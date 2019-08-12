Футбол
«Краснодар» отправился на ответный матч Лиги чемпионов с «Порту»Чемпионат 07:11
Футболисты «Краснодара» отправились на ответный матч 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов с «Порту». Встреча состоится завтра, 13 августа, на стадионе «Драгау» в Порту.
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Автоматически обработаны 7283 источника, обновлено в 09:31, Ашберн
Происшествия
В Новосибирске пятерых рабочих засыпало землей
Обновлено в 09:09
Армия и оружие
Глава «Росатома» прокомментировал ЧП на полигоне под Архангельском
Сотрудники Всероссийского научно-исследовательского института экспериментальной физики (РФЯЦ-ВНИИЭФ, Саров, Нижегородская область) погибли в Архангельской области при испытаниях "нового специзделия", заявил глава "Росатома" Алексей Лихачев на прощании с погибшими.
Обновлено в 08:01
Политика
В Грузии оценили ущерб от потери российских туристов
Премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе назвал сумму, в которую оцениваются потери туристического сектора страны от сокращения количества путешественников из России.
Обновлено в 06:23
Происшествия
Священник из Гатчины объяснил инцидент во время крещения ребенка
Игумен Фотий (Нечепоренко), проводивший обряд крещения годовалого ребенка в Мариенбургском покровском храме города Гатчина (Ленинградская область), в интервью «Пятому каналу» прокомментировал свои действия.
Обновлено вчера в 22:07
Происшествия
Названы владельцы похищенных спецназом ФСБ 130 миллионов рублей
Более 130 миллионов рублей, похищенные сотрудниками спецподразделений «Альфа» и «Вымпел» ФСБ России в ходе налета на банк «Металлург», принадлежали ассирийским бизнесменам, которые занимались обменом валют на рынке «Москва» в Люблино.
Обновлено в 07:34
Общество
В Государственной думе собираются регламентировать работу аптек
Депутат Думы Елена Панина считает, что введение фиксированной наценки на лекарства позволит аптекам получать прибыль независимо от цены препаратов.
Обновлено в 08:57
Общество
В России изменились правила использования электронной подписи
В России с 13 августа вступили в силу изменения в закон, регламентирующий использование электронной подписи при сделках с недвижимостью.
Обновлено в 06:28
Армия и оружие
В бундестаге отвергли угрозы США вывести войска из Германии
Обновлено 10 августа в 06:56
Политика
На Украине опубликовали письма крымчан о жизни в России
Советник главы Минагрополитики Украины Александр Лиев, занимавший в 2010 году пост министра курортов Автономной Республики Крым, опубликовал цитаты из писем жителей полуострова, в которых они рассказали ему о том, как изменился Крым после воссоединения с Россией.
Обновлено 10 августа в 13:41
Наука
Японские изобретатели создали роботизированный хвост для людей
Обновлено 10 августа в 02:10
Политика
Порошенко заявил о готовности пройти через детектор лжи в прямом эфире
Бывший президент Украины Петр Порошенко заявил, что готов пройти через детектор лжи в прямом эфире телеканала "Прямой".
Обновлено в 07:16
Общество
«Победа» зафиксировала DDoS-атаку на свой сайт
Обновлено в 07:39
Общество
Дворник из Подмосковья задолжала 2 млрд рублей
Обновлено вчера в 01:03
Авто
Концерн Changan отказался от сборки иномарок на российском заводе
Аналитики сообщают, что Changan уйдет только из одного региона, в России же производитель остается, так как концентр заинтересован в авторынке России и может организовать сборку своих иномарок на другой производственной площадке.
Обновлено в 00:52
Политика
Глава МИД Китая выступил против односторонних действий в Кашмире
Китай выступает против любых односторонних действий в Кашмире, а Индия внесением поправок в конституцию изменила статус-кво в регионе, заявил в понедельник глава МИД КНР Ван И.
Обновлено в 09:10
Политика
Аксёнов доложил Путину о проблеме с ростом цен в Крыму
В ходе рабочей встречи глава Крыма Сергей Аксёнов доложил президенту Владимиру Путину о социально-экономической ситуации в республике.
Обновлено в 09:10
Происшествия
В Москве умерла известная DJ и девушка с обложки Playboy
В Москве в 29-летнем возрасте умерла диджей Жанна Рассказова, известная как DJ Jane Rass.
Обновлено в 08:39
Волейбол
Сборная России по волейболу завоевала путёвку на Олимпиаду в Токио
Обновлено вчера в 14:22
Политика
Памфилова прокомментировала призыв Яшина перенести выборы в Мосгордуму
Председатель Центризбиркома Элла Памфилова прокомментировала радиостанции Business FM письмо главы совета депутатов Красносельского района Москвы Ильи Яшина, в котором он призывает ЦИК перенести выборы в Мосгордуму на конец осени и допустить к выборам оппозиционеров.
Обновлено в 04:53
Кино
Супруга Валентина Гафта рассказала о состоянии артиста
Состояние здоровья госпитализированного народного артиста РСФСР Валентина Гафта остается прежним, выписываться он в ближайшее время не планирует.
Обновлено в 09:00
Общество
В гипермаркетах Киева обнаружили дневники с картой Украины без Крыма
В сети гипермаркетов Metro в Киеве продают школьные дневники с картой Украины без Крыма.
Обновлено в 03:58
Общество
В Пенсионном фонде рассказали о влиянии учебы на пенсию
В июле в ПФР рассказали, в каких случаях человек может лишиться права на получение пенсии и какие обстоятельства приведут к уменьшению размера выплат.
Обновлено вчера в 22:21
Общество
70 голодных медведей заблокировали туристическую тропу на Камчатке
В Южно-Камчатском заказнике из-за 70 голодных медведей, которые проявляют агрессию, был временно закрыт туристический маршрут на реке Хакыцин.
Обновлено вчера в 22:56
Политика
Путин посоветовал врио губернатора Севастополя дружить с депутатами
Сегодня, 12 августа, в Крыму прошла встреча президента России Владимира Путина и врио губернатора Севастополя Михаила Развожаева.
Обновлено в 09:16
Здоровье
Около 1,3 тыс. жителей Саратовской области заболели мышиной лихорадкой
Всего с начала мая диагноз подтвердился у 1,3 тыс. пациентов.
Обновлено в 06:09
Кино
Джордж Мартин получил «якутский Оскар»
Обновлено в 03:56
Общество
Аэропорт Гонконга приостановил работу из-за массовых протестов
Администрация аэропорта Гонконга решила отменить на сутки все рейсы из-за продолжающейся четвертые сутки подряд акции протеста, сообщается на сайте аэропорта.
Обновлено в 05:21