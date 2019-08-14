После исторической победы над "Порту" "Краснодару" остался один шаг до выхода в групповую стадию Лиги чемпионов УЕФА. В раунде плей-офф квалификации турнира российский клуб встретится с "Олимпиакосом".

«Краснодар» поборется за выход в групповой этап ЛЧ с «Олимпиакосом»

Здоровье Мнения медиков о четырехдневной рабочей неделе разошлись Мнения медиков о переходе россиян на четырехдневную рабочую неделю разошлись.

Здоровье В Ростовской области обострилась ситуация с энтеровирусной инфекцией В девяти муниципалитетах Ростовской области зарегистрированы случаи заболевания энтеровирусной инфекцией.

Футбол Директор «Порту» обвинил «Матч ТВ» во лжи Директор по коммуникациям «Порту» Франсишку Мораес заявил, что клуб не менял условия показа трансляции матча квалификации Лиги чемпионом с «Краснодаром» для российского телеканала «Матч ТВ».

Армия и оружие Совбез: США намерены использовать тему кибератак для ядерных ударов США пытаются придать легитимность своим обвинениям в адрес других стран якобы в совершении кибератак с целью проводить против этих государств военные операции, вплоть для применения ядерного оружия, считает замсекретаря Совбеза РФ Олег Храмов.

Происшествия В Хабаровском крае медведь разрыл могилу и утащил покойника В Комсомольске-на-Амуре полицейские проводят проверку после того, как медведь разрыл могилу на кладбище и утащил тело умершего, сообщил РИА Новости представитель городского управления МВД.

Космос «Спектр-РГ» засек необычную активность сверхмассивной черной дыры Необычная активность сверхмассивной черной дыры Стрелец А в центре Млечного пути, которая располагается на расстоянии 26 тысяч световых лет от Земли, была зафиксирована российской космической обсерваторией «Спектр-РГ».

Экономика На рынке госдолга США сработал последний индикатор будущей рецессии В последний раз инверсия в двухлетних и десятилетних бумагах произошла примерно за два года до начала рецессии.

Политика Глава партии Зеленского призвал не выступать в Раде на русском языке Словесная перепалка произошла в среду в ходе заседания подготовительной депутатской группы между новоизбранными депутатами Рады из-за выступления сопредседателя партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Вадима Рабиновича на русском языке.

Единоборства Тим Цзю одержал 14-ю победу в карьере Сын Константина Цзю, чемпион Австралии в первом среднем весе (до 69,9 кг) Тим Цзю одержал победу над австралийским боксёром Дуайтом Ричи.

Происшествия Под Омском почти 400 человек ищут пропавшего трехлетнего мальчика В Омской области потерялся трехлетний мальчик. Поисками ребенка занимаются 400 человек.

Политика Меркель обвинила Россию в распаде ДРСМД Канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что Россия "дала повод" для окончания договора о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД).

Происшествия Уголовное дело возбуждено после ДТП с пятью погибшими на Кубани Уголовное дело возбуждено в Краснодарском крае по факту ДТП на трассе, в результате которого пять человек погибли и шестеро пострадали, сообщили журналистам в среду в пресс-службе ГУ МВД по региону.

Происшествия Пресненский суд получил ходатайство об аресте Константина Котова Пресненский суд 14 августа выберет меру пресечения для Константина Котова, которому Следственный комитет вменил так называемую "дадинскую статью" - уголовную статью о неоднократных нарушениях на уличных акциях.

Технологии Mail.ru Group может начать предустановку своего ПО на смартфоны Huawei Как заявили в холдинге Mail.ru Group, они заинтересованы в том, чтобы их продукты были представлены на максимальном количестве платформ, и Huawei входит в сферу интереса компании, сообщает ТАСС.

Политика Представитель Зеленского обосновал позицию по водной блокаде Крыма Ранее крымский вице-премьер, постоянный представитель региона при президенте РФ Георгий Мурадов заявил, что Крым имеет законное право на поставку днепровской воды с Украины, так как исток Днепра находится на территории России.

Экономика Определены даты проведения ПМЭФ-2020 Датами проведения XXIV Петербургского международного экономического форума определены 3-6 июня 2020 года.

Происшествия В Урюпинске начали проверку после купания медведя на местном пляже В Волгоградской области начали проверку после публикации в интернете видео с медведем, который купается на пляже Урюпинска.

Наука В Крыму нашли катакомбы III тысячелетия до нашей эры Археологи обнаружили в Крыму катакомбы, которые датируются концом III — началом II тысячелетия до нашей эры.

Общество ВЦИОМ назвал долю считающих себя православными россиян Как показал опрос, большинство россиян (75%) убеждены в необходимости крещения для православных, в основном этого мнения придерживаются женщины (79%) и люди старше 60 лет (82%).

Экономика ФАС предложила приватизировать авиакомпанию «Победа» Руководитель Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Игорь Артемьев предложил правительству приватизировать авиакомпанию «Победа», входящую в группу «Аэрофлот», сообщает РБК со ссылкой на письмо Артемьева, направленное вице-премьеру Максиму Акимову и министру транспорта Евгению Дитриху.