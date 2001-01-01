Официальный аккаунт "Краснодара" в Twitter опубликовал фото из раздевалки "быков" после гостевой победы над "Порту" (3:2) и выхода российской команды в раунд плей-офф Лиги чемпионов.

«Краснодар» опубликовал фото из раздевалки после победы над «Порту»

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