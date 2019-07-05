Футбол
«Краснодар» победил «Спартак» и выиграл товарищеский турнир в АвстрииRT на русском 16:25
«Краснодар» обыграл «Спартак» со счётом 2:1 в последнем матче товарищеского турнира Кубок Париматч Премьер в Австрии. Победу подопечным Мурада Мусаева принесли голы Руслана Комболова и Ари, за «Спартак» отличился Зелимхан Бакаев. Южане выиграли все три матча и завоевали первый трофей в истории.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7307 источников, обновлено в 22:47, Вашингтон
Политика
Резолюция дружбы: в Словакии подготовили документ об отмене санкций
В парламент Словакии внесут на рассмотрение резолюцию о необходимости отмены антироссийских санкций и нормализации отношений с РФ.
Обновлено в 17:01
Космос
Локализован второй за неделю источник мощного радиосигнала из космоса
Обновлено 02 июля в 13:19
Происшествия
В Москве в результате падения дерева на детскую площадку погиб ребенок
Ребенок погиб после падения дерева на детскую площадку в Москве, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
Обновлено в 05:34
Общество
Когда наступит Иван Купала в 2019 году
Иван Купала - народное название ночи на 7 июля, накануне православного праздника Рождества Ионна Предтечи.
Обновлено 02 июля в 00:24
Политика
Обнародованы имена подводников, погибших в Баренцевом море
В среду вечером Министерство обороны опубликовало имена 14 моряков-подводников, погибших при пожаре на глубоководном аппарате в Баренцевом море.
Обновлено вчера в 13:15
Общество
Эмир Дубая подал в суд на сбежавшую от него в Лондон жену
Обновлено в 18:19
Общество
Названы суммы компенсаций фермерам в Иркутской области
Пострадавшим фермерам, огородникам и садоводам компенсируют потери посевов, земли и скота из регионального бюджета.
Обновлено в 22:04
Общество
В России разработали концепт плацкартного вагона без боковых мест
Компания «Вагонреммаш» разработала концепт нового плацкартного вагона без боковых полок и с более длинными местами.
Обновлено в 12:56
Экономика
Способ поднять пенсию до 56% от заработка нашли в России
В НАПФ полагают, что на фоне невысоких доходов населения следует ввести систему софинансирования, когда 2% взносов осуществляет работодатель, 2% — гражданин, 1% — государство.
Обновлено в 19:03
Происшествия
Внук Назарбаева искусал лондонского полицейского
Обновлено вчера в 11:22
Происшествия
Минобороны назвало причину ЧП во время салюта в Минске
Обновлено в 07:00
Экономика
«Интергео» Михаила Прохорова просит 60 млрд руб. господдержки
Компания просит выделить 60 млрд руб. для строительства автодорог и линий электропередачи.
Обновлено в 18:55
Технологии
Пользователи сообщили о сбое в работе Google
Интернет-пользователи из ряда стран сообщили о сбое в работе поисковой системы Google. Об этом свидетельствуют данные портала Downdetector.
Обновлено в 21:28
Шоу-бизнес
Толпа детей обступила испуганного сына Пугачевой
Вместе со своими 5-летними двойняшками Алла Пугачева и Максим Галкин отдыхают в Юрмале. Там звёздные супруги арендуют дом.
Обновлено в 19:20
Происшествия
Похороны погибших на «Лошарике» подводников пройдут в закрытом режиме
Похороны погибших на «Лошарике» подводников пройдут в закрытом режиме. По информации «Фонтанки», так решили родственники моряков.
Обновлено в 20:24
Политика
Трамп пообещал установить флаг США на Марсе
Президент США Дональд Трамп пообещал, что американские астронавты в скором времени высадятся на Марс и установят там флаг страны.
Обновлено в 20:36
Космос
Телескоп NASA открыл черную дыру, вращающуюся почти со скоростью света
При помощи телескопа «Чадра» ученым NASA удалось измерить скорость вращения черной дыры.
Обновлено в 10:11
Происшествия
В Казани задержали кассиршу, сбежавшую с миллионами рублей
В Казани задержали кассиршу, подозреваемую в хищении 20 миллионов рублей у банка в Салавате, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.
Обновлено в 18:39
Политика
Папа Римский попросил Путина молиться за него
Папа Римский Франциск после встречи с Владимиром Путиным в Ватикане попросил президента РФ молиться за него и поблагодарил за встречу.
Обновлено в 19:27
Экономика
Tele2 прекращает предоставлять услуги роуминга в Абхазии с 15 июля
Мобильный оператор Tele2 прекращает предоставлять своим абонентам в Абхазии услуги международного роуминга с 15 июля.
Обновлено в 15:27
Кино
В сериале Netflix о Николае II показали Мавзолей Ленина
Обновлено в 04:14
Политика
В пресс-службе Зеленского назвали Торонто столицей Канады
"Глава государства примет участие в Международной конференции по поддержке реформ в Украине, которая пройдет в столице Канады - Торонто", - говорилось в сообщении.
Обновлено в 20:32
Авто
Российский авторынок продолжил падение: итоги первого полугодия
По итогам первого полугодия 2019 года российский авторынок сократился на 2,4 процента, при этом наибольшее падение зафиксировано в мае.
Обновлено в 08:16
Армия и оружие
Россия начала учения в Черном море возле кораблей НАТО
Обновлено в 22:11
Политика
На Украине по делу о крушении МН17 арестован похищенный СБУ офицер ДНР
По данным СМИ, СБУ похитила его в городе Снежном (ДНР) и через коридор Каргил — Марьинка вывезла на Украину под видом парализованного.
Обновлено в 17:35
Спорт
Сборная России уступила Испании в четвертьфинале Евробаскета
Обновлено в 10:53
Транспорт
ИПЕМ рассчитал цену билета на Hyperloop Москва—Петербург
ИПЕМ рассчитал цену билета на Hyperloop Москва—Петербург По расчетам ИПЕМ, строительство системы Hyperloop от Москвы до Петербурга в минимальной конфигурации обойдется даже несколько дешевле высокоскоростной магистрали (ВСМ) — в 1,18 трлн руб. против оценочной стоимости ВСМ в 1,5 трлн руб.
Обновлено в 13:33
Кино
Певица Хэлли Бэйли сыграет Ариэль в экранизации «Русалочки»
Помимо Хэлли Бэйли, в будущей «Русалочке» сыграют Джейкоб Трамбле, Аквафина и Мелисса Маккарти — ей досталась роль ведьмы Урсулы.
Обновлено вчера в 16:58