Футбол

«Краснодар» открывает счет в игре против «Арсенала»Тульские новости 10:49

На поле встретились команды «Арсенал» и «Краснодар». На 55 минуте встречи, счет открывает команда из Краснодара.
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Перейра провел свой 200-й матч за «Краснодар»

Sport24.ru15:27

Роскошный гол Перейры со штрафного — в видеообзоре матча «Арсенал» — «Краснодар»

Чемпионат17:21

Встреча «Арсенала» с «Краснодаром» закончилась не в пользу туляков

Московский Комсомолец11:32

«Арсенал» и «Краснодар» объявили стартовые составы

Матч ТВ08:45

Мечты сбываются: «Краснодар» – в Лиге чемпионов!

Спорт-Экспресс11:55

«Краснодар» разгромил «Арсенал» и впервые в истории сыграет в ЛЧ

Soccer.ru11:23

Тульский «Арсенал» «всухую» проиграл «Краснодару»

Тульские новости11:28
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Кино

На HBO завершилась «Игра престолов»

HBO завершил показ финального эпизода сериала "Игра престолов". Об этом сообщается на сайте телеканала.
Обновлено в 22:23
Происшествия

Лесные пожары на западе Канады стали причиной эвакуации населения

В центральной части западной провинции Альберта в Канаде эвакуируют население из-за лесных пожаров. Об этом сообщает телеканал CTV.
Обновлено в 22:28
Политика

Выдачу паспортов РФ в Приднестровье анонсировали в Госдуме

Депутат Госдумы Александр Ярошук анонсировал выдачу российских паспортов в Приднестровье. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 19:42
Игры

Project Prelude Rune отменена вслед за закрытием Studio Istolia продюсера Tales of

Компания Square Enix объявила о закрытии студии Istolia и отмене фэнтезийной ролевой игры Project Prelude Rune.
Обновлено в 11:47
Экономика

РАНХиГС: более половины промпредприятий РФ предпочли бы закупать оборудование из Европы

Более половины российских промышленных предприятий хотели бы закупать оборудование, произведенное в Западной Европе, хотя основным поставщиком оборудования являются отечественные производители, говорится в "Мониторинге экономической ситуации в России" за май, подготовленном РАНХиГС.
Обновлено в 17:18
Общество

Опрос выявил наиболее распространенную аллергию у россиян

Плохая экология, по мнению 60% россиян, способствует развитию аллергии, кроме того наиболее распространена у граждан аллергия на растения (26%), показал опрос Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).
Обновлено в 20:28
Наука

Найден способ стимулировать выработку инсулина в организме при диабете

Ученые из Университета Эксетера провели революционное исследование и нашли способ стимуляции выработки инсулина клетками организма при диабете.
Обновлено 17 мая в 00:52
Авто

Эксперты назвали самые надёжные подержанные автомобили

Эксперты британского портала What Car назвали десять самых надёжных подержанных моделей автомобилей.
Обновлено в 19:48
Общество

Бибер навредил экологии Исландии

Обновлено в 19:38
Музыка

Православный флешмоб и концерт группы «Аркадий Коц»: горожане вновь собрались у Театра драмы

В воскресенья, 19 мая, православные активисты вновь устроили песенный флешмоб у Театра драмы в поддержку строительства собора святой Екатерины.
Обновлено в 11:20
Гаджеты

Флагман Redmi K20 за 390 долларов будет представлен 20 мая

Среди источников присутствуют и авторитетные, а все их данные сходятся на одном — флагман Redmi K20 за 390 долларов будет представлен 20 мая.
Обновлено в 15:31
Футбол

«Спартак» и ЦСКА лишились шансов на попадание в Лигу чемпионов

Что касается ЦСКА, то у них 48 баллов. Таким образом, "Краснодар" впервые в истории сыграет в Лиге чемпионов.
Обновлено в 11:55
Политика

Греф отметил «хирургическую работу» по отстранению олигархов от власти

Глава Сбербанка Герман Греф заявил, что в России за 19 лет проделана большая "хирургическая работа" по отстранению олигархов от власти.
Обновлено в 12:34
Политика

Депутат Рады заявил, что МВФ загнал Украину в долговую яму

Депутат Верховной рады Вадим Рабинович заявил, что сотрудничество Украины с Международным валютным фондом загнало страну в долговую яму, передает РИА Новости.
Обновлено в 22:49
Авто

Роскошный внедорожник на базе Toyota Crown добрался до дилеров

Новый роскошный внедорожник Hongqi HS7, построенный на платформе Toyota Crown предыдущего поколения, появится в продаже уже в июне 2019 года.
Обновлено в 08:53
Происшествия

Сильный ветер валит деревья во Владивостоке

Осадки сопровождаются сильными порывами ветра. Из-за этого на некоторых улицах города повалились деревья.
Обновлено в 19:50
Происшествия

Операции в терминалах Сбербанка прерываются на хищения

Операции в терминалах Сбербанка прерываются на хищения Участились жалобы клиентов Сбербанка на хищение их средств с помощью платежных терминалов.
Обновлено в 18:13
Музыка

12-летний забайкалец Толочкин пробился в финал песенного телешоу «Ты супер!»

Воспитанник Петровск-Забайкальского центра помощи детям, оставшихся без попечения родителей, 12-летний Виталий Толочкин прошёл в финал всероссийского песенного конкурса «Ты супер!» на телеканале НТВ.
Обновлено в 20:53
Политика

Миллиардер Макаров опроверг родство со знакомой вице-канцлера Австрии

Фигурантом политического скандала русский бизнесмен стал после того, как одновременно два крупных немецких издания - Suddeutsche Zeitung и Spiegel - опубликовали видео с участием теперь уже бывшего вице-канцлера, лидера ультраправой Австрийской партии свободы (АПС) Хайнц-Кристиана Штрахе и женщины, которую СМИ считают Аленой Макаровой и называют племянницей российского бизнесмена.
Обновлено в 12:16
Общество

Видео с Якубовичем в Mortal Kombat заблокировали на YouTube

Видеоролик, на котором ведущего «Поля чудес» Леонида Якубовича сделали бойцом компьютерной игры Mortal Kombat, оказался заблокирован на YouTube.
Обновлено в 11:01
Музыка

AFP: умер певец Нильда Фернандез

Франко-испанский шансонье, обладатель редкого мужского альта Нильда Фернандез скончался на юге Франции в возрасте 61 года.
Обновлено в 18:04
Происшествия

В Египте произошёл взрыв рядом с туристическим автобусом

Обновлено в 11:23
Технологии

Эксперты оценили предложение против мошенничеств с использованием электронной подписи

Поводом для предложения ведомства стал инцидент, когда квартира была якобы подарена москвичом человеку из другого региона с использованием электронной подписи.
Обновлено в 22:34
Хоккей

Тарасенко повторил достижение Гретцки

Нападающий "Сент-Луис Блюз" Владимир Тарасенко повторил достижение Уэйна Гретцки, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 21:30
Хоккей

Российские хоккеисты одержали шестую победу подряд на чемпионате мира

Сборная России по хоккею одержала победу над национальной командой Швейцарии в своем шестом матче на чемпионате мира.
Обновлено в 16:29
Музыка

Итоги Евровидения могут отменить из-за скандала с победителем

Обновлено в 19:33
Армия и оружие

Около 20 «Балов» и «Бастионов» поступили на Камчатку в 2019 году

Обновлено в 22:22
Шоу-бизнес

Мел Би из Spice Girls попала в больницу из-за полной потери зрения

Участница британской группы Spice Girls Мелани Браун, известная как Мел Би и Scary Spice, попала в больницу из-за полной потери зрения.
Обновлено в 08:11
Происшествия

В Хабаровске задержали подозреваемых в хищении $1,9 млрд китайцев

Обновлено в 10:20
Происшествия

Появилось видео с изъятыми у полковников ФСБ 12 млрд руб

Изъятая сумма является рекордной и превосходит сумму, изъятую у полковника антикоорупционного главка МВД Дмитрия Захарченко (у семьи Захарченко нашли наличные на 8,5 млрд руб.).
Обновлено вчера в 20:57
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