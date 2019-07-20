«Краснодар» переиграл «Уфу» в матче второго тура чемпионата России по футболу. Встреча завершилась волевой победой краснодарской команды со счетом 3:2, сообщает пресс-служба клуба.

«Краснодар» отыгрался с 0:2 и победил «Уфу»

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