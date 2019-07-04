Футбол

«Краснодар» победил «Спартак» и выиграл предсезонный турнир в АвстрииСоветский спорт вчера в 13:55

В заключительном матче товарищеского турнира в Австрии Краснодар обыграл Спартак 2:1. В составе победителей отличились Руслан Камболов (38-я минута) и Ари (64-я минута). У проигравших забил Зелимхан Бакаев (63-я минута).
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«Краснодар» показал победное видео из раздевалки

Матч ТВ02:27

Обыграв московский «Спартак», ФК «Краснодар» победил в предсезонном турнире

Московский Комсомолец02:30

ФК «Краснодар» обыграл «Спартак» и стал победителем турнира в Австрии

Кубанские новостивчера в 14:50

Эмоции в раздевалке «Краснодара» после победы в Кубке Париматч Премьер. Видео

Sport24.ru03:14

«Краснодар» - победитель Кубка Париматч Премьер

Все про Спорт рувчера в 15:55

«Краснодар» обыграл «Спартак» и победил в турнире в Австрии

Краснодарские известиявчера в 14:44

«Краснодар» обыграл «Спартак» и завоевал Кубок Матч Премьер

LiveSport.ruвчера в 14:06
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Автоматически обработано 7307 источников, обновлено в 04:54, Вашингтон
Происшествия

Задержана тетя пережившей пытки девочки из Ингушетии

Обновлено в 04:18
Шоу-бизнес

Юрия Шатунова экстренно прооперировали

Певца Юрия Шатунова экстренно прооперировали в одной из больниц Москвы. Об этом сообщает «Комсомольская правда».
Обновлено вчера в 23:40
Спорт

Александра Попова и Сергея Бубку подозревают в коррупции

Экс-губернатор Рио-де-Жанейро утверждает, что их голоса на выборах столицы Олимпиады-2016 были куплены Бывший губернатор Рио-де-Жанейро Сержиу Кабрал признался в подкупе членов Международного олимпийского комитета (МОК) на выборах столицы Олимпийских игр-2016 в 2009 году.
Обновлено в 03:47
Происшествия

В Казани задержали похитившую более 20 миллионов рублей кассиршу

В Казани на съемной квартире задержали кассиршу, подозреваемую в хищении 20 миллионов рублей у банка в Салавате, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.
Обновлено вчера в 18:39
Экономика

Помощник премьер-министра стал министром в Чувашии

До назначения на должность министра экономического развития, промышленности и торговли Чувашии работал помощником председателя Кабинета министров республики, в разные годы трудился заместителем министра финансов Чувашии, в структурах Сбербанка России и Внешэкономбанка.
Обновлено в 04:07
Здоровье

В Ленобласти появилась «дорожная карта» по развитию детской медицины

В пятницу, 5 июля, губернатор Ленобласти Александр Дрозденко утвердил «дорожную карту» реализации регионального проекта по развитию детской медицины.
Обновлено в 03:47
Общество

Власти Екатеринбурга утвердили проект нового крупного микрорайона

Обновлено в 04:29
Политика

Итальянский вице-премьер выложил в Instagram фото с Путиным

Обновлено вчера в 17:05
Общество

В Роструде разъяснили, как платить работающим за отпускников

Обязанности отпускника могут быть выполнены путем совмещения профессий, оформления временного перевода или совместительства.
Обновлено в 02:54
Армия и оружие

В США назвали преимущества Ка-52 «Аллигатор» против AH-64 Apache

Обновлено в 04:01
Экономика

ФАС не одобрила сделку по приобретению «Трансфин-М»

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России отложила рассмотрение ходатайства "ТФМ-Гарант" по приобретению операторской и лизинговой компании "Трансфин-М".
Обновлено в 04:31
Происшествия

ФСБ сообщила о задержании подозреваемого в госизмене

«4 июля в рамках возбуждённого уголовного дела задержан гражданин Российской Федерации Александр Воробьёв, подозреваемый в совершении государственной измены», — приводит РИА Новости сообщение ФСБ.
Обновлено в 04:10
Футбол

Экс-защитник «Анжи» Тетрашвили стал игроком «Тамбова»

Обновлено в 03:22
Армия и оружие

Су-27 перехватил самолет-разведчик США над Черным морем

Обновлено вчера в 22:00
Экономика

В Литве с аукциона продается российское судно «Иван Лопатин»

С аукциона продается арестованный сухогруз "Иван Лопатин", принадлежащий российской компании "Мурманское морское пароходство".
Обновлено вчера в 12:30
Происшествия

В Екатеринбурге работница почты похитила 21 тысячу лотерейных билетов и получила выигрыши

Женщину обвинили в том, что она присвоила 21 тысячу лотерейных билетов на огромную сумму — больше двух миллионов рублей.
Обновлено в 04:23
Происшествия

В Калифорнии произошло мощное землетрясение

В Калифорнии произошло сильнейшее за 20 лет землетрясение магнитудой 6,4. Толчки ощущались недалеко от Лос-Анджелеса и в Лас-Вегасе.
Обновлено в 00:55
Общество

Собянин: Москва увеличилась в 36 раз за последние 150 лет

Москва увеличилась в 36 раз за последние 150 лет, заявил мэр столицы Сергей Собянин на пленарном заседании в рамках Московского урбанистического форума.
Обновлено в 03:57
Политика

Путин рассказал о наставлении от папы Римского

Президент РФ Владимир Путин сообщил, что папа Римский Франциск разрешил ему рассказать о данном наставлении.
Обновлено в 03:47
Политика

Коломойский назвал войну в Донбассе внутренним конфликтом

Война в Донбассе является внутренним гражданским конфликтом Украины, несмотря на присутствие там иностранной военной техники и военнослужащих других государств.
Обновлено вчера в 05:31
Политика

Парубий призвал Зеленского подписать закон об импичменте

Спикер Верховной рады Украины Андрей Парубий обратился с официальным письмом к президенту страны Владимиру Зеленскому с требованием подписать принятый парламентом закон о полномочиях временной следственной комиссии при подготовке импичмента главы государства.
Обновлено в 03:35
Политика

Зеленский назначил руководство СБУ

Президент Украины Владимир Зеленский назначил Анатолия Дублика и Александра Карпенко заместителями руководителя Службы безопасности Украины (СБУ).
Обновлено в 03:38
Политика

Секретные документы химлаборатории Портон-Дауна нашли в мусорном баке

Секретные документы военной химической лаборатории в Портон-Дауне найдены в мусорном баке на севере Лондона.
Обновлено в 04:16
Общество

Назван желаемый уровень зарплат среди молодежи

Среди специалистов в возрасте от 18 до 30 лет на самую высокую зарплату рассчитывают молодые люди из сферы информационных технологий, пишет RT со ссылкой на результаты опроса, проведенного Российской академией народного хозяйства и государственной службы при президенте России (РАНХиГС).
Обновлено в 02:50
Политика

Путин отреагировал на призывы к соблюдению Россией минских соглашений

Президент России Владимир Путин заявил, что нельзя требовать от Москвы выполнения минских соглашений по урегулированию ситуации на Украине, особенно той части, которая не относится к ней.
Обновлено в 00:39
Происшествия

МВД сообщило о задержании банды подозреваемых киллеров из 90-х

МВД сообщило о задержании шести подозреваемых участников группировки, которая с 1995 по 1999 годы совершила девять заказных убийств ради расширения влияния на предпринимателей Москвы и Читинской области.
Обновлено в 03:18
Общество

Россиянам упростили оформление наследства

В России c 5 июля упростили порядок нотариального ведения наследственных дел.
Обновлено в 01:00
Экономика

«Интергео» Михаила Прохорова просит 60 млрд руб. господдержки

Компания просит выделить 60 млрд руб. для строительства автодорог и линий электропередачи.
Обновлено вчера в 18:55
Общество

Беловежская пуща не вошла в список находящихся под угрозой объектов

ЮНЕСКО разрешила вырубку деревьев около дорог и троп Комитет всемирного наследия ЮНЕСКО в ходе сессии, состоявшейся в Баку, не стал включать Беловежскую пущу в Список объектов всемирного наследия, находящихся под угрозой.
Обновлено в 04:30
Авто

Назван самый популярный автомобиль в России по цене от 5 млн рублей

Внедорожник Toyota Land Cruiser 200 – самый продаваемый автомобиль в России в 2019 году в ценовой категории дороже 5 млн рублей.
Обновлено в 02:12
Как работают Яндекс.Новости?
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