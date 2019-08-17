Футбол

«Краснодар» на выезде обыграл «Тамбов»Кубанские новости 11:30

Тамбов — Краснодар
0 – 2
Матч завершён
Чемпионат России, сегодня
Саранск, Мордовия Арена
2′
Вандерсон Соуза
11′
Кристиан Рамирес
Павел Карасев
16′
46′
Сергей Петров
Дмитрий Стоцкий
Хасан Мамтов
Хызыр Аппаев
46′
Олег Чернышев
Олабриан Муйива
62′
65′
Кристоффер Ольссон
Маркус Берг
Михаил Костюков
Хетаг Хосонов
75′
77′
Иван Игнатьев
Даниил Уткин
Гурам Тетрашвили
78′
79′
Даниил Уткин
Олабриан Муйива
82′
Хетаг Хосонов
82′
Беспроигрышная серия «Краснодара» в чемпионате России достигла пяти встреч (4 победы и 1 ничья). По итогам 6 туров «Краснодар» с 13 очками занимает второе место в таблице. Следующий матч «Краснодар» проведет на выезде в рамках Лиги чемпионов против греческого «Олимпиакоса».
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