Футбол
«Краснодар» отправился на ответный матч Лиги чемпионов с «Порту»Чемпионат 07:11
Футболисты «Краснодара» отправились на ответный матч 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов с «Порту». Встреча состоится завтра, 13 августа, на стадионе «Драгау» в Порту.
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Автоматически обработаны 7283 источника, обновлено в 11:07, Вашингтон
Политика
Грузинский телеканал «Рустави 2» выставлен на продажу
Как сообщает РИА Новости, такое решение ее нового владельца, бизнесмена Кибара Халваши, вызвано серьезными финансовыми проблемами организации - долги телеканала превысили 24 миллиона долларов.
Обновлено в 07:34
Политика
Яшин попросил Памфилову перенести выборы в Мосгордуму
Незарегистрированный кандидат в Мосгордуму, глава Красносельского муниципального округа Илья Яшин попросил председателя Центризбиркома Эллу Памфилову перенести выборы в городской парламент на конец осени.
Обновлено в 03:22
Происшествия
Суд арестовал еще одного фигуранта дела о массовых беспорядках 27 июля
Басманный суд Москвы арестовал 20-летнего Валерия Костенка, студента РГУ имени Косыгина и члена партии «Яблоко».
Обновлено в 10:52
Футбол
Футболист Джорджевич перешел из «Зенита» в «Локомотив»
Обновлено в 09:36
Происшествия
В жилом доме в Москве произошел взрыв
Обновлено в 10:53
Политика
Зеленский назвал незаконную добычу янтаря «войной против государства»
Зеленский отметил, что из-за незаконной добычи янтаря тысячи гектаров леса Житомирской, Ровенской и Волынской областей Украины превращены в пустыню.
Обновлено в 05:53
Общество
Дворник из Подмосковья задолжала 2 млрд рублей
Обновлено вчера в 01:03
Происшествия
Гатчинский священник прокомментировал грубое крещение ребенка
Священник Мариенбургской церкви в Гатчине игумен Фотий отреагировал на скандал с грубым крещением годовалого ребенка.
Обновлено вчера в 22:47
Футбол
КДК РФС рассмотрит эпизод с разбитым лицом Чалова
Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) рассмотрит эпизод матча пятого тура РПЛ между ЦСКА и «Сочи» с нанесением травмы нападающему армейцев Федору Чалову.
Обновлено в 10:56
Политика
Владимир Путин приехал на байк-шоу в Крыму на мотоцикле
На мероприятие Владимир Путин приехал на российском мотоцикле «Урал» в компании главы Республики Крым Сергея Аксёнова и врио губернатора Севастополя Михаила Развожаева.
Обновлено 10 августа в 23:52
Происшествия
Tesla начала расследование после ДТП на МКАД
Компания Tesla проведет внутреннее расследование после столкновения электромобиля с эвакуатором в Москве.
Обновлено в 07:27
Происшествия
СМИ: Установлена личность полицейского, ударившего девушку на митинге в живот
Обновлено в 09:43
Происшествия
После ДТП под Новороссийском умер еще один ребенок
Обновлено в 07:19
Происшествия
Раскрыт процесс подготовки налета спецназовцев ФСБ на банк
Сотрудники ФСБ России, похитившие 136 миллионов рублей в ходе налета на банк, готовились к «операции» несколько дней.
Обновлено в 09:02
Общество
В Пенсионном фонде рассказали о влиянии учебы на пенсию
В июле в ПФР рассказали, в каких случаях человек может лишиться права на получение пенсии и какие обстоятельства приведут к уменьшению размера выплат.
Обновлено вчера в 22:21
Авто
Продажи китайских электромобилей сократились впервые за два года
Продажи «транспортных средств на новой энергии» (new-energy vehicle или NEV) в Китае в июле уменьшились в годовом выражении на 4,7%. Это первое снижение продаж за последние два года.
Обновлено в 04:00
Происшествия
Друг погибшей DJ Рассказовой рассказал о последних минутах ее жизни
Через несколько минут девушка проснулась, вышла на кухню и почти сразу потеряла сознание и стала задыхаться на глазах у друзей.
Обновлено в 08:58
Кино
Сергей Безруков озвучивает робота в фильме «Робо»
Обновлено в 07:18
Происшествия
Еще двое фигурантов дела об убийстве летчика Пешкова арестованы заочно
Обвиняемые граждане Сирии объявлены в международный розыск Суд в Москве арестовал заочно двух граждан Сирии, которые являются фигурантами уголовного дела об убийстве в Сирии летчика Олега Пешкова и морского пехотинца Александра Позынича.
Обновлено в 09:30
Общество
Жители РФ заметили, что объём продуктов стал меньше, а цена выше
Большинство жителей России 72% замечают, что в последние пять лет объем и вес упаковок продуктов питания уменьшился, а цена сохранилась и даже повысилась.
Обновлено в 03:39
Политика
Писательница Ницой предрекла Украине вымирание из-за любви к Высоцкому
Обновлено вчера в 13:07
Общество
19 лет назад затонула подводная лодка «Курск»
10 августа 2000 года по плану учений атомный подводный ракетоносный крейсер «Курск» — совсем молодая по меркам флотской жизни субмарина, неполных шести лет от роду — вышел на учебное задание недалеко от Кольского залива.
Обновлено в 07:16
Происшествия
Озил и Колашинац находятся под круглосуточной охраной
Полузащитники «Арсенала» Месут Озил и Сеад Колашинац в настоящее время находятся под круглосуточной охраной из-за конфликта с криминальными структурами, сообщает The Times.
Обновлено в 07:45
Экономика
Средний чек россиян при походе в магазин упал до минимума
Средний чек россиян за поход в магазин в июле уменьшился на 1,8 процента, или на 10 рублей, подсчитали аналитики исследовательского холдинга "Ромир".
Обновлено в 02:09
Происшествия
Пожар на рынке в Красноярске локализован
Пожар в торговом складе на Енисейском рынке в Красноярске локализован на площади 2,5 тыс. кв. метров, сообщил в понедельник журналистам начальник первой пожарно-спасательной части города Роман Либерт.
Обновлено в 09:16
Общество
Названы регионы с самой большой долей семей из среднего класса
"Более трети семей можно отнести к среднему классу еще в двух регионах - в Магаданской области (34,5 процента) и Чукотском автономном округе (33,8 процента)", - говорят исследователи.
Обновлено в 01:50
Политика
Президент Туркмении решил купить всю линейку автомобилей Aurus
Президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов заинтересовался российским автомобилем Aurus, продемонстрированный ему премьером Дмитрием Медведевым, и выразил желание приобрести всю линейку таких авто.
Обновлено в 00:12
Кино
Объявлена конкурсная программа кинофестиваля «Послание к человеку»
XXIX Международный кинофестиваль «Послание к человеку», который пройдет в Петербурге с 14 по 21 сентября, объявил свою конкурсную программу.
Обновлено в 03:32