Футбол
«Краснодар» отыгрался с 0:2 и победил «Уфу»РБК 09:23
«Краснодар» переиграл «Уфу» в матче второго тура чемпионата России по футболу. Встреча завершилась волевой победой краснодарской команды со счетом 3:2, сообщает пресс-служба клуба.
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SSJ-100 c треснувшим лобовым стеклом сел во Владивостоке
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Советник Зеленского рассказал, что может уничтожить ВСУ
Никита Потураев считает, что президенту Украины не стоит отдавать приказ о немедленной атаке ДНР и ЛНР.
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Житник: интервью Панарина может негативно отразиться на Знарке
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«Союз МС-13» стартует с Байконура к МКС
Пилотируемый корабль "Союз МС-13" с Александром Скворцовым, Лукой Пармитано и Эндрю Морганом на борту стартует с Байконура к МКС на ракете "Союз-ФГ", сообщили в Роскосмосе.
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В Барселоне похитили 25-летнюю россиянку, когда она уснула на скамейке рядом с автовокзалом.
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