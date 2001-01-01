После исторической победы над "Порту" "Краснодару" остался один шаг до выхода в групповую стадию Лиги чемпионов УЕФА. В раунде плей-офф квалификации турнира российский клуб встретится с "Олимпиакосом".

«Краснодар» поборется за выход в групповой этап ЛЧ с «Олимпиакосом»

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