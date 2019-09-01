В матче восьмого тура чемпионата России «Краснодар» на выезде уверенно переиграл «Урал». «Быки» одержали победу со счётом 4:2 и поднялись на первую строчку в турнирной таблице. Счёт в матче «Краснодар» открыл на 19-й минуте после точного удара Дмитрия Скопинцева.

«Краснодар» победил «Урал» и вышел на первое место

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