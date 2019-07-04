Футбол
«Краснодар» победил «Спартак» и выиграл предсезонный турнир в АвстрииСоветский спорт вчера в 13:55
В заключительном матче товарищеского турнира в Австрии Краснодар обыграл Спартак 2:1. В составе победителей отличились Руслан Камболов (38-я минута) и Ари (64-я минута). У проигравших забил Зелимхан Бакаев (63-я минута).
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Обыграв московский «Спартак», ФК «Краснодар» победил в предсезонном турнире
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