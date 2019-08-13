Футбол

Данилу Перейра может пропустить ответный матч «Порту» с «Краснодаром»РИА Новости вчера в 04:30

Порту — Краснодар
сегодня
в 15:00
Лига чемпионов, Квалификация
Стадион «Драган»
Футболист португальского клуба "Порту" Данилу Перейра может не сыграть в ответном матче третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов с "Краснодаром", сообщает A Bola. По информации источника, полузащитник не принимает участие в тренировках команды.
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