«Краснодар» отправился в АвстриюМатч ТВ вчера в 03:42

Улетаем в Австрию на второй сбор, — говорится в сообщении. Напомним, «Краснодар» примет участие в Кубке Париматч Премьер, который стартует 26 июня в Австрии. Вместе с командой Мурада Мусаева на турнире выступят «Спартак», ЦСКА и «Ростов».

Спорт день за днем

Спорт день за днем

Политика Слуцкий не набрал достаточно голосов для избрания вице-спикером ПАСЕ Российский парламентарий Леонид Слуцкий не получил необходимое количество голосов, чтобы стать вице-президентом ассамблеи.

Политика ПАСЕ полностью подтвердила полномочия российской делегации Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) в среду, 26 июня, полностью отклонила все санкционные поправки в проект резолюции о полномочиях российской делегации.

Происшествия Начальник полиции ЗАО Москвы подал в отставку после дела Голунова Начальник полиции, замглавы управления внутренних дел по Западному округу Москвы полковник Игорь Петухов подал рапорт об уходе в отставку по выслуге лет.

Театры Зрители Мариинского театра пожаловались на замену Пласидо Доминго Зрители Мариинского театра в Санкт-Петербурге, посетившие 25 июня оперу Джузеппе Верди «Симон Бокканегра», пожаловались в соцсетях на замену артиста, которая прошла без предупреждения.

Происшествия Суд арестовал московского отравителя МВД переквалифицировало действия московского отравителя со статьи «Кража» на «Разбой».

Происшествия Медведев поддержал предложение о конфискации авто у пьяных водителей Ранее в среду Колокольцев на заседании Госсовета, посвященного развитию автомобильных дорог и безопасности дорожного движения, заявил, что владельцы машин, за рулем которых будет находиться пьяный водитель, при конфискации смогут подать к нему регрессный иск.

Авто Представили новый кроссовер Kia XCeed Корейская компания Kia официально представила новый компактный кроссовер Kia XCeed, построенный на базе хэтчбека Ceed третьего поколения.

Политика Появилось видео с просьбой Зеленского о помощи к Коломойскому В Сети появилась, сделанная, предположительно, около полугода назад видеозапись, на которой участники студии «Квартал 95» во главе с ныне президентом Украины Владимиром Зеленским просят у олигарха Игоря Коломойского помочь в возврате денег, которые им задолжало руководство канала «1+1».

Кино Вин Дизель показал видео со съемок «Форсажа-9» Знаменитый американский актер Вин Дизель рассказал о первом съемочном дне девятой части киносериала «Форсаж».

Происшествия «Фонтанка»: в суд передали дело сотрудника ФСБ, пытавшего петербургского бизнесмена охотничьим карабином В Петербурге СК возбудил дело о пытках бизнесмена, которому сотрудник ФСБ вонзил в анус ствол карабина "Медиазона" подробно писала, как 7 мая 2018 года сотрудник ФСБ во время обыска воткнул бизнесмену в задний проход охотничий карабин "Тигр".

Транспорт Российских водителей могут начать лишать прав за нечитаемые номера «Если водитель намеренно закрыл госзнак листом бумаги, картоном, листвой, грязью, снегом, то суд может назначить штраф до 5 тыс. рублей или даже лишить прав», — передаёт издание.

Шоу-бизнес Яна Рудковская: «Вызвали батюшку, чтобы освятить дом» Телеведущая испугала поклонников откровенным признанием о потусторонних силах Яна Рудковская, по собственному утверждению, никогда не верила в мистику.

Общество В России могут снизить возраст совершеннолетия Глава Росмолодежи Александр Бугаев заявил, что в России можно говорить о предпосылках для снижения возраста совершеннолетия с 18 лет.

Религия РПЦ призвала закрепить за человеческим эмбрионом права Как отмечается, в церкви разработали проект документа "О неприкосновенности жизни человека с момента зачатия", согласно которому эмбрион является "уникальным развивающимся человеческим существом", и его права должны быть защищены законом.

Политика Рогозин высмеял условия возвращения России в ПАСЕ Глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин сравнил условия, поставленные российской делегации для возвращения в Парламентскую ассамблею Совета Европы (ПАСЕ), со сценой с детьми-попрошайками из "12 стульев".

Происшествия Девять приусадебных участков подтопило в Нижнеудинске в Приангарье Ранее ИА IrkutskMedia сообщало, шесть приусадебных участков подтопило в поселке Сереброво Тайшетского района в результате дождей и резкого повышения уровня воды в реке Бирюсе накануне, 25 июня.

Политика Москва потребовала от Киева признать ответственность задержанных моряков по российским законам Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что Москва потребовала от Киева признать продолжение судебного преследования моряков, задержанных у берегов Крыма.

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Гаджеты SK Hynix начинает серийный выпуск первой в мире 128-слойной флеш-памяти 4D NAND Компания SK Hynix объявила о начале серийного выпуска первых в мире кристаллов 128-слойной флеш-памяти типа TLC 4D NAND плотностью 1 Тбит.

Театры Во МХАТе отреагировали на обвинения группы артистов Ранее в сети появилось видео, на котором несколько актёров и зрителей МХАТ имени Горького попросили президента РФ Владимира Путина вернуть Дорониной возможность влиять на художественную политику театра.