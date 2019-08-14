Футбол

«Краснодар» опубликовал лучшие моменты игры с «Порту» в Лиге чемпионовКубанские новости 14:49

Порту — Краснодар
2 – 3
Матч завершён
Лига чемпионов, Квалификация, вчера
Стадион «Драган»
3′
Тонни Триндаде де Вильена
13′
Магомед Сулейманов
34′
Магомед Сулейманов
Ренцо Саравия
Зе Луиш
37′
39′
Руслан Камболов
45′
Тонни Триндаде де Вильена
Сержиу Оливейра
Матеус Урибе
49′
Мусса Марега
53′
Зе Луиш
57′
Матеус Урибе
61′
65′
Магомед Сулейманов
Йоун Гудни Фьоулюсон
73′
Маркус Берг
Иван Игнатьев
Луис Диас
76′
80′
Реми Кабелла
Дмитрий Стоцкий
82′
Дмитрий Стоцкий
Хесус Корона
Венсан Абубакар
86′
Зе Луиш
90′+5′
90′+5′
Урош Спаич
Напомним, 13 августа в ответном матче 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов «Краснодар» одержал историческую победу над «Порту» со счетом 2:3. Встреча состоялась на стадионе «Драгау» в Порту.
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«Краснодар» опубликовал лучшие моменты игры с «Порту» в Лиге чемпионов

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