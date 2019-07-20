Футболисты «Краснодара» обыграли «Уфу» в матче второго тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Прошедшая в Уфе встреча завершилась со счетом 3:2 в пользу гостей. Голы забили: Юнес Намли (49), Тонни де Вилена (73), Джемал Табидзе (87, автогол) — Кэтэлин Карп (29), Джемал Табидзе (40).

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