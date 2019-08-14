Футбол
«Краснодар» показал видео из раздевалки после победы над «Порту»Soccer.ru вчера в 21:37
|3′
Тонни Триндаде де Вильена
|13′
Магомед Сулейманов
|34′
Магомед Сулейманов
Ренцо Саравия
Зе Луиш
|37′
|39′
Руслан Камболов
|45′
Тонни Триндаде де Вильена
Сержиу Оливейра
Матеус Урибе
|49′
Мусса Марега
|53′
Зе Луиш
|57′
Матеус Урибе
|61′
|65′
Магомед Сулейманов
Йоун Гудни Фьоулюсон
|73′
Маркус Берг
Иван Игнатьев
Луис Диас
|76′
|80′
Реми Кабелла
Дмитрий Стоцкий
|82′
Дмитрий Стоцкий
Хесус Корона
Венсан Абубакар
|86′
Зе Луиш
|90′+5′
|90′+5′
Урош Спаич
Порту
Расстановка 4‑4‑2
32
Марчесин
20
Зе Луиш
3
Пепе
5
Маркано
13
Теллес
10
Накадзима
16
Урибе
22
Перейра
7
Диас
11
Марега
9
Абубакар
39
Сафонов
98
Петров
4
Мартынович
5
Спаич
6
Рамирес
89
Стоцкий
77
Камболов
52
Вильена
3
Фьоулюсон
17
Игнатьев
10
Вандерсон
Краснодар
Расстановка 4‑3‑3
"Краснодар" победил "Порту" (3:2) в ответном выездном матче 3-го раунда квалификации Лиги чемпионов и вышел в следующую стадию турнира, где сыграет с "Олимпиакосом". На официальном канале "быков" в YouTube появилось видео того, как игроки и тренеры команды радовались победе над "драконами".
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
«Краснодар» показал видео эмоций в раздевалке после исторической победы в Лиге чемпионов
Sport24.ruвчера в 20:56
Автоматически обработано 7286 источников, обновлено в 06:02, Ашберн
Футбол
«Матч ТВ» не покажет игру «Порту» – «Краснодар»
Телеканал «Матч ТВ» не покажет ответную игру 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов между «Порту» и «Краснодаром».
Обновлено вчера в 15:09
Политика
Правительство Украины отказалось увольнять Кличко
Кабинет министров Украины решил не рассматривать вопрос об увольнении мэра Киева Виталия Кличко с позиции главы Киевской городской государственной администрации (КГГА).
Обновлено в 03:37
Баскетбол
Прохоров может продать «Бруклин Нетс» за рекордную сумму
Отмечается, что Цай планирует выкупить оставшиеся активы «Бруклин Нетс». Сумма сделки может составить $2,35 млрд.
Обновлено в 05:54
Происшествия
В Карелии восьмилетний мальчик утонул в подземном пожарном резервуаре
Следственные органы Карелии возбудили уголовное дело в связи с гибелью 8-летнего мальчика, утонувшего в пожарном резервуаре.
Обновлено в 05:52
Происшествия
В Екатеринбурге арестовали обвиняемого в массовом ДТП
Обновлено в 04:56
Технологии
Вредоносное ПО маскировалось под читы и воровало данные игроков
Baldr маскировался под читы с такими названиями, как «CSGO Aimbot + Wallhack» и «Apex Legends New Cheat 0.2.1».
Обновлено в 05:49
Происшествия
ФСБ нашла подпольный цех с десятью тоннами поддельного алкоголя
В городе Заречный (Свердловская область) пресечена деятельность подпольного цеха, изъято более десяти тонн контрафактного алкоголя.
Обновлено в 05:10
Авто
Концепт Acura Type S предсказал облик следующего седана TLX
На серийной Акуре TLX Type S появится новая турбошестёрка, построенная с учётом опыта работы над наддувным агрегатом суперкара Acura NSX последнего поколения.
Обновлено в 05:02
Армия и оружие
Минобороны сообщило о приближении истребителя НАТО к самолету Шойгу
Истребитель НАТО F-18С пытался приблизиться к самолету министра обороны Сергея Шойгу над нейтральными водами Балтийского моря, говорится в сообщении Минобороны России.
Обновлено вчера в 09:46
Армия и оружие
На Украине решили провести собственный вариант «Танкового биатлона»
На Украине решили дать «свой ответ» международным соревнованиям по «Танковому биатлону», которые проводятся в России.
Обновлено в 02:12
Происшествия
Российский альпинист погиб в горах Киргизии
Обновлено в 05:35
Общество
Прокуратура: участников «НаШИЕСтвия» ждут штрафы и уголовные дела
Участников музыкального фестиваля «НаШИЕСтвие», запланированного на 15−18 августа на станции Шиес, ждет, в том числе, уголовная ответственность — проведение мероприятия не согласовано с властями, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
Обновлено вчера в 09:11
Музыка
«Квартал 95» показал первую пародию на Зеленского
Обновлено вчера в 17:44
Общество
Минтруд рассматривает инициативу о четырехдневной рабочей неделе
РИА Новости рассказали, что в Министерстве труда рассматривают инициативу введения четырехдневной рабочей недели.
Обновлено вчера в 09:48
Шоу-бизнес
Пригожин прокомментировал шутку Бузовой про блокадников
Продюсер Иосиф Пригожин в интервью "Вечерней Москве" прокомментировал резонансный ролик певицы и телеведущей Ольги Бузовой, в котором она сравнила себя с жителями блокадного Ленинграда.
Обновлено вчера в 22:22
Политика
В Крыму оценили слова постпреда Британии об ущемлении прав украинцев
В Крыму оценили высказывание постпреда Великобритании при ООН Карен Пирс об "ужасающем положении дел" с гуманитарными правами жителей полуострова.
Обновлено в 03:43
Политика
Украинская автокефальная православная церковь прекратила существование
Неканонической Украинской автокефальной православной церкви (УАПЦ) официально больше не существует.
Обновлено в 05:56
Происшествия
В Перми пенсионер обрезал тросы у промышленных альпинистов
70-летний житель многоэтажного дома в Перми обвиняется в покушении на убийство двух лиц из хулиганских побуждений.
Обновлено в 04:09
Общество
Около 40% молодёжи в России считают себя неверующими людьми
37% молодых людей в возрасте от 18 до 24 лет считают себя неверующими людьми.
Обновлено в 03:48
Общество
В Гидрометцентре предупредили о приходе 36-градусной жары
Обновлено в 02:50
Экономика
Чистая прибыль «Интер РАО» в I полугодии выросла на 25%
Выручка сегмента "Трейдинг в Российской Федерации и Европе" увеличилась на 26,2%, до 37,1 млрд руб. благодаря росту биржевых цен и объемов поставок электроэнергии в направлениях Литвы, Финляндии и Польши, а также в связи с ослаблением среднего курса рубля относительно евро на 2,8%. В сегменте "Зарубежные активы" выручка возросла на 7,0% и достигла 13 млрд руб.
Обновлено в 03:32
Авто
Прототип самой мощной версии купе Mercedes-AMG GT
Сети появились снимки очередного прототипа Mercedes-AMG GT R Black Series, который создатели тестируют в плотном камуфляже.
Обновлено в 05:30
Здоровье
Южноуральским врачам сократили зарплату после жалоб на ее нехватку
Врачи медико-санитарной части № 72 города Трехгорного Челябинской области получили новые выплаты после жалоб на маленькую зарплату.
Обновлено в 03:47
Авто
Россияне назвали реальные «автомобили мечты»
В июне 2012 года аналитическое агентство «АвтоСТАТ» и портал Авто Mail.ru провели совместный онлайн-опрос и составили характеристику «автомобиля мечты» для россиян.
Обновлено в 04:43
Авто
Комитет Госдумы предложил запретить эксплуатацию старых машин
Комитет Госдумы по промышленности выступил с идей запретить использование транспортных средств, которые достигли предельного срока эксплуатации, сообщает "Коммерсантъ".
Обновлено в 01:31
Футбол
«Краснодар» поборется за выход в групповой этап ЛЧ с «Олимпиакосом»
После исторической победы над "Порту" "Краснодару" остался один шаг до выхода в групповую стадию Лиги чемпионов УЕФА.
Обновлено вчера в 17:40
Политика
Володин прокомментировал указ Зеленского о гражданстве для россиян
Председатель Госдумы Вячеслав Володин прокомментировал указ президента Украины Владимира Зеленского об упрощении получения гражданства для «преследуемых» россиян.
Обновлено вчера в 16:16
Политика
Посольство США в РФ лишилось 70% персонала – Хантсман
Как добавил Д.Хантсман, главным достижением за последние два года работы стало то, что посольство "оставляет дверь открытой для бизнеса и добивается результатов, которые американский народ ждет от этого дипломатического ведомства" в рамках двусторонних отношений, "входящих в число наиболее важных" для них.
Обновлено в 05:17
Общество
Голодный кот помог хозяевам обогатиться
По словам Эндрю Хэнкока (Andrew Hancock), он вернулся домой после работы и вспомнил, что не купил корм для своего кота по кличке Пироженка (Shortcake).
Обновлено в 03:14