После исторической победы над "Порту" "Краснодару" остался один шаг до выхода в групповую стадию Лиги чемпионов УЕФА. В раунде плей-офф квалификации турнира российский клуб встретится с "Олимпиакосом".

«Краснодар» поборется за выход в групповой этап ЛЧ с «Олимпиакосом»

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