Футбол

«Краснодар» отправился на сбор в АвстриюЧемпионат 04:02

«В хорошем настроении улетаем в Австрию на второй сбор», — говорится в официальном «твиттере» краснодарского клуба. Напомним, «Краснодар» примет участие в Кубке Париматч Премьер, который стартует 26 июня в Австрии. Вместе с командой Мурада Мусаева на турнире выступят «Спартак», ЦСКА и «Ростов».
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