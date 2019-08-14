"Краснодар" выложил командное фото по завершении ответного матча третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов, в котором россияне оказались сильнее "Порту" со счетом 3:2, сообщает Sport24.

«Краснодар» выложил командное фото после победы над «Порту»

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