Футболист португальского клуба "Порту" Данилу Перейра может не сыграть в ответном матче третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов с "Краснодаром", сообщает A Bola. По информации источника, полузащитник не принимает участие в тренировках команды.

Данилу Перейра может пропустить ответный матч «Порту» с «Краснодаром»

Политика В Грузии подсчитали ущерб от потери российских туристов Из-за небезопасной обстановки с 8 июля Россия приостановила авиасообщение с Грузией, а российские депутаты предложили ввести экономические ограничения против Тбилиси.

Происшествия В Росгвардии опровергли принадлежность к ней ударившего девушку бойца Представитель правоохранительных органов, ударивший в живот девушку во время задержания на несогласованной акции в Москве, не является сотрудником Росгвардии.

Экономика На малых и средних предприятиях сократилось количество занятых Число малых и средних предприятий (МСП) за год сократилось на 4%, до 5,69 млн, а количество занятых в этом секторе — на 5%, с 16 млн до 15,2 млн человек.

Политика В Приамурье на памятнике погибшим в ВОВ изобразили солдат НАТО Солдат в форме НАТО изобразили на обновленном памятнике воинам, погибшим в годы Великой Отечественной войны в поселке Дипкун Тындинского района, рассказал РИА Новости депутат Тындинского районного Совета народных депутатов Валерий Ветелкин.

Происшествия Россиянку с золотом в кроссовках задержали на границе с Китаем Российскую гражданку с двумя килограммами золотых слитков в обуви задержали на российско-китайской границе.

Здоровье «Министр лукавит»: беды алтайских медиков так и не были услышаны Депутат Алтайского краевого Законодательного собрания Максим Талдыкин звонил ему и просил встретиться с врачами в любое время, только это видимо не входило в планы министра.

Армия и оружие Трамп прокомментировал взрыв в Архангельской области Президент США Дональд Трамп прокомментировал взрыв во время испытания жидкостной реактивной двигательной установки в России, заявив, что Вашингтон «многое узнал».

Политика Украинский политолог рассказал об идеологии партии Зеленского Эксперт Украинского института анализа и менеджмента политики Даниил Богатырёв заявил, что при идеологии либертарианства, которой планируют придерживаться в партии «Слуга народа», государство не будет нести социальных обязательств.

Происшествия Священник из Гатчины прокомментировал инцидент на крещении ребенка Священнослужитель Мариенбургской церкви в Гатчине игумен Фотий прокомментировал скандал, который разразился после того, как на него подали обращение в полицию за грубое обращение с ребенком при крещении.

Баскетбол Алексей Швед не сыграет на Кубке мира На Олимпиаде 2012 Швед стал одним из главных козырей Дэвида Блатта.

Общество Названы наиболее востребованные в России профессии Исследование основано на предварительных результатах опроса по определению востребованных профессий квалифицированных рабочих и специалистов среднего звена.

Политика Журналист Шевченко взял назад свои слова о Кадырове Журналист Максим Шевченко признал, что допустил резкость в отношении главы Чечни Рамзана Кадырова в дискуссии о личности имама Шамиля.

Авто Выпустили самый мощный серийный внедорожник в мире Компания Rezvani позиционирует эту модификация, как самую мощную серийную версию среди всех внедорожников в мире.

Общество Вступает в действие закон о заочных сделках с недвижимостью Закон запрещает продавать жилье без присутствия владельца, по электронной подписи, если собственник сам об этом не попросил и не принес в Росреестр заявление.

Происшествия Спасатели эвакуировали пассажиров севшего на мель в Белом море судна Спасатели эвакуировали на берег пассажиров севшего на мель в акватории Белого моря экскурсионного судна.

Кино В российских кинотеатрах повторно покажут фильм «Оно» В российских кинотеатрах формата IMAX повторно покажут фильм ужасов «Оно» по роману Стивена Кинга, пишет «Культуромания».

Экономика Орелдорстрой в I полугодии увеличил чистую прибыль на 4,5% Выручка за отчетный период выросла почти в 2,9 раза и составила 416 млн рублей.

Армия и оружие Спецназ США проверят на предмет соблюдения культуры и этики В подразделениях спецназа США военнослужащих проверят на предмет соблюдения культуры и этики.