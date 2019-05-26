Футбол

ФК «Краснодар» победил «Рубин» и закончил сезон на третьем местеКубань 24 08:56

Краснодар — Рубин
1 – 0
Матч завершён
Чемпионат России, сегодня
Стадион «Краснодар»
30′
Руслан Камболов
Артур Сагитов
40′
Хорен Байрамян
45′+2′
Данил Степанов
Дмитрий Стоцкий
Дмитрий Скопинцев
56′
Юрий Газинский
57′
Виктор Классон
59′
65′
Вячеслав Подберезкин
Владислав Пантелеев
Ари
67′
Шарль Каборе
Кристоффер Ольссон
68′
Маурисио Перейра
Даниил Уткин
76′
85′
Филип Уремович
«Быки» за тур до финиша обеспечили себе место в тройке, чтобы подняться выше, им необходимо было набрать в заключительном туре больше очков, чем «Локомотив» в игре с «Уфой». В итоге «Краснодар» закончил сезон на третьей строчке турнирной таблицы.
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ФК «Краснодар» победил «Рубин» и закончил сезон на третьем месте

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