Футбол

«Краснодар» победил «Спартак» и выиграл товарищеский турнир в АвстрииRT на русском 16:25

«Краснодар» обыграл «Спартак» со счётом 2:1 в последнем матче товарищеского турнира Кубок Париматч Премьер в Австрии. Победу подопечным Мурада Мусаева принесли голы Руслана Комболова и Ари, за «Спартак» отличился Зелимхан Бакаев. Южане выиграли все три матча и завоевали первый трофей в истории.
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Мария Командная пострадала от фанатов «Спартака». Работу ведущей прервали непристойной кричалкой

Sport24.ru20:37

Ари: «Нравится побеждать „Спартак“»

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«Спартак» — «Краснодар» — 1:2, 4 июля 2019: обзор матча турнира в Австрии

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Кубок «Париматч» Премьер. «Краснодар» обыграл «Спартак» и стал победителем турнира

Бомбардир.ру13:57

«Краснодар» опубликовал фото из раздевалки после победы на турнире в Австрии

Спорт-Экспресс16:10

«Краснодар» впервые в истории занял первое место. Такого не было ни в ПФЛ, ни в ФНЛ. Фото и видео

Матч ТВ16:43

«Краснодар» показал фото с трофеем после победы на турнире в Австрии

Евро-футбол.ру16:27
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Резолюция дружбы: в Словакии подготовили документ об отмене санкций

В парламент Словакии внесут на рассмотрение резолюцию о необходимости отмены антироссийских санкций и нормализации отношений с РФ.
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Су-27 перехватил над Черным морем американский самолет-разведчик

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Локализован второй за неделю источник мощного радиосигнала из космоса

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В Москве в результате падения дерева на детскую площадку погиб ребенок

Ребенок погиб после падения дерева на детскую площадку в Москве, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
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Общество

Когда наступит Иван Купала в 2019 году

Иван Купала - народное название ночи на 7 июля, накануне православного праздника Рождества Ионна Предтечи.
Обновлено 02 июля в 00:24
Политика

Обнародованы имена подводников, погибших в Баренцевом море

В среду вечером Министерство обороны опубликовало имена 14 моряков-подводников, погибших при пожаре на глубоководном аппарате в Баренцевом море.
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Общество

Эмир Дубая подал в суд на сбежавшую от него в Лондон жену

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Общество

Названы суммы компенсаций фермерам в Иркутской области

Пострадавшим фермерам, огородникам и садоводам компенсируют потери посевов, земли и скота из регионального бюджета.
Обновлено в 22:04
Общество

В России разработали концепт плацкартного вагона без боковых мест

Компания «Вагонреммаш» разработала концепт нового плацкартного вагона без боковых полок и с более длинными местами.
Обновлено в 12:56
Экономика

Способ поднять пенсию до 56% от заработка нашли в России

В НАПФ полагают, что на фоне невысоких доходов населения следует ввести систему софинансирования, когда 2% взносов осуществляет работодатель, 2% — гражданин, 1% — государство.
Обновлено в 19:03
Происшествия

Внук Назарбаева искусал лондонского полицейского

Обновлено вчера в 11:22
Происшествия

Минобороны назвало причину ЧП во время салюта в Минске

Обновлено в 07:00
Экономика

«Интергео» Михаила Прохорова просит 60 млрд руб. господдержки

Компания просит выделить 60 млрд руб. для строительства автодорог и линий электропередачи.
Обновлено в 18:55
Технологии

Пользователи сообщили о сбое в работе Google

Интернет-пользователи из ряда стран сообщили о сбое в работе поисковой системы Google. Об этом свидетельствуют данные портала Downdetector.
Обновлено в 21:28
Шоу-бизнес

Толпа детей обступила испуганного сына Пугачевой

Вместе со своими 5-летними двойняшками Алла Пугачева и Максим Галкин отдыхают в Юрмале. Там звёздные супруги арендуют дом.
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Происшествия

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Похороны погибших на «Лошарике» подводников пройдут в закрытом режиме. По информации «Фонтанки», так решили родственники моряков.
Обновлено в 20:24
Политика

Трамп пообещал установить флаг США на Марсе

Президент США Дональд Трамп пообещал, что американские астронавты в скором времени высадятся на Марс и установят там флаг страны.
Обновлено в 20:36
Космос

Телескоп NASA открыл черную дыру, вращающуюся почти со скоростью света

При помощи телескопа «Чадра» ученым NASA удалось измерить скорость вращения черной дыры.
Обновлено в 10:11
Происшествия

В Казани задержали кассиршу, сбежавшую с миллионами рублей

В Казани задержали кассиршу, подозреваемую в хищении 20 миллионов рублей у банка в Салавате, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.
Обновлено в 18:39
Политика

Папа Римский попросил Путина молиться за него

Папа Римский Франциск после встречи с Владимиром Путиным в Ватикане попросил президента РФ молиться за него и поблагодарил за встречу.
Обновлено в 19:27
Экономика

Tele2 прекращает предоставлять услуги роуминга в Абхазии с 15 июля

Мобильный оператор Tele2 прекращает предоставлять своим абонентам в Абхазии услуги международного роуминга с 15 июля.
Обновлено в 15:27
Политика

Россия выразила протест Японии в связи с обозначением Курил на G20

Обновлено в 08:46
Кино

В сериале Netflix о Николае II показали Мавзолей Ленина

Обновлено в 04:14
Политика

В пресс-службе Зеленского назвали Торонто столицей Канады

"Глава государства примет участие в Международной конференции по поддержке реформ в Украине, которая пройдет в столице Канады - Торонто", - говорилось в сообщении.
Обновлено в 20:32
Авто

Российский авторынок продолжил падение: итоги первого полугодия

По итогам первого полугодия 2019 года российский авторынок сократился на 2,4 процента, при этом наибольшее падение зафиксировано в мае.
Обновлено в 08:16
Армия и оружие

Россия начала учения в Черном море возле кораблей НАТО

Обновлено в 22:11
Политика

На Украине по делу о крушении МН17 арестован похищенный СБУ офицер ДНР

По данным СМИ, СБУ похитила его в городе Снежном (ДНР) и через коридор Каргил — Марьинка вывезла на Украину под видом парализованного.
Обновлено в 17:35
Спорт

Сборная России уступила Испании в четвертьфинале Евробаскета

Обновлено в 10:53
Транспорт

ИПЕМ рассчитал цену билета на Hyperloop Москва—Петербург

ИПЕМ рассчитал цену билета на Hyperloop Москва—Петербург По расчетам ИПЕМ, строительство системы Hyperloop от Москвы до Петербурга в минимальной конфигурации обойдется даже несколько дешевле высокоскоростной магистрали (ВСМ) — в 1,18 трлн руб. против оценочной стоимости ВСМ в 1,5 трлн руб.
Обновлено в 13:33
Кино

Певица Хэлли Бэйли сыграет Ариэль в экранизации «Русалочки»

Помимо Хэлли Бэйли, в будущей «Русалочке» сыграют Джейкоб Трамбле, Аквафина и Мелисса Маккарти — ей досталась роль ведьмы Урсулы.
Обновлено вчера в 16:58
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