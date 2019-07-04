Футбол

«Краснодар» победил «Спартак» и выиграл товарищеский турнир в АвстрииRT на русском вчера в 16:25

«Краснодар» обыграл «Спартак» со счётом 2:1 в последнем матче товарищеского турнира Кубок Париматч Премьер в Австрии. Победу подопечным Мурада Мусаева принесли голы Руслана Комболова и Ари, за «Спартак» отличился Зелимхан Бакаев. Южане выиграли все три матча и завоевали первый трофей в истории.
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ФК «Краснодар» обыграл «Спартак» и стал победителем турнира в Австрии

Кубанские новостивчера в 14:50

«Спартак» — «Краснодар» — 1:2. Видеообзор матча Кубка Париматч Премьер

Sport24.ruвчера в 19:14

«Спартак» — «Краснодар» — 1:2, 4 июля 2019: обзор матча турнира в Австрии

Чемпионатвчера в 14:17

Ари: «Нравится побеждать „Спартак“»

Sports.ruвчера в 15:57

«Краснодар» обыграл «Спартак» и завоевал Кубок Матч Премьер

LiveSport.ruвчера в 14:06

«Краснодар» впервые в истории занял первое место. Такого не было ни в ПФЛ, ни в ФНЛ. Фото и видео

Матч ТВвчера в 16:43

«Краснодар» - победитель Кубка Париматч Премьер

Все про Спорт рувчера в 15:55
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Автоматически обработано 7307 источников, обновлено в 00:25, Вашингтон
Транспорт

Аналитики рассчитали цену билета на Hyperloop «Москва-Петербург»

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Происшествия

Задержана в Казани похитившая свыше 20 млн рублей кассирша

Обновлено вчера в 20:03
Политика

Трамп пообещал установить флаг США на Марсе

Президент США Дональд Трамп пообещал, что американские астронавты в скором времени высадятся на Марс и установят там флаг страны.
Обновлено вчера в 20:36
Общество

Пострадавшие от паводка жители Канска получат по 50 тыс. рублей

Обновлено вчера в 22:48
Происшествия

Миллиардер погиб при крушении вертолета на Багамах

Всего на борту было семь человек, никто не выжил. Друзья идентифицировали одного из погибших как Клайна.
Обновлено вчера в 23:27
Общество

В Приангарье введён новый вид компенсации для пострадавших от паводка

Обновлено вчера в 23:30
Политика

Киев готовится к прекращению транзита российского газа

В четверг зампред Еврокомиссии (ЕК) Марош Шефчович рассказал, что трёхсторонние переговоры о сохранении транзита российского газа через Украину стартуют в сентябре текущего года.
Обновлено вчера в 09:49
Авто

В Туле возобновилось производство легендарных мотороллеров «Муравей»

Обновлено вчера в 15:36
Происшествия

В Ингушетии девочка из опекунской семьи попала в больницу с травмами

"В одну из больниц сегодня была доставлена девочка из опекунской семьи с множественными ушибами и травмами, причины появления которых предстоит выяснить компетентным органам", - говорится в сообщении.
Обновлено вчера в 16:22
Общество

Назван желаемый уровень зарплат среди молодёжи в России

Специалисты из РАНХиГС выяснили, на какую зарплату рассчитывают работники из разных профессиональных областей в возрасте от 18 до 30 лет.
Обновлено вчера в 23:10
Наука

На заснеженном острове в Южном океане обнаружили озеро лавы

На заснеженном острове Сондерс, расположенном в Южном океане, исследователи нашли озеро жидкой лавы.
Обновлено вчера в 09:53
Политика

Россия предоставила убежище уехавшей из Германии многодетной семье

Обновлено вчера в 11:05
Политика

На Украине по делу о крушении МН17 арестован похищенный СБУ офицер ДНР

По данным СМИ, СБУ похитила его в городе Снежном (ДНР) и через коридор Каргил — Марьинка вывезла на Украину под видом парализованного.
Обновлено вчера в 17:35
Происшествия

В Иркутской области нашли 23 пропавших при наводнении

Обновлено вчера в 07:06
Происшествия

Продюсера «Волка с Уолл-стрит» задержали за отмывание денег

Голливудский продюсер Риза Азиз был задержан в Малайзии за отмывание денег. Об этом сообщает издание The New York Times.
Обновлено вчера в 13:02
Происшествия

Двух человек задержали по делу о взрывах во время салюта в Минске

В Минске задержали представителей российской компании-поставщика фейерверков по делу о взрывах во время салюта в день независимости Белоруссии, сообщили в Следственном комитете страны в четверг.
Обновлено вчера в 12:21
Шоу-бизнес

Юрия Шатунова экстренно прооперировали

Певца Юрия Шатунова экстренно прооперировали в одной из больниц Москвы. Об этом сообщает «Комсомольская правда».
Обновлено вчера в 23:40
Авто

В России продажи новых автомобилей в июне рухнули на 3,3%

В России продажи новых автомобилей в июне рухнули на 3,3% д 151 880 реализованных легковушек и легких коммерческих автомобилей.
Обновлено вчера в 14:30
Космос

SpaceX вновь потеряла спутники в космосе

Компания SpaceХ, вероятно, упустила восемь из 60 запущенных ранее спутников системы Starlink.
Обновлено вчера в 22:03
Политика

На Украине задумались над освоением Арктики

Обновлено вчера в 23:06
Театры

Новое руководство назначено в Нижегородском театре оперы и балета

Новое руководство Нижегородского театра оперы и балета имени А.С. Пушкина представит замгубернатора области Александр Югов в ходе пресс-конференции в кремле 4 июля в 14:00.
Обновлено 03 июля в 07:07
Шоу-бизнес

Лолита объявила о расставании с мужем

Лолита Милявская рассталась с мужем, теннисистом Дмитрием Ивановым. Об этом певица сообщила в Instagram.
Обновлено вчера в 10:35
Кино

Disney выбрала на роль Русалочки темнокожую актрису Холли Бэйли

19-летняя Холли Бэйли стала новой Ариэль в игровом ремейке анимационного фильма «Русалочка» 1989 года.
Обновлено 03 июля в 18:10
Общество

Мужчина снял на видео странное существо с крыльями и щупальцами

Житель Индонезии запечатлел на видео странное существо, которое ползло у него по потолку. Об этом сообщает издание Daily Mail.
Обновлено в 00:02
Футбол

Вратарь сборной Чили удалил страницу в соцсети из-за угроз его семье

Вратарь "Расинг Клуб" и сборной Чили Габриэль Ариас был вынужден удалить свой аккаунт в Instagram, после того как фанаты стали присылать оскорбления и угрожать сыну футболиста.
Обновлено вчера в 23:19
Общество

Столетняя британка назвала секретом долголетия сосиски в тесте

Обновлено вчера в 21:31
Здоровье

Медики объяснили, почему нельзя спать с кошкой

Обновлено вчера в 09:05
Шоу-бизнес

Собчак раскритиковали за публикацию фото голого сына

На снимке малыш абсолютно голый бежит по песку к морю. «Добрались до моря», - подписала фото Ксения Собчак.
Обновлено вчера в 08:34
Происшествия

Внук Назарбаева искусал лондонского полицейского

Обновлено 03 июля в 11:22
Политика

Конте угостил Путина пастой, рыбой и мороженым с земляникой

Обновлено вчера в 16:32
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