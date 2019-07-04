Футбол
«Краснодар» победил «Спартак» и выиграл товарищеский турнир в АвстрииRT на русском 16:25
«Краснодар» обыграл «Спартак» со счётом 2:1 в последнем матче товарищеского турнира Кубок Париматч Премьер в Австрии. Победу подопечным Мурада Мусаева принесли голы Руслана Комболова и Ари, за «Спартак» отличился Зелимхан Бакаев. Южане выиграли все три матча и завоевали первый трофей в истории.
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Автоматически обработано 7307 источников, обновлено в 18:10, Вашингтон
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Официальный представитель МВД РФ Ирина Волк сообщила, что сотрудниками Управления уголовного розыска МВД по Республике Башкортостан во взаимодействии с оперативниками регионального Управления ФСБ и МВД по Республике Татарстан задержана кассир банка города Салавата — Луиза Хайруллина, подозреваемая в хищении более 20 миллионов рублей из кассы одного из банков города.
Обновлено в 16:17
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Обновлено в 17:23
Футбол
Украинский футболист оскорбил россиян перед игрой с «Краснодаром-2»
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Обновлено в 12:22
Футбол
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