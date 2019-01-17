Футбол

«Краснодар» отправил защитника Страндберга в аренду в «Урал»РБК Краснодар 07:07

Защитник футбольного клуба «Краснодар» и национальной сборной Норвегии Стефан Страндберг остаток сезона-2018/19 проведет в екатеринбургском «Урале». Как сообщает пресс-служба «быков», в клуб из столицы Свердловской области 28-летний футболист перешел на правах аренды.
Читать в источнике

Подробнее о событии

«Краснодар» объявил о переходе Страндберга в «Урал»

Sport24.ru06:41

«Урал» арендовал у «Краснодара» Страндберга

Газета.Ru07:15

Защитник «Краснодара» Страндберг будет играть в «Урале» на правах аренды

Советский спорт06:42

«Урал» арендовал защитника «Краснодара» Страндберга

Матч ТВ06:41

«Урал» арендовал у «Краснодара» Страндберга

РИА Новости07:21

«Урал» взял в аренду у «Краснодара» Страндберга

Чемпионат06:34

«Урал» арендовал защитника Страннберга у «Краснодара»

Sports.ru07:08
Показать все источники
Автоматически обработано 7190 источников, обновлено в 10:36, Ашберн
Происшествия

На пожаре в типографии в Петербурге погиб человек, рухнули перекрытия

Обновлено в 09:15
Авто

Toyota показала спецверсию внедорожника Land Cruiser Prado в России

Спецверсия построена на базовом варианте Toyota Land Cruiser Prado в исполнении «Элеганс».
Обновлено в 10:06
Происшествия

В Великобритании арестовали российский сухогруз «Кузьма Минин»

Обновлено в 07:48
Интернет

Блокировка Telegram мешает нагревать воду в бойлере

В компании объяснили, что в попытках заблокировать Telegram в прошлом году ведомство нанесло удар по IP-адресам Amazon, на которых работает сервис.
Обновлено в 10:27
Авто

Geely раскрыла купеобразную новинку с начинкой от VolvoCarsWeek

Компания Geely анонсировала премьеру нового флагманского кросс-купе FY11, построенного на одной платформе с кроссовером Volvo XC40.
Обновлено вчера в 23:44
Гаджеты

Motorola возродит культовую раскладушку RAZR

Компания Motorola намерена возобновить выпуск знаменитой модели RAZR, которая получит сгибающийся экран.
Обновлено вчера в 17:33
Авто

Volkswagen Golf GTI предстал в версии TCR

Volkswagen Golf GTI TCR укомплектовали турбомотором 2.0 TSI (290 л.с.) сочетаемым с семиступенчатым «роботом» DSG.
Обновлено в 03:52
Интернет

Хакеры взломали 773 млн почтовых адресов и опубликовали 22 млн паролей

В Сети обнаружили папку под названием «Коллекция № 1» объемом 87 гигабайт, в которой содержатся пользовательские данные с почти 773 миллионами адресов электронной почты и 22 миллионами уникальных паролей.
Обновлено в 09:58
Происшествия

Учительница из Тольятти объяснила, почему ударила девочку на уроке

Обновлено в 06:39
Транспорт

«Победа» прекращает полеты за рубеж из Санкт-Петербурга

С 16 января «дочка» «Аэрофлота» – лоукостер «Победа» – прекратила продажи билетов на международные рейсы из и в Санкт-Петербург с вылетом после 28 февраля.
Обновлено вчера в 15:40
Энергетика

«Нафтогаз» заявил об аресте активов «Газпрома»

Киев в сентябре 2018 года добился отмены запрета на попытки ареста активов "Газпрома" в апелляционном суде Швеции.
Обновлено в 10:15
Происшествия

Во французском университете прогремели взрывы

Серия взрывов произошла в здании университета во французском Лионе. Об этом сообщает The Independent.
Обновлено в 04:28
Наука

Ученые предупредили об опасности чеков

Ученые из университета Гранады предупредили об опасности чеков из магазинов и ресторанов, пишет «Взгляд».
Обновлено в 10:09
Политика

Власти Хакасии объяснили увольнение замминистра финансов

Бывший заместитель министра финансов Хакасии Галина Спиридонова покинула пост из-за окончания срока контракта, а не из-за истории с премиями, сообщила РИА Новости руководитель пресс-службы главы республики Ирина Бутенко.
Обновлено в 04:48
Происшествия

Фигуранта дела «Сети» Шишкина отправили в колонию на 3,5 года

Обновлено в 10:18
Гаджеты

В новой версии Android 10 Q появятся режим десктопа и темная тема

Еще в настройках ранней сборки мобильной операционной системы появилось расширение Permissions, через которое можно контролировать разрешения приложений.
Обновлено в 09:24
Спорт

Кузьмина выиграла спринт в Рупольдинге, Миронова – 12

Обновлено в 09:57
Политика

Высланную из России журналистку Бойко арестовали на Украине

Обновлено вчера в 19:21
Общество

Читинский депутат предложила отключать по ночам свет у малоимущих

Депутат Читинской городской думы Екатерина Борисова предложила на ночь отключать электричество в неблагоустроенных бараках, сообщает "Чита.ру".
Обновлено в 06:33
Происшествия

Пожар в гаражах на северо-востоке Москвы локализован

Обновлено в 08:34
Авто

Лимузин «Волга-Кортеж» из 90-х продают за 4 миллиона рублей

Лимузин «Волга-Кортеж» из 90-х продают в Санкт-Петербурге. Лот выставили на сайте объявлений «Юла» за 4 млн рублей.
Обновлено в 09:21
Политика

Штаты угрожают выйти из ДРСМД 2 февраля

США выйдут из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, если Россия не начнет его соблюдать.
Обновлено вчера в 12:19
Политика

Дерипаска подал иск в суд на Зюганова

Бизнесмен Олег Дерипаска подал иск в суд к лидеру КПРФ Геннадию Зюганову, предприниматель хочет взыскать с политика 1 млн рублей в качестве компенсации за моральный ущерб.
Обновлено в 08:03
Авто

Skoda показала тизер нового компактного кроссовера Skoda Kosmiq

Новый кроссовер Skoda покажут на мартовском автобиеннале в Женеве.
Обновлено вчера в 04:45
Происшествия

Обвиняемых в убийстве фигуриста Тена приговорили к 18 годам колонии

Обновлено в 06:25
Происшествия

Сбившего школьника уральского мэра оштрафовали на 2,5 тыс. руб

Глава Верхотурья сбил 12-летнего школьника и покинул место ДТП.
Обновлено в 08:35
Происшествия

Сбивший спортсменку на переходе краснодарский судья подал в отставку

Обновлено в 06:01
Авто

McLaren представил спорткар 600LT Spider

Концерн из Уокинга представил свой новый спорткар 600LT Spider, который должен в скором времени поступить в продажу ограниченным тиражом.
Обновлено в 02:14
Гаджеты

В Сети появилось фото флагманского смартфона Samsung Galaxy S10+

Обновлено в 02:37
Интернет

В Сети распространяется неудаляемый вирус-шифровальщик

В Сети обнаружили активно распространяющийся неудаляемый вирус-шифровальщик Djvu.
Обновлено в 03:56
ещё по теме
Карлос Страндберг
Шведский футболист
Шведский футболист мозамбикского происхождения, нападающий клуба «Мальмё» и молодёжной сборной Швеции.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Стефан Страндберг
Норвежский футболист
Норвежский футболист, защитник клуба «Краснодар» и сборной Норвегии.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное