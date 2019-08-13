Футбол

«Краснодар» сыграет ответный матч с «Порту» в квалификации ЛЧНева Спорт вчера в 21:09

Порту — Краснодар
сегодня
в 15:00
Лига чемпионов, Квалификация
Стадион «Драган»
Футбольный клуб «Краснодар» сыграет ответный матч в рамках третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов против «Порту». Игра пройдет сегодня, 13 августа, и состоится на стадионе «Драгау» в городе Порту. Начало встречи запланировано на 22:00 по московскому времени.
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