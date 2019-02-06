Футбол
«Краснодар» победил «Локомотив» в товарищеском матчеРБК вчера в 12:32
Товарищеский матч между "Краснодаром" и московским "Локомотивом" в ходе тренировочного сбора в Испании завершился победой команды Мурада Мусаева со счетом 1:0. Встреча прошла на стадионе Футбольного центра Марбельи. Единственный гол на 84-й минуте забил 20-летний форвард краснодарцев Иван Игнатьев.
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Гол И. Игнатьева принёс «Краснодару» победу в товарищеском матче с «Локомотивом»
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