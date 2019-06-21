«Краснодар» подписал футболиста сборной ГолландииNews.ru вчера в 14:01

24-летний голландец подписал долгосрочное личное соглашение, сообщает пресс-служба «быков». На сборе в Австрии он присоединится к своей новой команде и начнёт в её составе готовиться к старту сезона-2019/20, — говорится в сообщении пресс-службы «Краснодара».

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Общество МВД предложило расширить полномочия инспекторов ГАИ Эксперты министерства внутренних дел РФ обнародовали предложения по корректировке Кодекса об административных правонарушениях (КоАП), которые могут затронуть интересы миллионов водителей, сообщила в пятницу газета "Коммерсантъ".

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