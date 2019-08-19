Футболисты «Краснодара» отправились на первый матч раунда плей-офф Лиги чемпионов с «Олимпиакосом». Встреча состоится завтра, 21 августа, в Пирее. Начало игры — в 22:00 по московскому времени.

«Краснодар» отправился на матч Лиги чемпионов с «Олимпиакосом»

Все про Спорт ру

Общество В Госдуме предложили ввести «первосентябрьский капитал» С инициативой выступил заместитель председателя комитета Госдумы РФ по образованию и науке Борис Чернышов.

Политика Трамп заявил о планах отменить получение гражданства по рождению в США Белый дом изучает вопрос об отмене автоматического предоставления гражданства США всем, кто родился на территории страны, даже если их родственники не являются гражданами государства.

Политика Путин пообещал ответ на испытания США новой ракеты Россия будет предпринимать зеркальные шаги в ответ на действия США по испытанию новой ракеты, заявил президент России Владимир Путин, отвечая на вопросы журналистов после переговоров с президентом Финляндии Саули Ниинисте в Хельсинки в среду.

Общество В Крыму нашли христианский храм Х века «Раскопан уникальный христианский храм, который позволяет совсем по-другому взглянуть на планировку городища Эски-Кермен средневизантийского времени, начиная со второй половины X века», — пояснил ученый.

Шоу-бизнес Екатерина Архарова впервые показала новорожденного сына Экс-супруга Марата Башарова Екатерина Архарова буквально на днях впервые стала мамой.

Футбол «Он никогда мне не нравился». Экс-игрок «Уфы» рассказал о конфликте с Насри Вы можете спросить Аарона Рэмси, можете спросить Джека Уилшира. Но я никогда не любил Насри, мне никогда не понравится этот парень.

Футбол «Олимпиакос» разгромил «Краснодар» в матче Лиги чемпионов "Краснодар" потерпел разгромное поражение от "Олимпиакоса" в первом матче квалификационного раунда плей-офф Лиги чемпионов.

Политика Путин заявил, что Россия не рвется в Совет Европы Президент России Владимир Путин заявил, что страна не рвется в Совет Европы. Об этом 21 августа сообщило «РИА Новости».

Политика Эксперты допустили вторые туры на выборах глав трех регионов По мнению авторов доклада, врио губернатора Алтая Олегу Хорохордину приходится «разбираться с тяжелым наследием» его предшественника — Александра Бердникова, который в 2014 году набрал 50,63% и едва не «свалился» во второй тур.

Происшествия Генпрокуратура собирается взыскать 6,3 млрд рублей с семьи Черкалина Генпрокуратура собирается через суд изъять в доход государства имущество семьи бывшего начальника отдела управления "К" Службы экономической безопасности ФСБ Кирилла Черкалина, обвиняемого в мошенничестве и взяточничестве.

Футбол Олег Кононов: «„Спартак“ ждет важная игра с очень сильным соперником» Главный тренер «Спартака» Олег Кононов поделился ожиданиями от предстоящего в четверг матча 4-го отборочного раунда Лиги Европы с «Брагой», передает спецкор «СЭ» Гоша Чернов.

Кино Умерла звезда «Моей прекрасной няни» Александра Назарова Известная актриса театра и кино, звезда сериала «Моя прекрасная няня» Александра Назарова ушла из жизни.

Кино Дуэйн Джонсон стал самым высокооплачиваемым актером по версии Forbes Американский актер, продюсер и рестлер Дуэйн Джонсон по прозвищу "Скала" возглавил рейтинг самых высокооплачиваемых актеров года по версии американского журнала Forbes.

Армия и оружие Израильская армия засекла пуск ракеты из сектора Газа "Некоторое время назад засекли один пуск ракеты с территории сектора Газа в сторону Израиля" - говорится в сообщении.

Шоу-бизнес Наташа Королева и Тарзан отметили годовщину свадьбы 21 августа влюбленные отпраздновали 16-ю годовщину свадьбы. Об этом в своем Instagram рассказал танцор.