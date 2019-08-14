Футбол

«Краснодар» опубликовал фото из раздевалки после победы над «Порту»Чемпионат 18:44

Порту — Краснодар
2 – 3
Матч завершён
Лига чемпионов, Квалификация, сегодня
Стадион «Драган»
3′
Тонни Триндаде де Вильена
13′
Магомед Сулейманов
34′
Магомед Сулейманов
Ренцо Саравия
Зе Луиш
37′
39′
Руслан Камболов
45′
Тонни Триндаде де Вильена
Сержиу Оливейра
Матеус Урибе
49′
Мусса Марега
53′
Зе Луиш
57′
Матеус Урибе
61′
65′
Магомед Сулейманов
Йоун Гудни Фьоулюсон
73′
Маркус Берг
Иван Игнатьев
Луис Диас
76′
80′
Реми Кабелла
Дмитрий Стоцкий
82′
Дмитрий Стоцкий
Хесус Корона
Венсан Абубакар
86′
Зе Луиш
90′+5′
90′+5′
Урош Спаич
«Краснодар» опубликовал фотографию из раздевалки после победного матча с «Порту» (3:2) в рамках 3-го тура квалификации Лиги чемпионов. Это первая победа для «Краснодара» в истории команды в рамках Лиги чемпионов.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

«Краснодар» показал видео эмоций в раздевалке после исторической победы в Лиге чемпионов

Sport24.ru20:56

«Краснодар» опубликовал фото из раздевалки после гостевой победы над «Порту» в ЛЧ

Матч ТВ17:35

«Порту» – «Краснодар»: победное фото из раздевалки «горожан»

Sport.ru18:14

Галицкому понравилась победная фотография «Краснодара»

Спорт-Экспресс19:14

«Краснодар» опубликовал фото из раздевалки после победы над «Порту»

Чемпионат18:44

«Краснодар» опубликовал фото из раздевалки

Советский спорт17:27

«Краснодар» опубликовал фотографию из раздевалки после победы над «Порту»

Sports.ru17:23
Показать все источники
Автоматически обработано 7285 источников, обновлено в 22:24, Ашберн
Происшествия

Женщина бросила дочь в кафе с запиской на Кубани

Обновлено в 15:39
Политика

Россия защитит в суде права на воду из Днепра для Крыма

Россия имеет право использовать воду из Днепра для снабжения крымчан, в противном случае она может остоять свое право в суде.
Обновлено в 11:42
Армия и оружие

Кремль прокомментировал заявление Трампа о ракетных разработках России

«Наш президент неоднократно говорил, что российские разработки в этой области [новых вооружений] пока значительно опережают уровень, которого удалось достичь другим странам, и являются достаточно уникальными», – цитирует РИА «Новости» пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова.
Обновлено в 10:16
Армия и оружие

В НАТО объяснили сближение истребителя с самолетом Шойгу

Ранее 13 августа стало известно, что истребитель НАТО F-18 пытался приблизиться к самолету, на котором летел Шойгу.
Обновлено в 13:16
Политика

Украинский журналист посетовал на хорошее отношение грузин к россиянам

Украинский журналист Кирилл Сазонов пожаловался на хорошее отношении жителей Грузии к россиянам.
Обновлено в 19:55
Общество

Пострадать от наводнения в Хабаровском крае могут 18,5 тысяч человек

В случае реализации худшего сценария из-за наводнения в Хабаровском крае пострадает около 18,5 тыс. человек, сообщил губернатор региона Сергей Фургал.
Обновлено в 21:23
Футбол

Стали известны все пары раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов

Раунд плей-офф "Динамо" Загреб (Хорватия) — "Русенборг" (Норвегия) АПОЭЛ (Кипр) — "Аякс" (Голландия) ЛАСК (Австрия) — "Брюгге" (Бельгия) "Олимпиакос" (Греция) — "Краснодар" (Россия) ЧФР Клуж (Румыния) — "Славия" Прага (Чехия) "Янг Бойз" (Швейцария) — "Црвена Звезда" (Сербия) Первые матчи пройдут 20 – 21 августа, ответные — 27 – 28 августа.
Обновлено в 17:13
Здоровье

Россельхознадзор назвал возможную причину заноса АЧС в Приморье

Причиной заноса африканской чумы свиней в Приморье могло стать перемещение диких кабанов из КНР, сообщает региональное управление Россельхознадзора.
Обновлено в 20:50
Футбол

Лунин перешёл из «Реала» в «Вальядолид» на правах аренды

«Вальядолид» на официальном сайте объявил о переходе голкипера «Реала» Андрея Лунина на правах аренды.
Обновлено в 16:14
Интернет

Facebook расшифровывала аудиосообщения пользователей

Компания Facebook привлекала сотни подрядчиков, которые занимались расшифровкой голосовых сообщений пользователей социальной сети, сообщило агентство Bloomberg.
Обновлено в 19:59
Авто

В Госдуме предложили запретить эксплуатацию старых машин

Обновлено в 20:50
Общество

Украинская компания претендует на «Турецкий поток» в Болгарии

Консорциум с участием украинской компании предложил выполнить болгарский проект за $ 210 млн, превысив тем самым установленную планку, и, очевидно, уступит другому консорциуму — DZZD FERROSTAAL BALKANGAZ.
Обновлено в 06:02
Авто

Обновленный кроссовер Changan CS55 готовится к дебюту

Предварительная стоимость обновленного кроссовера составит около 775 тыс. рублей в эквиваленте.
Обновлено в 06:44
Происшествия

Челябинских школьников, возвращавшихся из Крыма, сняли с автобуса

Обновлено в 07:02
Происшествия

Жителей архангельской Нёноксы предупредили об эвакуации

Обновлено в 07:51
Политика

Постпред Британии заявила об отчаянном положении украинцев в Крыму

Постпред Британии при ООН Карен Пирс заявила, что жители Крымского полуострова, которые имеют украинское гражданство, находятся в отчаянном положении.
Обновлено в 16:33
Футбол

«Матч ТВ» не сумел организовать трансляцию матча «Порту» — «Краснодар»

Телеканал «Матч ТВ», владевший правами на показ ответного матча третьего раунда квалификации Лиги чемпионов, не сумел организовать трансляцию.
Обновлено в 15:38
Здоровье

Врачи предупредили об опасностях четырехдневной рабочей недели

Четырехдневная рабочая неделя не скажется положительно на здоровье россиян, в стране вырастет число людей с ожирением и станет больше невротических расстройств, считают опрошенные РИА Новости эксперты.
Обновлено в 20:08
Политика

В Грузии оценили объем потерь туристического сектора из-за России

Премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе заявил, что туристическая отрасль страны потерпела ущерб до $60 млн в связи с сокращением количества гостей из России, передает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 08:05
Шоу-бизнес

Тридцатилетняя Мария Погребняк не смогла купить шампанское в магазине

Обновлено в 10:43
Происшествия

Забредшего в город медведя застрелили на севере Японии

Дикий медведь забрел в один из жилых районов японского Саппоро, передает общественное телевидение Японии.
Обновлено в 21:50
Общество

В Приморье действует штормовое предупреждение из-за тайфуна «Лекима»

Из-за надвигающегося тайфуна "Лекима" в западных, центральных и на севере восточных районов Приморья объявили штормовое предупреждение.
Обновлено 10 августа в 22:57
Кино

Гоблин переведет и озвучит фильмы для «Ростелекома»

Дмитрий Пучков, известный под псевдонимом «Гоблин», переведет и озвучит для «Ростелекома» 11 фильмов, пишут «Ведомости».
Обновлено в 05:57
Экономика

В «Роскосмосе» объяснили суммы зарплат сотрудников

Напомним, в годовом отчете было указано, что средняя месячная зарплата 605 сотрудников госкорпорации составляет 396 тысяч рублей.
Обновлено в 18:00
Происшествия

Число погибших в ДТП на Кубани возросло до пяти человек

Число погибших в автоаварии в Усть-Лабинском районе Краснодарского края возросло до пяти человек, сообщили РИА Новости в краевом управлении МВД.
Обновлено в 15:23
Армия и оружие

В Сирии провели праздник для детей погибших военных

В сирийской провинции Эль-Кунейтра провели праздник для детей военнослужащих сирийской армии, которые погибли во время боевых действий, сообщил замгубернатора провинции Хусейн Исхарк.
Обновлено в 22:08
Шоу-бизнес

Мать Бузовой встала на ее сторону после шутки о блокадниках

Мать певицы и ведущей Ольги Бузовой Ирина прокомментировала шутку дочери, сравнившей себя с жителями блокадного Ленинграда.
Обновлено в 10:07
Экономика

«Роснано» продал долю в компании по производству лекарств от ВИЧ

Компания «Роснано» продала 33,33% компании «Нанолек», производителю лекарств от ВИЧ, за 2,35 млрд руб. акционеру компании, сообщил РБК со ссылкой на источник.
Обновлено в 20:20
Политика

Трамп допустил выход США из ВТО

США могут выйти из Всемирной торговой организации (ВТО), если это потребуется, заявил американский лидер Дональд Трамп.
Обновлено в 15:21
Авто

Полноприводный грузовик ГАЗ «Садко Next» добрался до дилеров

Новый капотный грузовик «Садко Next» стал полноправным преемником культового ГАЗ-3308 «Садко».
Обновлено в 09:01
Как работают Яндекс.Новости?
Лига чемпионов УЕФАБольше новостей по теме
Главное