Футбольный клуб «Краснодар» сыграет ответный матч в рамках третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов против «Порту». Игра пройдет сегодня, 13 августа, и состоится на стадионе «Драгау» в городе Порту. Начало встречи запланировано на 22:00 по московскому времени.

«Краснодар» сыграет ответный матч с «Порту» в квалификации ЛЧ

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