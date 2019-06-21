Футбол
«Краснодар» подписал футболиста сборной ГолландииNews.ru вчера в 14:01
24-летний голландец подписал долгосрочное личное соглашение, сообщает пресс-служба «быков». На сборе в Австрии он присоединится к своей новой команде и начнёт в её составе готовиться к старту сезона-2019/20, — говорится в сообщении пресс-службы «Краснодара».
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Футбол
Фернандо Торрес объявил о завершении карьеры
Обновлено в 02:27
Общество
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Власти обещали парк жителям Красноярска, которые жаловались Путину
Обновлено вчера в 10:02
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Сборная России по баскетболу победила Италию в матче Европейских игр
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Политика
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Житель Новгородской области Юрий Картыжев, оштрафованный за неуважение к власти, подал жалобу в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ).
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Обновлено в 02:33
Происшествия
Участник «списка Титова» Роман Стародубец вернулся в Россию
Напомним, в феврале 2018 года омбудсмен представил список предпринимателей, скрывающихся в Великобритании от российского правосудия и пожелавших вернуться на родину.
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Спорт
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Тренер российской фигуристки Евгении Медведевой Брайан Орсер заявил, что приедет поддерживать подопечную на этап Гран-при в Москве, который пройдет с 15 по 17 ноября.
Обновлено вчера в 16:23
Политика
Трамп допустил, что Иран мог сбить американский дрон по ошибке
Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп допустил вероятность того, что решение сбить американский дрон могло быть принято в Иране по случайно ошибке.
Обновлено вчера в 14:38
Политика
Косачев назвал беспорядки в Тбилиси провалом властей Грузии
Ранее президент Грузии Саломе Зурабишвили обвинила Россию в расколе грузинского общества Председатель комитета Совфеда по международным делам Константин Косачев назвал беспорядки в Тбилиси, которые начались после инцидента на сессии Межпарламентской ассамблеи православия (МАП) в Грузии, провалом грузинских властей.
Обновлено в 03:48
Политика
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Общество
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Обновлено в 03:45
Общество
Двух косаток и шесть белух вывезли из «китовой тюрьмы»
Interfax-Russia.ru - Началась транспортировка животных, находящихся в бухте Средняя Приморского края, из "китовой тюрьмы" вывезли двух косаток и шесть белух, сообщили в пресс-службе Всероссийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии (ВНИРО).
Обновлено вчера в 06:49
Армия и оружие
УВЗ пообещал показать на «Армии-2019» созданный на 3D-принтере танк
Уралвагонзавод (УВЗ) покажет на форуме «Армия-2019» секретные образцы военной техники, передает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу компании.
Обновлено в 03:45
Финансы
Иностранные инвесторы выкупили весь выпуск евробондов РФ
Иностранные инвесторы выкупили весь выпуск евробондов России за $2,5 млрд.
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Путин ответил на критику «Единой России»
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Шоу-бизнес
Кейт Миддлтон заподозрили в беременности
Сегодня, 20 июня, ряд западных СМИ сообщил, что 37-летняя герцогиня Кембриджская ждет четвертого ребенка.
Обновлено вчера в 11:44
Наука
Употребление йогурта снижает риск развития рака кишечника у мужчин
Группа американских исследователей пришла к выводу, что включение в ежедневный рацион значительного количества йогурта самым благоприятным способом сказывается на снижении риска развития рака кишечника.
Обновлено 19 июня в 13:34
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Шура предложил «сброситься» на лечение Хлебниковой от алкоголизма
Российский популярный певец Шура предложил собрать деньги на лечение певицы Марины Хлебниковой от алкоголизма.
Обновлено вчера в 04:30
Общество
На официальном портале произошла врачебная ошибка
СКР пообещал исключить лишение свободы для медиков Разработанный Следственным комитетом России (СКР) законопроект об уголовной ответственности врачей, вводящий две новые статьи в УК РФ, появился вчера на федеральном портале нормативных правовых актов.
Обновлено вчера в 19:20
Политика
Суд разрешил Саакашвили принимать участие в выборах в Раду
Печерский районный суд Киева разрешил экс-президенту Грузии и бывшему губернатору Одесской области Михаилу Саакашвили принимать участие в досрочных выборах в Верховную раду, которые назначены на 21 июля.
Обновлено в 03:57
Авто
В России окончательно завершились продажи кроссоверов марки SsangYong
Продажи кроссоверов SsangYong на территории нашей страны окончательно прекращены.
Обновлено в 03:44
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Минздрав назвал самые опасные для россиян виды рака
Самый высокий показатель смертности в 2018 году был зафиксирован от рака поджелудочной железы — 39,9% смертей среди всех пациентов.
Обновлено в 00:24
Происшествия
Чеченский правозащитник Оюб Титиев вышел на свободу
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