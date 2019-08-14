Футбол
«Краснодар» опубликовал лучшие моменты игры с «Порту» в Лиге чемпионовКубанские новости 14:49
|3′
Тонни Триндаде де Вильена
|13′
Магомед Сулейманов
|34′
Магомед Сулейманов
Ренцо Саравия
Зе Луиш
|37′
|39′
Руслан Камболов
|45′
Тонни Триндаде де Вильена
Сержиу Оливейра
Матеус Урибе
|49′
Мусса Марега
|53′
Зе Луиш
|57′
Матеус Урибе
|61′
|65′
Магомед Сулейманов
Йоун Гудни Фьоулюсон
|73′
Маркус Берг
Иван Игнатьев
Луис Диас
|76′
|80′
Реми Кабелла
Дмитрий Стоцкий
|82′
Дмитрий Стоцкий
Хесус Корона
Венсан Абубакар
|86′
Зе Луиш
|90′+5′
|90′+5′
Урош Спаич
Порту
Расстановка 4‑4‑2
32
Марчесин
20
Зе Луиш
3
Пепе
5
Маркано
13
Теллес
10
Накадзима
16
Урибе
22
Перейра
7
Диас
11
Марега
9
Абубакар
39
Сафонов
98
Петров
4
Мартынович
5
Спаич
6
Рамирес
89
Стоцкий
77
Камболов
52
Вильена
3
Фьоулюсон
17
Игнатьев
10
Вандерсон
Краснодар
Расстановка 4‑3‑3
Напомним, 13 августа в ответном матче 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов «Краснодар» одержал историческую победу над «Порту» со счетом 2:3. Встреча состоялась на стадионе «Драгау» в Порту.
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