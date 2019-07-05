Футбол

«Краснодар» победил «Спартак» и выиграл товарищеский турнир в АвстрииRT на русском 16:25

«Краснодар» обыграл «Спартак» со счётом 2:1 в последнем матче товарищеского турнира Кубок Париматч Премьер в Австрии. Победу подопечным Мурада Мусаева принесли голы Руслана Комболова и Ари, за «Спартак» отличился Зелимхан Бакаев. Южане выиграли все три матча и завоевали первый трофей в истории.
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Мария Командная пострадала от фанатов «Спартака». Работу ведущей прервали непристойной кричалкой

Sport24.ru20:37

Ари: «Мне нравится побеждать „Спартак“»

Soccer.ru15:09

«Спартак» — «Краснодар» — 1:2, 4 июля 2019: обзор матча турнира в Австрии

Чемпионат14:17

Кубок «Париматч» Премьер. «Краснодар» обыграл «Спартак» и стал победителем турнира

Бомбардир.ру13:57

«Краснодар» опубликовал фото из раздевалки после победы на турнире в Австрии

Спорт-Экспресс16:10

«Краснодар» впервые в истории занял первое место. Такого не было ни в ПФЛ, ни в ФНЛ. Фото и видео

Матч ТВ16:43

Ари: «Нравится побеждать „Спартак“»

Sports.ru15:57
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Авто

Названы самые продаваемые кроссоверы в РФ по итогам июня

В июне реализация Hyundai Creta составила 5 тыс. 955 новых автомобилей, это на 3% больше, чем за такой же период в прошлом году.
Обновлено в 07:51
Интернет

Сбой в Facebook показал, что соцсеть «видит» на фото пользователей

Накануне в сервисах, принадлежащих компании Facebook, произошел крупный сбой: в Instagram не загружалась новостная лента, в Facebook — перестали отображаться картинки, а пользователи мессенджера WhatsApp испытывали проблемы с отправкой сообщений.
Обновлено в 10:39
Общество

К сентябрю 2020 года между Елочками и Дальним уложат асфальт

Полностью асфальт будет уложен в сентябре 2020 года.
Обновлено в 03:52
Происшествия

В США задержали двоих человек за сожжение флага в День независимости

В США возле Белого дома задержали двоих активистов, один из которых сжег американский флаг в День независимости, сообщается в аккаунте Секретной службы в Twitter.
Обновлено в 20:56
Здоровье

Соцсети: как снижается число бедных в России

Рост естественной убыли населения (Голикова) 2.
Обновлено в 10:47
Политика

Гуайдо заявил, что готов к диалогу с Мадуро

Гуайдо прокомментировал и заявление президента РФ Владимира Путина, который ранее уточнил, что вопрос о будущем Венесуэлы нужно решать внутриполитическими методами, включая выборы.
Обновлено в 17:46
Шоу-бизнес

Лолита объявила о расставании с мужем

Лолита Милявская рассталась с мужем, теннисистом Дмитрием Ивановым. Об этом певица сообщила в Instagram.
Обновлено в 10:35
Происшествия

В Казани задержали похитившую более 20 млн рублей кассиршу

Обновлено в 17:58
Происшествия

Гардеробщицу Верховной рады нашли мертвой в кукурузном поле под Киевом

Гардеробщица Верховной рады, 66-летняя Антонина Шпир была найдена жестоко убитой в кукурузном поле в Киевской области.
Обновлено в 18:42
Происшествия

На Кубани в аквапарке утонул четырехлетний ребенок

Сотрудники следственного отдела по Гулькевичскому району СУ СКР по Кубани возбудили в четверг уголовное дело по факту гибели четырехлетнего мальчика (ч.1 ст.109 УК РФ).
Обновлено в 15:12
Наука

На заснеженном острове в океане нашли озеро жидкой лавы

Спутниковые наблюдения показали, что на отдаленном, покрытом снегом острове Сондерс в крайней Южной Атлантике, в кратере действующего вулкана горы Мишель сохраняется стабильное озеро жидкой лавы.
Обновлено в 04:58
Транспорт

Росавтодор назвал срок увеличения лимита скорости на автомагистралях

ГОСТ, предполагающий увеличение разрешенной скорости на некоторых дорогах с 110 до 130 км/ч, могут ввести в конце 2019 — начале 2020-х годов.
Обновлено в 20:00
Общество

У семьи главы Генштаба РФ нашли недвижимость на 150 млн рублей

Обновлено в 11:10
Политика

Путин провел в римском аэропорту короткую встречу с Берлускони

Обновлено в 17:55
Политика

На Украине по делу о крушении МН17 арестован похищенный СБУ офицер ДНР

По данным СМИ, СБУ похитила его в городе Снежном (ДНР) и через коридор Каргил — Марьинка вывезла на Украину под видом парализованного.
Обновлено в 17:35
Происшествия

В Ингушетии избили семилетнюю девочку

Следственные органы Ингушетии возбудили уголовное дело о нанесении телесных повреждений семилетней девочке, сейчас она находится в реанимации, сообщает региональное СУСК.
Обновлено в 17:29
Происшествия

Раскрыты задачи экипажа «Лошарика» в Баренцевом море

Атомная глубоководная станция АС-31 "Лошарик" выполняла в Баренцевом море исследования рельефа морского дна и сдавала зачеты на самостоятельное плавание.
Обновлено в 20:43
Футбол

Заболотный отказался расторгать контракт с «Зенитом»

Обновлено в 19:31
Общество

Правитель Дубая встретится со сбежавшей женой в суде Лондона

Принцесса подала иск о разводе и опеке над двумя их несовершеннолетними детьми Сбежавшая с $39 млн от правителя Дубая и премьер-министра ОАЭ Мухаммеда бен Рашида аль-Мактума принцесса Хайя бинт Хусейн находится в Великобритании.
Обновлено в 18:56
Общество

Депутат Госдумы предложил создавать в поселках пункты приема ягод

Первый зампред комитета Госдумы РФ по природным ресурсам Василий Власов предложил создавать пункты приёма ягод в российских посёлках городского типа, чтобы в дальнейшем продавать их в городах, с таким предложением он обратился к главе Минприроды Дмитрию Кобылкину.
Обновлено в 20:03
Политика

В Минздраве прокомментировали инициативу покупки самолета Falcon 7X

Ранее РБК со ссылкой на копию письма министра здравоохранения РФ Вероники Скворцовой сообщило, что глава Минздрава обратилась в правительство с просьбой закупить для ФМБА французский самолет Falcon 7X вместо российского самолета Sukhoi SuperJet 100.
Обновлено в 08:46
Армия и оружие

Трамп назвал «совершенно новым» снятый с производства истребитель

Обновлено в 19:41
Происшествия

Мамаева и Кокорина этапировали в колонию

Адвокат Мамаева Павел Бушманов позднее уточнил, что футболисты этапированы в колонию Белгорода.
Обновлено в 08:50
Шоу-бизнес

Дмитрий Тарасов пришел на свадьбу рэпера T-killah на костылях

Футболист вместе с женой Анастасией Костенко погулял на свадьбе рэпера T-killah, который женился на телеведущей Марии Беловой.
Обновлено в 10:13
Политика

Путин выдвинул условия для переговоров с Зеленским

Москва пойдет на переговоры с Киевом при условии, что глава Украины Владимир Зеленский выпонит свои предвыборные обещания, заявил президент России Владимир Путин.
Обновлено в 01:18
Энергетика

Суд в Швеции отклонил апелляцию Литвы на решение в пользу «Газпрома»

Суд в Швеции оставил в силе решение Стокгольмского арбитража по спору между Литвой и "Газпромом" об условиях закупки российского газа.
Обновлено в 11:50
Политика

Опубликовано видео задержания иранского танкера в Гибралтаре

Видео задержания иранского нефтяного танкера Grace 1 в Гибралтаре опубликовали Еиrопеws.
Обновлено в 18:30
Происшествия

Внук Назарбаева пытался покончить с собой в Лондоне

Обновлено в 07:46
Транспорт

ИПЕМ рассчитал цену билета на Hyperloop Москва—Петербург

ИПЕМ рассчитал цену билета на Hyperloop Москва—Петербург По расчетам ИПЕМ, строительство системы Hyperloop от Москвы до Петербурга в минимальной конфигурации обойдется даже несколько дешевле высокоскоростной магистрали (ВСМ) — в 1,18 трлн руб. против оценочной стоимости ВСМ в 1,5 трлн руб.
Обновлено в 13:33
Экономика

Путин подписал закон о компенсации ипотеки для многодетных

Многодетным семьям начнут выдавать средства на компенсацию ипотеки. Закон об этом подписал Президент Владимир Путин.
Обновлено в 00:08
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