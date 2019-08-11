Футбол
«Краснодар» отправился на ответный матч Лиги чемпионов с «Порту»Чемпионат 07:11
Футболисты «Краснодара» отправились на ответный матч 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов с «Порту». Встреча состоится завтра, 13 августа, на стадионе «Драгау» в Порту.
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Автоматически обработаны 7284 источника, обновлено в 23:26, Вашингтон
Общество
Блогер Варламов включил Красноярск в топ лучших городов России
Московский блогер Илья Варламов обновил в своем «Живом журнале» рейтинг городов России, в которых он хотел бы пожить.
Обновлено в 21:27
Политика
Украинский политолог рассказал об идеологии партии Зеленского
Эксперт Украинского института анализа и менеджмента политики Даниил Богатырёв заявил, что при идеологии либертарианства, которой планируют придерживаться в партии «Слуга народа», государство не будет нести социальных обязательств.
Обновлено в 22:25
Армия и оружие
Экипировку российских лётчиков обновят после операции в Сирии
С учётом опыта операции в Сирии разгрузочный жилет российских лётчиков боевой авиации планируется модернизировать на случай, если им придётся катапультироваться над территорией противника.
Обновлено в 21:16
Общество
Певец Александр Серов подал в суд на ток-шоу «Пусть говорят»
Обновлено в 10:35
Экономика
Минэкономразвития ожидает ускорения роста ВВП во втором полугодии
«Очищенный от сезонности темп роста ВВП во II квартале 2019 оценивается на уровне +0,4% квартал к квартале SA после разового снижения на -0,2% квартале к кварталу SA в I квартале 2019, что позволяет говорить об отсутствии технической рецессии в российской экономике», - резюмировали в МЭР.
Обновлено в 12:02
Происшествия
Избитой полицейским на митинге россиянке предрекли обязательные работы
Сосновской грозит административный штраф или обязательные работы на срок до 40 часов.
Обновлено в 15:35
Общество
Названы наиболее востребованные в России профессии
Наиболее востребованными профессиями в России в 2019 году, стали продавец-кассир, повар, педагог профессионального обучения и юрист, следует из презентации ВНИИ труда Министерства труда, имеющейся в распоряжении РИА Новости.
Обновлено в 20:11
Происшествия
В Якутии пятеро человек погибли в ДТП
При столкновении двух машин на 379-м километре дороги погибли пятеро человек, еще четверо пострадали.
Обновлено в 20:32
Здоровье
Минздрав назвал регионы с наибольшим числом детей с ожирением
Минздрав назвал регионы, где больше всего детей в возрасте до 14 лет страдают от ожирения.
Обновлено в 07:31
Политика
Журналист Шевченко взял назад свои слова о Кадырове
Журналист Максим Шевченко признал, что допустил резкость в отношении главы Чечни Рамзана Кадырова в дискуссии о личности имама Шамиля.
Обновлено в 12:44
Армия и оружие
Трамп: США «многое поняли» после взрыва в Архангельской области
США делают выводы из чрезвычайного происшествия при испытании жидкостной реактивной двигательной установки 8 августа в России, заявил президент США Дональд Трамп.
Обновлено в 17:40
Политика
ЦИК: выборы в Мосгордуму может отменить только суд
ЦИК указал, что прекратить избирательную кампанию может только суд, если будет отменено решение Мосгордумы о назначении выборов.
Обновлено в 13:03
Происшествия
Россиянка пыталась попасть в Китай в набитых золотом кроссовках
Десять небольших слитков золота общим весом около двух килограммов обнаружили сотрудники таможенного поста МАПП Забайкальск под стельками кроссовок россиянки, выезжающей в Китай.
Обновлено в 23:21
Экономика
Заемщиков сводят в единый рейтинг
ЦБ унифицирует систему оценки кредитных историй граждан Банк России обсуждает с участниками рынка необходимость унификации индивидуальных кредитных рейтингов граждан, которые рассчитываются бюро кредитных историй (БКИ).
Обновлено в 17:56
Футбол
Лука Джорджевич перешел в «Локомотив»
Обновлено в 10:11
Экономика
Силуанов примет участие в споре вокруг тарифной реформы
К разрешению проблемной ситуации подключился первый вице-премьер Антон Силуанов.
Обновлено в 20:30
Общество
В Гидрометцентре предупредили о заморозках в трех регионах
Температура воздуха в ряде российских регионов в ближайшие дни опустится до минусовых значений.
Обновлено в 05:47
Технологии
СМИ сообщили о новом способе телефонного мошенничества от имени банков
В России появился новый способ телефонного мошенничества. Об этом сообщает «Российская газета».
Обновлено в 21:04
Здоровье
Карантин по бешенству ввели в городе Рассказово
С 26 июля постановлением главы администрации Тамбовской области на территории Рассказовского района ввели карантин по бешенству животных.
Обновлено в 09:08
Кино
Вышел тизер сериала «Утреннее шоу» с Дженнифер Энистон
В YouTube опубликован тизер сериала «Утреннее шоу» (The Morning Show).
Обновлено в 10:29
Политика
Reuters назвал вероятного нового посла США в России
Дональд Трамп склоняется к тому, чтобы назначить новым послом в России Стивена Бигана – дипломата, который внес большой вклад в переговоры с КНДР о ядерном разоружении.
Обновлено в 20:25
Общество
В России начинают действовать новые правила сделок с недвижимостью
Согласно закону, который вступает в силу уже сегодня, теперь собственник жилья должен заранее сообщить в Росреестр об использовании цифрового автографа.
Обновлено в 22:56
Финансы
Аргентинская биржа снизилась на 38% по итогам президентских праймериз
Ведущий индекс биржи Merval в Аргентине понизился на рекордные 37,93%. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на данные торгов.
Обновлено в 16:39
Футбол
Бывший футболист «Спартака» Шишкин подписал контракт с «Торпедо»
Защитник Роман Шишкин подписал контракт с московским "Торпедо", выступающим в Футбольной национальной лиге (ФНЛ).
Обновлено в 11:11
Хоккей
Журналист: российский вратарь может быть выбран под первым номером на драфте НХЛ
Российские вратари никогда не выбирались под первым номером драфта. Ярослав Аскаров выступает в системе ХК СКА.
Обновлено в 17:30
Политика
Власти Крыма предъявили Украине требование на воду из Днепра
Крым имеет законное право на поставку днепровской воды с Украины, так как исток Днепра находится на территории России, заявил крымский вице-премьер, постоянный представитель региона при президенте Георгий Мурадов.
Обновлено в 14:47
Общество
Детский омбудсмен Анна Кузнецова обратится к главе Приангарья по ситуации с детским лагерем в Рязанской области
Уполномоченный при президенте России по правам ребенка Анна Кузнецова намерена обратиться к главе Приангарья по ситуации с детским лагерем в Рязанской области.
Обновлено в 12:52
Происшествия
Футболист Алдонин подал иск против МВД на 47 млн рублей
Обновлено в 05:40