Футбол

«Краснодар» оставил «Порту» без Лиги чемпионовУтроNews 02:36

Порту — Краснодар
2 – 3
Матч завершён
Лига чемпионов, Квалификация, вчера
Стадион «Драган»
3′
Тонни Триндаде де Вильена
13′
Магомед Сулейманов
34′
Магомед Сулейманов
Ренцо Саравия
Зе Луиш
37′
39′
Руслан Камболов
45′
Тонни Триндаде де Вильена
Сержиу Оливейра
Матеус Урибе
49′
Мусса Марега
53′
Зе Луиш
57′
Матеус Урибе
61′
65′
Магомед Сулейманов
Йоун Гудни Фьоулюсон
73′
Маркус Берг
Иван Игнатьев
Луис Диас
76′
80′
Реми Кабелла
Дмитрий Стоцкий
82′
Дмитрий Стоцкий
Хесус Корона
Венсан Абубакар
86′
Зе Луиш
90′+5′
90′+5′
Урош Спаич
Хозяева забили силами Зе Луиша и Луиса Диаса на 57-й и 77-й минуте. Таким образом Краснодар рассчитался за обидное поражение в прошлом матче с Порту, который стал для российского клуба первым в Лиге чемпионов в его истории.
Читать в источнике
Комментировать67

Подробнее о событии

Шапи — топ. Разбираем игру 19-летнего форварда, который вынес «Порту» из Лиги чемпионов

Матч ТВ07:44

«Краснодар» — как ЦСКА на «Камп Ноу»! 3:2 на выезде без трансляции!

Спорт-Экспрессвчера в 17:35

Историческая победа. «Краснодар» обыграл «Порту» и вышел в раунд плей-офф Лиги чемпионов

ТАССвчера в 19:00

«Краснодар» великолепный

Soccer.ruвчера в 17:48

«Порту» - «Краснодар» - 2:3: видеообзор исторической победы «горожан»

Sport.ruвчера в 18:29

Радость в раздевалке «Краснодара», стычка с Зе Луишем, слёзы «Порту». Фото матча

Чемпионат02:00

Работаем! «Краснодар» идет дальше

Sportbox.RU05:08
Показать все источники
Автоматически обработано 7288 источников, обновлено в 11:22, Ашберн
Политика

Митрохина зарегистрируют кандидатом в депутаты Мосгордумы

Напомним, выдвинутый кандидатом в депутаты по 43 одномандатному избирательному округу от партии "Яблоко" Сергей Митрохин стал единственным, чья жалоба на неправомерный отказ в регистрации была удовлетворена Мосгоризбиркомом.
Обновлено вчера в 13:03
Футбол

«Ахмат» заплатит за оскорбление судьи по громкой связи

Контрольно-дисциплинарный комитет (КДК) Российского футбольного союза (РФС) вынес решение по эпизоду с оскорблением арбитра Алексея Сухины в матче Российской премьер-лиги (РПЛ) между «Ахматом» и «Спартаком», который прошел на стадионе в Грозном.
Обновлено в 11:16
Финансы

Доллар опустился ниже 65 рублей

Доллар на торгах Московской биржи опускался до 64,9 рубля, евро - до 72,5. Обе иностранные валюты обновили минимумы к рублю с начала августа.
Обновлено вчера в 12:48
Политика

Трамп заявил о потере до $5 млрд из-за президентства

Президент США Дональд Трамп заявил, что президентство лишило его миллиардов долларов из-за адвокатов, которых ему пришлось нанять для собственной защиты на различных судебных процессах.
Обновлено в 10:26
Футбол

Балотелли может стать игроком «Брешии»

Нападающий Марио Балотелли может перейти в «Брешию». Об этом сообщается на сайте журналиста Джанлуки ди Марцио.
Обновлено в 07:35
Игры

Гонки днём и ночью: первый трейлер Need for Speed Heat

Компания Electronic Arts представила первый трейлер новой части серии игр Need for Speed.
Обновлено в 10:51
Политика

В Кремле высказались об идее четырёхдневной рабочей недели

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не обсуждают предложение Федерации независимых профсоюзов России перевести россиян на четырёхдневную рабочую неделю.
Обновлено в 07:45
Общество

Власти Москвы согласовали митинг на проспекте Сахарова 25 августа

Московская мэрия предложила оппозиции провести митинг 25 августа с заявленной численностью 100 тыс. человек на проспекте Академика Сахарова.
Обновлено в 10:44
Энергетика

Слушания по аресту активов «Газпрома» в Нидерландах начнутся в декабре

Слушания по аресту украинским «Нафтогазом» активов российского «Газпрома» в Нидерландах запланированы на декабрь.
Обновлено в 07:34
Происшествия

В офис НКО «Правовая инициатива» пришли с обыском

Пресс-секретарь некоммерческой организации (НКО) «Правовая инициатива» Ксения Бабич сообщила об обыске в московском офисе.
Обновлено в 05:53
Общество

Синоптики пообещали 34-градусную жару в регионах Центральной России

Обновлено в 11:04
Авто

Rolls-Royce выпустил прощальную версию Rolls-Royce Ghost Zenith

Британская компания презентовала специальную версию седана Rolls-Royce Ghost под названием Zenith.
Обновлено в 06:32
Культура

«Квартал 95» показал первую пародию на Зеленского

Обновлено вчера в 17:44
Футбол

Директор «Порту» обвинил «Матч ТВ» во лжи

Обновлено в 09:15
Армия и оружие

Минобороны сообщило о приближении истребителя НАТО к самолету Шойгу

Истребитель НАТО F-18С пытался приблизиться к самолету министра обороны Сергея Шойгу над нейтральными водами Балтийского моря, говорится в сообщении Минобороны России.
Обновлено вчера в 09:46
Общество

Молодожены из Вичуги эффектно прибыли на свадьбу на грузовиках

Видеозапись со свадьбы дальнобойщика из Вичуги набирает десятки тысяч просмотров в интернете.
Обновлено в 04:04
Шоу-бизнес

Армен Джигарханян госпитализирован

Обновлено в 07:35
Политика

Меркель обвинила Россию в прекращении ДРСМД

"Сожалею в связи с тем фактом, что Россия доказуемо нарушала ДРСМД и таким образом создала причину для утраты этого договора", - утверждала она.
Обновлено в 08:58
Политика

Источник предположил местонахождение пропавшего в Сирии волонтера

Обновлено в 07:38
Происшествия

Периметр поисков мальчика, пропавшего в омских лесах, могут расширить

В ГУ МЧС по Омской области, сотрудники которого тоже задействованы в поисках трёхлетнего мальчика Коли, пропавшего из автомобиля во время сбора ягод, не исключают, что периметр поисковой операции может быть расширен.
Обновлено в 07:23
Общество

Из-за жары до 39 °С на Кубани объявили экстренное предупреждение

Жителей и гостей Краснодарского края предупредили о сильной жаре 14 и 15 августа В эти дни с обеда и до вечера в регионе ожидается повышение температуры воздуха до 39 °С, на Черноморском побережье будет около 37 °С, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.
Обновлено в 09:40
Кино

Новые куклы Барби появятся в образах персонажей «Звездных войн»

Американская компания Mattel, которая уже более полувека специализируется на производстве Барби, выпустит новую коллекцию кукол.
Обновлено в 08:50
Политика

В Крыму оценили слова постпреда Британии об ущемлении прав украинцев

В Крыму оценили высказывание постпреда Великобритании при ООН Карен Пирс об "ужасающем положении дел" с гуманитарными правами жителей полуострова.
Обновлено в 03:43
Здоровье

Дагестанские хирурги поставят рекорд по числу операций в день

Обновлено вчера в 13:16
Шоу-бизнес

Бузова извинилась, но отказалась удалить шутку про блокадницу

Бузова принесла извинения тем согражданам, кого ее шутка могла оскорбить, отметив, что высмеивала только лишь себя саму.
Обновлено в 11:12
Музыка

Музыкант Дельфин потерял сознание в студии

Обновлено вчера в 13:16
Экономика

В России зафиксировали снижение продаж мяса

Снижение продаж зафиксировано во всех категориях мясных продуктов, от птицы и свинины до колбасы и сосисок.
Обновлено в 04:00
Игры

1С неожиданно анонсировала полноценное продолжение King’s Bounty

Неожиданно для многих 1С анонсировала полноценное продолжение King's Bounty — новинка станет первой номерной игрой в серии после «Легенды о рыцаре», перезапуска 2007 года.
Обновлено в 11:02
Футбол

Кононов: «Спартак» серьезно готовится к ответному матчу с «Туном»

Футболисты московского "Спартака" серьезно готовятся к ответному матчу против швейцарского "Туна", команда должна быть единым целым, сказал главный тренер "красно-белых" Олег Кононов.
Обновлено в 10:02
Экономика

Глава ВТБ рассказал Путину, кому банк перестал выдавать кредиты

Президент России Владимир Путин на встрече обсудил с главой ВТБ Андреем Костиным вопросы потребительского кредитования.
Обновлено в 08:31
Как работают Яндекс.Новости?
Лига чемпионов УЕФАБольше новостей по теме
Главное