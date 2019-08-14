Футбол

«Краснодар» показал видео из раздевалки после победы над «Порту»Soccer.ru вчера в 21:37

Порту — Краснодар
2 – 3
Матч завершён
Лига чемпионов, Квалификация, вчера
Стадион «Драган»
3′
Тонни Триндаде де Вильена
13′
Магомед Сулейманов
34′
Магомед Сулейманов
Ренцо Саравия
Зе Луиш
37′
39′
Руслан Камболов
45′
Тонни Триндаде де Вильена
Сержиу Оливейра
Матеус Урибе
49′
Мусса Марега
53′
Зе Луиш
57′
Матеус Урибе
61′
65′
Магомед Сулейманов
Йоун Гудни Фьоулюсон
73′
Маркус Берг
Иван Игнатьев
Луис Диас
76′
80′
Реми Кабелла
Дмитрий Стоцкий
82′
Дмитрий Стоцкий
Хесус Корона
Венсан Абубакар
86′
Зе Луиш
90′+5′
90′+5′
Урош Спаич
"Краснодар" победил "Порту" (3:2) в ответном выездном матче 3-го раунда квалификации Лиги чемпионов и вышел в следующую стадию турнира, где сыграет с "Олимпиакосом". На официальном канале "быков" в YouTube появилось видео того, как игроки и тренеры команды радовались победе над "драконами".
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