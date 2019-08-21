Футбол
«Матч ТВ» покажет игру Лиги чемпионов «Олимпиакос» — «Краснодар»Телеканал 360° вчера в 14:07
Лига чемпионов, Плей-офф
Стадион Караискакис
«Олимпиакос» начал выступление со второго раунда, пройдя чешскую «Викторию» и турецкий «Истанбул», не пропустив ни одного мяча в свои ворота за четыре игры. Ранее «Матч ТВ» за две минуты до начала ответной встречи Лиги чемпионов между «Порту» и «Краснодаром» отменил трансляцию.
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Автоматически обработаны 7294 источника, обновлено в 10:22, Ашберн
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