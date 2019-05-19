«Краснодар» открывает счет в игре против «Арсенала»Тульские новости 10:49

На поле встретились команды «Арсенал» и «Краснодар». На 55 минуте встречи, счет открывает команда из Краснодара.

«Краснодар» открывает счет в игре против «Арсенала»

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