Футбол

«Краснодар» обыграл «Порту» в ответном матче Лиги чемпионовГазета.Ru 04:09

Порту — Краснодар
2 – 3
Матч завершён
Лига чемпионов, Квалификация, вчера
Стадион «Драган»
3′
Тонни Триндаде де Вильена
13′
Магомед Сулейманов
34′
Магомед Сулейманов
Ренцо Саравия
Зе Луиш
37′
39′
Руслан Камболов
45′
Тонни Триндаде де Вильена
Сержиу Оливейра
Матеус Урибе
49′
Мусса Марега
53′
Зе Луиш
57′
Матеус Урибе
61′
65′
Магомед Сулейманов
Йоун Гудни Фьоулюсон
73′
Маркус Берг
Иван Игнатьев
Луис Диас
76′
80′
Реми Кабелла
Дмитрий Стоцкий
82′
Дмитрий Стоцкий
Хесус Корона
Венсан Абубакар
86′
Зе Луиш
90′+5′
90′+5′
Урош Спаич
"Краснодар" обыграл "Порту" в ответном матче плей-офф квалификации Лиги чемпионов. В следующем раунде "быкам" предстоит встреча с менее статусным и грозным соперником – греческим "Олимпиакосом". Однако многие считают, что после победы над "Порту" краснодарскому клубу бояться вообще нечего.
Читать в источнике
Комментировать67

Подробнее о событии

Шапи три года назад подавал мячи, а сейчас король победных голов в Европе

Sports.ru05:41

Радость в раздевалке «Краснодара», стычка с Зе Луишем, слёзы «Порту». Фото матча

Чемпионат02:00

ФК «Краснодар» на выезде обыграл «Порту» и вышел в раунд плей-офф ЛЧ

Кубань 24вчера в 16:56

«Краснодар» забил «Порту» три мяча и вышел в следующий раунд Лиги чемпионов

Матч ТВвчера в 16:53

«Олимпиакос» - «Краснодар»: греки по силам краснодарцам

Legalbet04:21

«Порту» не сыграет в группе Лиги чемпионов впервые за 9 лет

Евро-футбол.рувчера в 18:57

Нурмагомедов оценил игру Сулейманова в матче с «Порту»

Спорт-Экспресс05:26
Показать все источники
Автоматически обработано 7286 источников, обновлено в 06:02, Ашберн
Политика

AP: США обсуждают с союзниками развертывание новых ракет в Азии

Замгоссекретаря США по контролю над вооружениями и международной безопасности Андреа Томпсон рассказала, что Вашингтон рассматривает возможность размещение новых ракет в Азии.
Обновлено вчера в 23:54
Политика

Украинская автокефальная православная церковь прекратила существование

Неканонической Украинской автокефальной православной церкви (УАПЦ) официально больше не существует.
Обновлено в 05:56
Происшествия

ФСБ нашла подпольный цех с десятью тоннами поддельного алкоголя

В городе Заречный (Свердловская область) пресечена деятельность подпольного цеха, изъято более десяти тонн контрафактного алкоголя.
Обновлено в 05:10
Политика

Правительство Украины отказалось увольнять Кличко

Кабинет министров Украины решил не рассматривать вопрос об увольнении мэра Киева Виталия Кличко с позиции главы Киевской городской государственной администрации (КГГА).
Обновлено в 03:37
Единоборства

Двоюродный брат Нурмагомедова выступит на турнире UFC в Москве

Обновлено в 05:19
Шоу-бизнес

Ксения Собчак вновь подогрела слухи о своей беременности

Ранее в СМИ появилась информация, что свадьба Богомолова и Собчак состоится через месяц, 13 сентября в пятницу.
Обновлено в 04:39
Общество

Концерт Пласидо Доминго в США отменен из-за секс-скандала

В США поспешили отменить концерт с участием испанского оперного певца Пласидо Доминго, которого несколько женщин обвинили в сексуальных домогательствах, якобы имевших место около 30 лет назад.
Обновлено вчера в 14:09
Общество

Около 40% молодёжи в России считают себя неверующими людьми

37% молодых людей в возрасте от 18 до 24 лет считают себя неверующими людьми.
Обновлено в 03:48
Общество

В Гидрометцентре предупредили о приходе 36-градусной жары

Обновлено в 02:50
Авто

Обнародованы первые фото нового Kia Mohave

Южнокорейское подразделение компании Kia опубликовало первые фотографии нового внедорожника Mohave 2020 модельного года на своей странице в Facebook.
Обновлено в 03:43
Происшествия

Убийца девятилетней школьницы из Братска осужден на 20 лет

Обновлено в 03:03
Политика

Украинский журналист посетовал на хорошее отношение грузин к русским

Украинский журналист Кирилл Сазонов выразил недоумение из-за хорошего отношения грузин к россиянам.
Обновлено вчера в 21:15
Футбол

«Матч ТВ» не покажет игру «Порту» – «Краснодар»

Телеканал «Матч ТВ» не покажет ответную игру 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов между «Порту» и «Краснодаром».
Обновлено вчера в 15:09
Баскетбол

Прохоров может продать «Бруклин Нетс» за рекордную сумму

Отмечается, что Цай планирует выкупить оставшиеся активы «Бруклин Нетс». Сумма сделки может составить $2,35 млрд.
Обновлено в 05:54
Общество

Киров вошел в число самых жестоких к детям регионов

В Кировской области зафиксировано — 46 случаев. Мы неоднократно писали о нерадивых родителях.
Обновлено в 04:35
Музыка

«Квартал 95» показал первую пародию на Зеленского

Обновлено вчера в 17:44
Здоровье

Врачи оценили идею четырехдневной рабочей недели

В свою очередь, врач-психиатр, психотерапевт, кандидат медицинских наук Лев Пережогин добавил, что нельзя однозначно сказать, как повлияет сокращение рабочей недели на психологию человека.
Обновлено вчера в 20:08
Экономика

Эксперты оценили потери экономики России от санкций в 800 млрд рублей

Потери российской экономики от санкций оценили в более чем 800 млрд рублей в ценах 2011 года.
Обновлено в 03:52
Армия и оружие

Белоруссию беспокоит наступательный характер учений НАТО

Белоконев отметил, что акцент основных мероприятий подготовки войск смещается от от оборонительных и специальных действий к оборонительным и наступательным, что не может не беспокоить белорусское руководство, передает РИА "Новости".
Обновлено в 05:05
Экономика

Российский рынок труда недосчитался почти 500 тыс. предпенсионеров

Всего общая численность безработных в России составляет 764 тыс. человек.
Обновлено в 01:09
Технологии

Twitter не будет вводить кнопку для редактирования твитов

Директор по продукту Twitter Кейвон Бейкпур рассказал, что наиболее запрашиваемая пользователями функция - возможность редактирования твитов.
Обновлено в 04:24
Армия и оружие

Минобороны сообщило о приближении истребителя НАТО к самолету Шойгу

Истребитель НАТО F-18С пытался приблизиться к самолету министра обороны Сергея Шойгу над нейтральными водами Балтийского моря, говорится в сообщении Минобороны России.
Обновлено вчера в 09:46
Политика

Премьер Грузии назвал объем потерь туристического сектора

Как сообщает РИА Новости, премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе рассказал об убытках, которые понесла страна после приостановки авиасообщения с Россией.
Обновлено 12 августа в 08:42
Авто

Комитет Госдумы предложил запретить эксплуатацию старых машин

Комитет Госдумы по промышленности выступил с идей запретить использование транспортных средств, которые достигли предельного срока эксплуатации, сообщает "Коммерсантъ".
Обновлено в 01:31
Шоу-бизнес

Пригожин прокомментировал шутку Бузовой про блокадников

Продюсер Иосиф Пригожин в интервью "Вечерней Москве" прокомментировал резонансный ролик певицы и телеведущей Ольги Бузовой, в котором она сравнила себя с жителями блокадного Ленинграда.
Обновлено вчера в 22:22
Происшествия

В офис НКО «Правовая инициатива» пришли с обыском

Пресс-секретарь некоммерческой организации (НКО) «Правовая инициатива» Ксения Бабич сообщила об обыске в московском офисе.
Обновлено в 05:53
Авто

АвтоВАЗ засекретил разработку обновленной Lada Niva

За время своего существования Lada Niva пережил ряд частичных модернизаций, наиболее значительная из которых состоялась в 1993 году, когда 1,6-литровый четырехцилиндровый бензиновый двигатель и четырехступенчатая механическая коробка передач были заменены на более мощный двигатель и пятиступенчатую коробку передач.
Обновлено в 02:40
Политика

Пекин выбирает в Гонконге между консолидацией общества и распадом

Издание отмечает, что несмотря на то, что политический кризис в Сянгане продолжается уже два с половиной месяца, сосредоточение — не регулярной армии, а китайских внутренних войск — Народной вооруженной полиции (НВП) КНР началось только сейчас.
Обновлено в 05:16
Общество

В Черногории ввели запрет на курение в ресторанах и кафе

Закон о запрете на курение в закрытых общественных помещениях, включая рестораны и кафе, с 14 августа вступил в силу в Черногории.
Обновлено в 03:08
Происшествия

В Перми пенсионер обрезал тросы у промышленных альпинистов

70-летний житель многоэтажного дома в Перми обвиняется в покушении на убийство двух лиц из хулиганских побуждений.
Обновлено в 04:09
Как работают Яндекс.Новости?
Лига чемпионов УЕФАБольше новостей по теме
Главное