлено в 14:07
Здоровье

В Европе резко выросла заболеваемость сифилисом

Согласно исследованию, с 2010 года рост заболеваемости составил 70%, причем 85% зараженных европейцев – мужчины.
Обновлено в 10:00
Политика

В Крыму отметили, что Зеленский взял пример с Путина

Обновлено в 10:32
Гаджеты

Видеокарта AMD Radeon RX Vega 64 подешевела

Снижение цены Radeon RX Vega 64 зафиксировано в Великобритании: она упала до отметки 300 фунтов.
Обновлено в 06:54
Футбол

Игнатьев: гол «Спартака» не был бы засчитан при наличии VAR

Экс-главный тренер сборной России по футболу Борис Игнатьев заявил РИА Новости, что, по его мнению, гол московского "Спартака" в ворота "Сочи" в первом туре Российской премьер-лиги был забит с нарушением правил, которое могла бы распознать система видеопомощи арбитрам (VAR).
Обновлено в 14:41
Политика

Гройсман признал невозможность разрыва железнодорожного сообщения с Россией

Украинский премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что Украина не может разорвать железнодорожное сообщение с Россией.
Обновлено в 13:00
Происшествия

Два человека погибли в Петербурге в ДТП с участием троллейбуса

В результате погиб водитель автомобиля ВАЗ-2107 и его пассажирка, возраст которой уточняется. По факту ДТП проводится проверка.
Обновлено в 14:00
Армия и оружие

Боевики взорвали бомбу на пути российской военной полиции в Сирии

В сирийской провинции Даръа боевики подорвали бомбу на пути следования патруля российской военной полиции.
Обновлено в 15:20
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Маркус Берг
Шведский футболист
Шведский футболист, нападающий клуба ОАЭ «Аль-Айн» и сборной Швеции.
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