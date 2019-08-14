"Краснодар" обыграл "Порту" в ответном матче плей-офф квалификации Лиги чемпионов. В следующем раунде "быкам" предстоит встреча с менее статусным и грозным соперником – греческим "Олимпиакосом". Однако многие считают, что после победы над "Порту" краснодарскому клубу бояться вообще нечего.

Спорт день за днем

Политика AP: США обсуждают с союзниками развертывание новых ракет в Азии Замгоссекретаря США по контролю над вооружениями и международной безопасности Андреа Томпсон рассказала, что Вашингтон рассматривает возможность размещение новых ракет в Азии.

Политика Украинская автокефальная православная церковь прекратила существование Неканонической Украинской автокефальной православной церкви (УАПЦ) официально больше не существует.

Происшествия ФСБ нашла подпольный цех с десятью тоннами поддельного алкоголя В городе Заречный (Свердловская область) пресечена деятельность подпольного цеха, изъято более десяти тонн контрафактного алкоголя.

Политика Правительство Украины отказалось увольнять Кличко Кабинет министров Украины решил не рассматривать вопрос об увольнении мэра Киева Виталия Кличко с позиции главы Киевской городской государственной администрации (КГГА).

Шоу-бизнес Ксения Собчак вновь подогрела слухи о своей беременности Ранее в СМИ появилась информация, что свадьба Богомолова и Собчак состоится через месяц, 13 сентября в пятницу.

Общество Концерт Пласидо Доминго в США отменен из-за секс-скандала В США поспешили отменить концерт с участием испанского оперного певца Пласидо Доминго, которого несколько женщин обвинили в сексуальных домогательствах, якобы имевших место около 30 лет назад.

Общество Около 40% молодёжи в России считают себя неверующими людьми 37% молодых людей в возрасте от 18 до 24 лет считают себя неверующими людьми.

Авто Обнародованы первые фото нового Kia Mohave Южнокорейское подразделение компании Kia опубликовало первые фотографии нового внедорожника Mohave 2020 модельного года на своей странице в Facebook.

Политика Украинский журналист посетовал на хорошее отношение грузин к русским Украинский журналист Кирилл Сазонов выразил недоумение из-за хорошего отношения грузин к россиянам.

Баскетбол Прохоров может продать «Бруклин Нетс» за рекордную сумму Отмечается, что Цай планирует выкупить оставшиеся активы «Бруклин Нетс». Сумма сделки может составить $2,35 млрд.

Общество Киров вошел в число самых жестоких к детям регионов В Кировской области зафиксировано — 46 случаев. Мы неоднократно писали о нерадивых родителях.

Здоровье Врачи оценили идею четырехдневной рабочей недели В свою очередь, врач-психиатр, психотерапевт, кандидат медицинских наук Лев Пережогин добавил, что нельзя однозначно сказать, как повлияет сокращение рабочей недели на психологию человека.

Экономика Эксперты оценили потери экономики России от санкций в 800 млрд рублей Потери российской экономики от санкций оценили в более чем 800 млрд рублей в ценах 2011 года.

Армия и оружие Белоруссию беспокоит наступательный характер учений НАТО Белоконев отметил, что акцент основных мероприятий подготовки войск смещается от от оборонительных и специальных действий к оборонительным и наступательным, что не может не беспокоить белорусское руководство, передает РИА "Новости".

Технологии Twitter не будет вводить кнопку для редактирования твитов Директор по продукту Twitter Кейвон Бейкпур рассказал, что наиболее запрашиваемая пользователями функция - возможность редактирования твитов.

Армия и оружие Минобороны сообщило о приближении истребителя НАТО к самолету Шойгу Истребитель НАТО F-18С пытался приблизиться к самолету министра обороны Сергея Шойгу над нейтральными водами Балтийского моря, говорится в сообщении Минобороны России.

Политика Премьер Грузии назвал объем потерь туристического сектора Как сообщает РИА Новости, премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе рассказал об убытках, которые понесла страна после приостановки авиасообщения с Россией.

Авто Комитет Госдумы предложил запретить эксплуатацию старых машин Комитет Госдумы по промышленности выступил с идей запретить использование транспортных средств, которые достигли предельного срока эксплуатации, сообщает "Коммерсантъ".

Шоу-бизнес Пригожин прокомментировал шутку Бузовой про блокадников Продюсер Иосиф Пригожин в интервью "Вечерней Москве" прокомментировал резонансный ролик певицы и телеведущей Ольги Бузовой, в котором она сравнила себя с жителями блокадного Ленинграда.

Авто АвтоВАЗ засекретил разработку обновленной Lada Niva За время своего существования Lada Niva пережил ряд частичных модернизаций, наиболее значительная из которых состоялась в 1993 году, когда 1,6-литровый четырехцилиндровый бензиновый двигатель и четырехступенчатая механическая коробка передач были заменены на более мощный двигатель и пятиступенчатую коробку передач.

Политика Пекин выбирает в Гонконге между консолидацией общества и распадом Издание отмечает, что несмотря на то, что политический кризис в Сянгане продолжается уже два с половиной месяца, сосредоточение — не регулярной армии, а китайских внутренних войск — Народной вооруженной полиции (НВП) КНР началось только сейчас.

Общество В Черногории ввели запрет на курение в ресторанах и кафе Закон о запрете на курение в закрытых общественных помещениях, включая рестораны и кафе, с 14 августа вступил в силу в Черногории.