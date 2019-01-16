«Краснодар» отказался продать Куэву в «Индепендьенте» за 6 млн евроSports.ru вчера в 13:48

Полузащитник Кристиан Куэва не покинет «Краснодар» в зимнее трансферное окно. Российский клуб отклонил уже третье предложение «Индепендьенте», на этот раз аргентинцы были готовы купить игрока за 6 миллионов евро.

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«Краснодар» отказался продать Куэву в «Индепендьенте» за 6 млн евро

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