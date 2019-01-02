Футбол

«Краснодар» отклонил предложение «Бешикташа» о продаже Каборе
Чемпионат
вчера в 22:42

«Краснодар» отклонил предложение турецкого «Бешикташа» о продаже полузащитника Шарля Каборе, сообщают «Известия». «Бешикташ» был готов заплатить «Краснодару» за переход Каборе в период зимнего трансферного окна.
Чемпионатвчера в 22:42

Подробнее о событии

«Краснодар» отклонил предложение «Бешикташа» о трансфере Каборе

Sports.ru05:55

Мимо берега турецкого: «Краснодар» не отпустил Шарля Каборе в Стамбул

Известиявчера в 16:00

«Краснодар» отклонил предложение «Бешикташа» о продаже Каборе

Чемпионатвчера в 22:42

«Краснодар» заблокировал переход Каборе в «Бешикташ»

Матч ТВвчера в 20:36

«Краснодар» заблокировал переход Каборе в «Бешикташ»

Sportbox.RUвчера в 20:36

Агент: «Краснодар» не продал Каборе «Бешикташу»

Бомбардир.рувчера в 22:57

«Бешикташ» хочет выручить с продажи Меделя 9 млн фунтов

Soccer.ru02:20
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Автоматически обработано 7168 источников, обновлено в 06:48, Ашберн
Происшествия

Спасатели извлекли из-под завалов в Магнитогорске тело второго ребенка

Обновлено в 04:44
Гаджеты

WhatsApp перестанет работать на некоторых телефонах

Мессенджер WhatsApp в ближайшее время перестанет работать на некоторых телефонах, сообщает пресс-служба компании.
Обновлено в 01:38
Происшествия

Рошаль: спасенного в Магнитогорске младенца пока не станут оперировать

Извлеченного из-под завалов жилого дома в Магнитогорске младенца пока не станут оперировать.
Обновлено в 04:14
Происшествия

В Донецке подорвали опору железнодорожного моста

"В Пролетарском районе Донецка, на перегоне Чумаково-Ларино, 27 километр, неизвестными лицами был произведен подрыв центральной железобетонной опоры железнодорожного моста через объездную автомобильную дорогу Славянск-Донецк-Мариуполь", — рассказали в пресс-службе.
Обновлено в 03:35
Общество

Двое россиян выиграли по 500 млн рублей в «Русское лото»

Обновлено в 05:32
Происшествия

В Дании шесть человек погибли при железнодорожной аварии на мосту

Несколько человек стали жертвами аварии на железнодорожном мосту Большой Бельт в Дании. Об этом сообщается в Twitter датской полиции.
Обновлено в 04:18
Кино

Актер Владимир Дыховичный умер в возрасте 30 лет

Актер Владимир Дыховичный ушел из жизни в возрасте 30 лет, об этом на своей странице в Facebook написала вдова режиссера Ивана Дыховичного Ольга.
Обновлено вчера в 16:23
Происшествия

Число погибших при ЧП в Магнитогорске возросло до 19

Число погибших в результате обрушения подъезда жилого дома в Магнитогорске увеличилось до 19, сообщили в пресс-службе МЧС.
Обновлено в 05:19
Экономика

Счетная палата оценила рост реальных доходов россиян в 2018 году на уровне 0-0,4%

Рост реальных доходов россиян составил в 2018 году 0-0,4% по сравнению с предыдущим годом согласно декабрьским оценкам Счетной палаты (СП).
Обновлено в 05:12
Политика

Посольство Украины ответило на материал CNN с российским Симферополем

Посольство Украины в США прокомментировало вышедший на сайте телеканала CNN новогодний материал, в котором Симферополь обозначен как часть России.
Обновлено в 06:12
Армия и оружие

Опубликовано фото новейшего самоходного орудия для российских ВДВ

Центральный научно-исследовательский институт точного машиностроения (ЦНИИТОЧМАШ), который входит в госкорпорацию «Ростех», впервые показал фотографию нового самоходного артиллерийского орудия «Лотос».
Обновлено в 05:38
Политика

Новогоднее обращение Путина посчитали дерзким

Обновлено вчера в 19:43
Происшествия

Разбор завалов на месте ЧП в Магнитогорске вновь приостановили

В среду, 2 января, спасателям вновь пришлось приостановить поисково-спасательную операцию на месте обрушения подъезда жилого дома в Магнитогорске.
Обновлено в 05:34
Политика

Премьер Японии пообещал не выселять россиян в случае передачи Курил

Япония претендует на четыре южных острова Курильской гряды — Итуруп, Кунашир, Шикотан и Хабомаи, ссылаясь на Трактат о торговле и границах 1855 г. Агентство Kyodo со ссылкой на источники в японском правительстве уточняет, что Абэ может посетить Россию «в районе 21 января».
Обновлено вчера в 08:02
Транспорт

Проезд в общественном транспорте Москвы подорожал с нового года

С 1 января 2019 года на 2 рубля подорожала стоимость проезда в пригородных электропоездах Москвы, до 36 рублей за одну зону.
Обновлено вчера в 17:54
Армия и оружие

В ДНР заявили о захвате в плен украинского силовика

Обновлено в 05:34
Политика

Виталий Кличко не поверил в розыгрыш о «Порошенко под столом»

Обновлено в 02:11
Происшествия

В Ленинградской области четыре человека погибли в ДТП

"В 11.30 мск в Лодейнопольском районе, 206 километр трассы Кола, женщина-водитель 1998 года рождения, управляя автомобилем ВАЗ, по невыясненным обстоятельствам выехала на полосу встречного движения и столкнулась с автомобилем KIA под управлением мужчины 1983 года рождения", - сказал собеседник агентства.
Обновлено в 06:07
Политика

Аксенов: бандеровская идеология разрушит Украину

Обновлено в 04:49
Футбол

«Челси» подписал полузащитника «Боруссии» Пулишича

Лондонский "Челси" оформил сделку с дортмундской "Боруссией", в результате которой приобрел полузащитника немецкого клуба Кристиана Пулишича.
Обновлено в 04:53
Спорт

WADA не исключило отмены решения о восстановлении РУСАДА в правах

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) не исключило, что РУСАДА может быть вновь лишено статуса соответствия кодексу организации, поскольку до 31 декабря 2018 года не было выполнено требование о предоставлении доступа к допинг-пробам в московской лаборатории.
Обновлено вчера в 13:25
Наука

В Сибири начнут эксперименты по созданию плазменного двигателя

В Институте ядерной физики сибирского отделения Российской академии наук (РАН) в январе планируют начать эксперименты на сверхновой установке по удержанию термоядерной плазмы, технологию планируют использовать для создания ракетного двигателя.
Обновлено вчера в 21:25
Космос

Зонд New Horizons пролетел мимо астероида на границе Солнечной системы

Специалисты из NASA назвали данный астероид самым отдаленным объектом, к которому зондам когда-либо удавалось приблизиться.
Обновлено вчера в 23:12
Теннис

Медведев победил Маррея во втором круге турнира в Брисбене

«Чемпионат» провёл текстовую онлайн-трансляцию противостояния: текстовая онлайн-трансляция матча Медведев — Маррей в Брисбене.
Обновлено в 05:32
Политика

Задержанного ФСБ за шпионаж американца уволили из армии за воровство

Американец Пол Уилан, задержанный в Москве 28 декабря по подозрению в шпионаже, был уволен из рядов вооруженных сил США за воровство, сообщила газета The Washington Post.
Обновлено вчера в 22:44
Теннис

Шарапова выиграла второй матч в сезоне благодаря травме соперницы

Российская теннисистка Мария Шарапова вышла в четвертьфинал турнира в Шэньчжене, после того как ее соперница Синьюй Ван не смогла продолжить матч из-за травмы.
Обновлено в 04:28
Происшествия

Znak: взрыв в Магнитогорске может быть терактом

Издание Znak.com и 74.ru вечером 1 января 2019 года сообщили со ссылкой на источники, что взрыв в Магнитогорске может оказаться терактом.
Обновлено вчера в 15:44
Происшествия

В результате пожара в маршрутке в Магнитогорске погибли три человека

Губернатор Челябинской области Борис Дубровский заявил, что при возгорании маршрутного такси вечером 1 января в Магнитогорске погибли три человека, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу главы региона.
Обновлено вчера в 15:11
Происшествия

Число погибших при обрушении дома в Магнитогорске увеличилось до 11

В результате обрушения части жилого дома в Магнитогорске погибли 11 человек.
Обновлено в 01:20
Происшествия

Из-под завалов дома в Магнитогорске вытащили живого попугая

Живого попугая обнаружили под завалами подъезда десятиэтажного дома в Магнитогорске, где в понедельник произошел взрыв бытового газа.
Обновлено в 02:32
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Шарль Каборе
Футболист
Футболист из Буркина-Фасо, полузащитник клуба «Краснодар» и сборной Буркина-Фасо. Рекордсмен сборной Буркина-Фасо по количеству матчей.
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Бешикташ
Турецкий футбольный клуб
Турецкий футбольный клуб, входящий в спортивное объединение «Бешикташ», и базирующийся в одноименном районе Стамбула, возле Босфора, около дворца Долмабахче. 15-кратный чемпион Турции по футболу. Вместе с «Галатасараем» и «Фенербахче» формирует «Большую тройку» турецкого футбола. Единственный турецкий клуб, полным составом представлявший страну на международном уровне, а также одна из трех команд, наряду с «Галатасараем» и «Фенербахче», никогда не покидавшая высший дивизион Турции с момента его формирования в 1959 году. Домашние матчи проводит на стадионе «Водафон парк», вмещающем 41 903 зрителя.
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