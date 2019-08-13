Футболисты «Краснодара» отправились на ответный матч 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов с «Порту». Встреча состоится завтра, 13 августа, на стадионе «Драгау» в Порту.

«Краснодар» отправился на ответный матч Лиги чемпионов с «Порту»

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