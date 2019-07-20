Футбол

«Краснодар» победил «Уфу» в матче РПЛКоммерсантъ 09:21

Футболисты «Краснодара» обыграли «Уфу» в матче второго тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Прошедшая в Уфе встреча завершилась со счетом 3:2 в пользу гостей. Голы забили: Юнес Намли (49), Тонни де Вилена (73), Джемал Табидзе (87, автогол) — Кэтэлин Карп (29), Джемал Табидзе (40).
Читать в источнике
Обсудить

Подробнее о событии

«Краснодар» одержал волевую победу над «Уфой», уступая в два мяча

Советский спорт09:06

«Уфа» – «Краснодар» – 2:3, 2-й тур РПЛ, победу гостям принёс удар Рамиреса

Чемпионат09:35

Намли и Вилена забили дебютные голы за «Краснодар»

Бомбардир.ру09:07

«Краснодар» выиграл у «Уфы», уступая два мяча. Арбитр отменил гол, но через минуту передумал

Матч ТВ09:40

«Уфа» — «Краснодар» — 2:3. Видеообзор матча 2-го тура РПЛ, в котором «быки» отыграли 2 гола

Sport24.ru10:15

Как «Краснодар» побил «Уфу»: все голы матча. ВИДЕО

Sport.ru09:13

Характер у «Краснодара» есть. Ждем игру

Спорт-Экспресс10:05
Показать все источники
Автоматически обработано 7335 источников, обновлено в 10:35, Вашингтон
Политика

В Москве прошел митинг за допуск оппозиционеров на выборы в Мосгордуму

Обновлено в 09:15
Футбол

Ибрагимович грубо послал тренера «Лос-Анджелеса»

«Гэлакси» выиграл со счетом 3:2. По окончании матча шведский форвард послал тренера вратарей Зака Абделя — тот был недоволен игрой локтем со стороны Ибрагимовича в одном из моментов.
Обновлено в 04:40
Экономика

Россиян предупредили о резком подорожании красной икры

Руководитель информационного агентства по рыболовству Александр Савельев заявил, что цены на красную рыбу и икру в России в текущем году вырастут на 25–30%.
Обновлено в 07:00
Космос

Доставленный СССР лунный грунт изучили до атомного уровня

Обновлено в 09:14
Происшествия

В Германии небольшой самолет упал на территорию гипермаркета

Обновлено в 08:43
Армия и оружие

Военные США готовят операцию по защите судоходства на Ближнем Востоке

Центральное командование вооруженных сил США анонсировало международную военную программу под названием "Страж".
Обновлено в 04:34
Политика

На певицу Анастасию Приходько совершено нападение в Виннице

Обновлено в 07:58
Транспорт

В ГИБДД назвали основную причину гибели людей на российских дорогах

ГИБДД назвала выезд на встречную полосу движения одной из главных причин гибели людей на российских дорогах.
Обновлено вчера в 13:24
Политика

Полторак прокомментировал инцидент на встрече с Зеленским

Обновлено в 05:11
Музыка

Шнуров планирует вернуться в шоу «Голос»

Обновлено в 08:22
Происшествия

Горячие версии убийства Шеремета назвали на Украине

Луценко отметил, что в деле есть "горячие версии" убийства журналиста.
Обновлено в 09:11
Армия и оружие

Житель Донбасса погиб в результате обстрела украинских националистов

Обновлено в 09:00
Кино

Netflix опубликовал первый трейлер сериала «Ведьмак»

Обновлено в 03:36
Происшествия

SSJ-100 c треснувшим лобовым стеклом сел во Владивостоке

Самолет Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100), вылетевший из Южной Кореи, благополучно приземлился во Владивостоке после того, как верхний слой лобового стекла лайнера треснул во время полета.
Обновлено в 10:15
Политика

Оливер Стоун попросил Путина стать крестным отцом для дочери режиссера

Американский кинорежиссер Оливер Стоун попросил президента России Владимира Путина стать крестным отцом для его дочери.
Обновлено вчера в 16:57
Футбол

Крылья Советов — Арсенал (Тула) 2:3 (2-й тайм)

В субботу, 20 июля, тульский «Арсенал» сыграет с «Крыльями Советов». Матч состоится в рамках 2-го тура молодежного первенства России.
Обновлено вчера в 13:05
Общество

Авиашоу смотрели 100 000 липчан

Зрителями прошедшего сегодня в Липецке авиашоу стали 100 000 горожан. Такую цифру приводит администрация Липецка.
Обновлено в 06:19
Шоу-бизнес

Алексей Панин показал видео малолетней дочери с сигаретой

Актер Алексей Панин опубликовал в Instagram видео со своей 11-летней дочерью Аней, держащей в руках сигарету, и подвергся критике со стороны подписчиков.
Обновлено в 07:22
Армия и оружие

В ДНР и ЛНР опубликовали приказы о прекращении огня

В Донецкой и Луганской самопровозглашенных республиках издали приказы о полном прекращении огня.
Обновлено в 04:20
Общество

Крупнейший в Европе теннисный клуб откроют в «Лужниках» в 2020 году

Крупнейший в Европе теннисный клуб откроют на территории спортивного комплекса "Лужники" в 2020 году, сообщается на сайте мэра Москвы.
Обновлено в 06:07
Политика

«День тишины» начался на Украине перед выборами в Раду

Внеочередные выборы в парламент пройдут по смешанной системе - половина депутатского корпуса будет избрана по партийным спискам, половина - в мажоритарных округах.
Обновлено в 01:54
Энергетика

Дания выдала разрешение конкуренту «Северного потока-2»

Агентство по охране окружающей среды Дании выдало разрешение на прокладку газопровода Baltic Pipe из Норвегии в Польшу.
Обновлено вчера в 06:58
Происшествия

Россиянку похитили и два дня насиловали в Барселоне

В Барселоне похитили 25-летнюю россиянку, когда она уснула на скамейке рядом с автовокзалом.
Обновлено в 09:02
Игры

Авторы PC Building Simulator работают над симулятором плотника

О сроках выхода игры создатели пока не говорят.
Обновлено в 08:38
Политика

МВД на Украине задействовало авиацию для дежурства перед выборами

"На дежурство 24/7 в регионах Украины заступили самолеты АН-72 и АН-26, вертолеты Н225, Н145, Ми-8 Единой системы авиационной безопасности МВД, а также мобильные экипажи спецназовцев НПУ и НГУ", - сказано в сообщении.
Обновлено в 08:39
Политика

Партия Зеленского выбрала спикера Верховной Рады

Приоритетным кандидатом на пост спикера Верховной Рады нового созыва является глава партии президента Украины Владимира Зеленского «Слуга народа» Дмитрий Разумков.
Обновлено в 10:12
Единоборства

Получивший отек мозга в бою Дадашев находится в критическом состоянии

Российский боксер Дадашев находится в критическом состоянии, сообщает ТАСС.
Обновлено в 06:25
Музыка

Гости «Нашествия» спели «Траву у дома» для экипажа МКС

Обновлено в 08:36
Футбол

Аршавин рассказал, кто из российских игроков готов играть в Европе

Бывший футболист «Зенита» и сборной России Андрей Аршавин поделился мнением, кто из российских игроков на данный момент готов играть за европейский клуб.
Обновлено в 08:01
Футбол

Диего Симеоне хотел бы тренировать Месси

Обновлено в 01:40
Чемпионат России по футболуБольше новостей по теме
Главное