Футбол
«Краснодар» сыграет ответный матч с «Порту» в квалификации ЛЧНева Спорт вчера в 21:09
Футбольный клуб «Краснодар» сыграет ответный матч в рамках третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов против «Порту». Игра пройдет сегодня, 13 августа, и состоится на стадионе «Драгау» в городе Порту. Начало встречи запланировано на 22:00 по московскому времени.
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Автоматически обработано 7285 источников, обновлено в 10:05, Вашингтон
Шоу-бизнес
Бузова оправдалась за сравнение себя с блокадниками
Обновлено в 09:44
Футбол
Источник: «Ювентус» намерен продать Матюиди этим летом
Как сообщает источник, главный тренер «Юве» Маурицио Сарри предпочитает Сами Хедиру французскому хавбеку.
Обновлено в 09:49
Армия и оружие
Российские Су-27 отогнали истребитель НАТО от самолета Шойгу
Истребитель НАТО F-18 попытался сопроводить лайнер российского министра обороны Сергея Шойгу, когда тот пролетал над нейтральными водами Балтийского моря.
Обновлено в 09:09
Происшествия
Виновника ДТП на Малышева — Московской задержали до обвинения
Виновника резонансного ДТП на Малышева — Московской, случившегося ранним утром 4 августа, задержали после допроса в ГСУ ГУ МВД на Степана Разина.
Обновлено в 07:28
Армия и оружие
Архангельские власти опровергают эвакуацию поселка Ненокса
В пресс-службе администрации Северодвинска "Интерфаксу" во вторник сообщили, что жителям села Ненокса рекомендуют со среды покинуть населенный пункт в связи с плановыми работами на военном объекте.
Обновлено в 08:45
Политика
Власти Крыма предъявили Украине требование на воду из Днепра
Крым имеет законное право на поставку днепровской воды с Украины, так как исток Днепра находится на территории России, заявил крымский вице-премьер, постоянный представитель региона при президенте Георгий Мурадов.
Обновлено вчера в 14:47
Политика
Зеленский упростил получение гражданства Украины некоторым россиянам
Получение гражданства Украины в упрощенном порядке смогут получить россияне, которые преследуются на родине по политическим мотивам.
Обновлено в 06:00
Общество
Более 300 поездов отменят завтра из-за забастовки в Испании
В Испании из-за забастовки сотрудников железнодорожной компании завтра отменят 325 поездов.
Обновлено в 09:40
Авто
Rezvani Tank X стал самым мощным серийным внедорожником в мире
Новинка получит 1014-сильный двигатель, что сделает ее самым мощным серийным внедорожником в мире, за такое авто придется заплатить почти 23 млн рублей.Rezvani уже не первый год выпускает модель Rezvani Tank X, однако в этот раз бренду удалось удивить.
Обновлено в 01:12
Экономика
В Госдуме поддержали идею перехода на четырехдневную рабочую неделю
В августе Федерация независимых профсоюзов России поддержала идею о сокращении рабочей недели для оптимизации времени труда и отдыха при обязательном сохранении зарплат.
Обновлено в 08:28
Политика
Зеленский дал Богдану новую должность
Президент Украины Владимир Зеленский назначил руководителя его офиса Андрея Богдана на новую должность.
Обновлено в 09:54
Армия и оружие
Разведка США считает, что под Северодвинском взорвался «Буревестник»
Разведывательные службы США считают, что взрыв на полигоне под Северодвинском в Архангельской области связан с неудачными испытаниями крылатой ракеты с ядерной двигательной установкой «Буревестник».
Обновлено вчера в 15:21
Экономика
Грузия построит новую дорогу в направлении российской границы
Строительство новой скоростной объездной магистрали по направлению к российско-грузинской границе начнется до конца 2019 года, оно станет проектом исторической важности, заявил премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе.
Обновлено в 09:10
Здоровье
Эндокринолог назвала причины детского ожирения
Главный внештатный детский эндокринолог Ульяновской области Светлана Усанова считает, что проблема детского ожирения актуальна не только для региона, но и для всей страны, и связана с неправильным питанием и гиподинамией.
Обновлено в 10:03
Происшествия
СПЧ попросил ГП проверить обоснованность возбуждения дела о массовых беспорядках
Сайт Совета по правам человека при президенте РФ распространил сообщение о том, что глава СПЧ Михаил Федотов направил обращение к генеральному прокурору России Юрию Чайке с просьбой проверить обоснованность возбуждения уголовное дела о массовых беспорядках по следам несанкционированной акции 27 июля в Москве.
Обновлено в 09:05
Политика
Самолет главы МИД Германии сломался перед вылетом в США
Глава МИД Германии Хайко Маас вылетел на заседание Совета Безопасности ООН в Нью-Йорке на запасном самолете.
Обновлено вчера в 20:14
Экономика
Глава банка «Открытие» назвал повышение НДС ошибкой
Повышение налога на добавленную стоимость (НДС) с 18 до 20% было ошибочным, это одна из причин низкого экономического роста, заявил в интервью РБК председатель правления «ФК Открытие» Михаил Задорнов.
Обновлено в 04:37
Технологии
Телефонные мошенники изобрели новый способ обмана клиентов банков
Уже поставлен рекорд незаконного списания с карты - 3,5 млн руб. Телефонные мошенники изобрели новый способ обмана клиентов российских банков, отмечает "Российская газета".
Обновлено в 02:47
Авто
АвтоВАЗ рассекретил сроки появления Lada Vesta с вариатором
Вариатор получит только седан Vesta или речь идет об универсале тоже, Ильинский не сказал, попросив подождать появления официальных подробностей.
Обновлено в 05:17
Экономика
Хасис объяснил разницу в ставках кредитов Сбербанка в Чехии и России
Первый зампред Сбербанка Лев Хасис на своей странице в Facebook объяснил разницу в стоимости кредитов банка в Чехии и в России.
Обновлено в 07:36
Происшествия
Под Нижним Новгородом загорелся теплоход «Святая Русь»
В акватории Сибирского затона на Волге недалеко от Борского моста произошел пожар на трехпалубном теплоходе "Святая Русь".
Обновлено в 06:00
Армия и оружие
В Минобороны Украины заподозрили Россию в планах нанести ядерные удары
В главном управление разведки (ГУР) Минобороны Украины заявили о возможном подготовке к использованию российской стороной нестратегических ядерных боезарядов в Крыму.
Обновлено в 07:54
Происшествия
Игумена отстранили от служения за жесткое крещение ребенка
Игумен храма Покрова Пресвятой Богородицы в Гатчине Фотий (Василий Нечепоренко) отстранен от службы на год.
Обновлено вчера в 03:45
Шоу-бизнес
Кети Топурия подтвердила новый роман снимком с возлюбленным
В последнее время Кети Топурии приписывали разные романы, однако теперь она сама решила высказаться о новом счастье в ее жизни.
Обновлено в 05:32
Происшествия
Атамбаеву предъявили обвинение в убийстве
Обновлено в 02:35
Авто
Новый рекорд автотрафика зафиксировали на Крымском мосту
Рекорд суточного автомобильного трафика был зафиксирован на Крымском мосту.
Обновлено в 06:07
Общество
Аэропорт Гонконга возобновил работу
Аэропорт Гонконга 12 августа, в понедельник, на день приостановил работу из-за сидячей забастовки в зале прилетов и вылетов, которую проводят противники судебной реформы.
Обновлено вчера в 21:48
Экономика
Кабмин выделил около 6 млрд рублей на тушение лесных пожаров
Рослесхоз из резервного фонда правительства получит почти 1,9 миллиарда рублей на борьбу с лесными пожарами в Якутии, Красноярском крае и Иркутской области.
Обновлено в 05:47