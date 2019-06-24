Футбол
«Краснодар» отправился в АвстриюМатч ТВ вчера в 03:42
Улетаем в Австрию на второй сбор, — говорится в сообщении. Напомним, «Краснодар» примет участие в Кубке Париматч Премьер, который стартует 26 июня в Австрии. Вместе с командой Мурада Мусаева на турнире выступят «Спартак», ЦСКА и «Ростов».
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